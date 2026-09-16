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Модуль памяти DIMM 16GB DDR5-5600 FL.16G2C.PKH APACER купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Модуль памяти DIMM 16GB DDR5-5600 FL.16G2C.PKH APACER

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Модуль памяти DIMM 16GB DDR5-5600 FL.16G2C.PKH APACER - фото 1
Модуль памяти DIMM 16GB DDR5-5600 FL.16G2C.PKH APACER - фото 2
Модуль памяти DIMM 16GB DDR5-5600 FL.16G2C.PKH APACER - фото 3
Модуль памяти DIMM 16GB DDR5-5600 FL.16G2C.PKH APACER - фото 4
Модуль памяти DIMM 16GB DDR5-5600 FL.16G2C.PKH APACER - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
16
Поддержка ECC
нет
Тактовая частота
5600
Пропускная способность, Мб/с
44800
Подсветка
нет
  • Модуль памяти DIMM 16GB DDR5-5600 FL.16G2C.PKH APACER - фото 1
  • Модуль памяти DIMM 16GB DDR5-5600 FL.16G2C.PKH APACER - фото 2
  • Модуль памяти DIMM 16GB DDR5-5600 FL.16G2C.PKH APACER - фото 3
  • Модуль памяти DIMM 16GB DDR5-5600 FL.16G2C.PKH APACER - фото 4
  • Модуль памяти DIMM 16GB DDR5-5600 FL.16G2C.PKH APACER - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
23 990 руб. 
Начислим 384 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 738949
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Модуль памяти DIMM 16GB DDR5-5600 FL.16G2C.PKH APACER
23 990 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Apacer
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
16
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
16
Поддержка ECC
нет
Тактовая частота
5600
Пропускная способность, Мб/с
44800
CAS Latency (CL), тактов
40
Подсветка
нет
Низкопрофильная (Low Profile)
нет
Напряжение питания
1.25
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х4х1
Вес, г.
100

Описание товара Модуль памяти DIMM 16GB DDR5-5600 FL.16G2C.PKH APACER

Частота памяти DDR5 значительно повышает эффективность передачи данных компьютерной системы. Стандартное рабочее напряжение снижено с 1,2 В (DDR4) до всего лишь 1,1 В, а энергоэффективность увеличена на 8%, что позволяет эффективно снизить энергопотребление ноутбука и продлить срок службы аккумулятора. Кроме того, для снижения уровня помех Apacer строго выбирает сертифицированные JEDEC микросхемы управления питанием от ведущих международных производителей, обеспечивая стабильную подачу питания в любое время. Количество банков памяти DDR5 вдвое больше, чем у DDR4, а ёмкость одного банка начинается от 8 ГБ и может поддерживать до 128 ГБ. Это обеспечивает больший объём памяти, позволяя компьютеру выполнять многозадачные операции без задержек, а также значительно повышает эффективность работы и производительность хранилища.

Отзывы о товаре Модуль памяти DIMM 16GB DDR5-5600 FL.16G2C.PKH APACER




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Характеристики
Бренд
Apacer
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
16
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
16
Поддержка ECC
нет
Тактовая частота
5600
Пропускная способность, Мб/с
44800
CAS Latency (CL), тактов
40
Подсветка
нет
Низкопрофильная (Low Profile)
нет
Развернуть
Напряжение питания
1.25
Страна производитель
Китай
Описание
Частота памяти DDR5 значительно повышает эффективность передачи данных компьютерной системы. Стандартное рабочее напряжение снижено с 1,2 В (DDR4) до всего лишь 1,1 В, а энергоэффективность увеличена на 8%, что позволяет эффективно снизить энергопотребление ноутбука и продлить срок службы аккумулятора. Кроме того, для снижения уровня помех Apacer строго выбирает сертифицированные JEDEC микросхемы управления питанием от ведущих международных производителей, обеспечивая стабильную подачу питания в любое время. Количество банков памяти DDR5 вдвое больше, чем у DDR4, а ёмкость одного банка начинается от 8 ГБ и может поддерживать до 128 ГБ. Это обеспечивает больший объём памяти, позволяя компьютеру выполнять многозадачные операции без задержек, а также значительно повышает эффективность работы и производительность хранилища.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Модуль памяти DIMM 16GB DDR5-5600 FL.16G2C.PKH APACER - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 23990 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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