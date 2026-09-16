Модуль памяти DIMM 16GB DDR5-5600 FL.16G2C.PKH APACER
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Характеристики
Описание товара Модуль памяти DIMM 16GB DDR5-5600 FL.16G2C.PKH APACER
Частота памяти DDR5 значительно повышает эффективность передачи данных компьютерной системы. Стандартное рабочее напряжение снижено с 1,2 В (DDR4) до всего лишь 1,1 В, а энергоэффективность увеличена на 8%, что позволяет эффективно снизить энергопотребление ноутбука и продлить срок службы аккумулятора. Кроме того, для снижения уровня помех Apacer строго выбирает сертифицированные JEDEC микросхемы управления питанием от ведущих международных производителей, обеспечивая стабильную подачу питания в любое время. Количество банков памяти DDR5 вдвое больше, чем у DDR4, а ёмкость одного банка начинается от 8 ГБ и может поддерживать до 128 ГБ. Это обеспечивает больший объём памяти, позволяя компьютеру выполнять многозадачные операции без задержек, а также значительно повышает эффективность работы и производительность хранилища.
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