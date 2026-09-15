Память оперативная A-Data DDR5-5600 16GB (AD5U560016G-S)
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Характеристики
Описание товара Память оперативная A-Data DDR5-5600 16GB (AD5U560016G-S)
Для кого и под какие задачи
Этот комплект оперативной памяти DDR5 объемом 16 ГБ создан для пользователей, переходящих на современные платформы Intel Alder Lake, Raptor Lake или AMD Ryzen 7000 и выше. Он предлагает отличный баланс между производительностью и ценой, идеально подходя для сборки нового игрового ПК или мощной рабочей станции для повседневной многозадачности, работы с графикой и нетребовательного монтажа. Для тяжелого 4K-рэндеринга или профессиональных рабочих нагрузок с виртуальными машинами лучше рассмотреть комплекты от 32 ГБ, но для большинства игр и приложений 16 ГБ на скорости 5600 МГц будет более чем достаточно.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами оперативная память поколения DDR5, которое пришло на смену DDR4 и предлагает более высокую пропускную способность, улучшенную энергоэффективность и новые архитектурные особенности, такие как встроенный контроллер питания. Модуль выполнен в форм-факторе DIMM, что означает его предназначение исключительно для настольных компьютеров. Важно помнить, что слоты для DDR5 физически и электрически несовместимы с предыдущими поколениями DDR4 и DDR3, поэтому устанавливать эту планку можно только в соответствующую материнскую плату.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект состоит из одной планки объемом 16 ГБ, работающей на эффективной частоте 5600 МГц. Такой объем комфортно покрывает потребности современных игр, одновременную работу с десятками вкладок в браузере, офисными пакетами и даже некоторыми средами разработки. Высокая частота в 5600 МГц напрямую влияет на пропускную способность подсистемы памяти, что может дать ощутимый прирост в кадровой частоте в играх, особенно на платформе AMD Ryzen, и повысить общую отзывчивость системы при работе с большими массивами данных.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Задержки памяти, обозначаемые как тайминги, у данной модели составляют CL46. Для DDR5 на частоте 5600 МГц такие латентности являются типичными и сбалансированными. Модуль работает при стандартном для DDR5 напряжении 1.1 В, что способствует снижению общего энергопотребления системы. Для достижения заявленной частоты 5600 МГц необходимо активировать в BIOS материнской платы предустановленный профиль Intel XMP 3.0, который автоматически настроит все необходимые параметры, избавляя пользователя от ручного разгона.
Совместимость с платформой
Данная память DDR5 совместима с современными платформами: для Intel это процессоры 12-го (Alder Lake), 13-го (Raptor Lake) и новее поколений с чипсетами Z690, B660, H670, Z790, B760 и другими, поддерживающими DDR5; для AMD - процессоры Ryzen 7000 серии (AM5) и новее. Перед покупкой критически важно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты именно для DDR5, а не для DDR4. Также стоит проверить список поддерживаемых модулей памяти (QVL) на сайте производителя платы для гарантированной стабильности работы на частоте 5600 МГц.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модуль оснащен невысоким алюминиевым радиатором черного цвета, который эффективно рассеивает тепло, выделяемое микросхемами памяти при высокой нагрузке и работе на частоте 5600 МГц. Низкопрофильный дизайн планки минимизирует риск конфликта с установкой крупногабаритных процессорных кулеров башенного типа, что особенно важно для компактных сборок. Подсветка (RGB) у данной модели отсутствует, что делает её отличным выбором для минималистичных или строгих систем, где важен чистый функционал.
Комплектность, режимы работы и расширение
Товар представляет собой одиночный модуль памяти объемом 16 ГБ. Для активации двухканального режима работы, который значительно увеличивает пропускную способность и производительность в играх и приложениях, рекомендуется приобрести и установить второй идентичный модуль в правильные слоты на материнской плате (обычно слоты A2 и B2). Учтите, что смешивание данной планки с модулями других производителей или с другими таймингами может привести к нестабильной работе системы на заявленных частотах.
Важные нюансы перед покупкой
Ключевой нюанс - это использование одного модуля, что означает работу в одноканальном режиме. Для полного раскрытия потенциала современной платформы крайне желательно приобрести вторую такую же планку. Также помните, что для работы на заявленной частоте 5600 МГц необходим процессор и материнская плата, поддерживающие такие скорости, а также активация профиля XMP в BIOS. Этот комплект оптимально подойдет для начала апгрейда с последующим добавлением второй планки или для бюджетной сборки, где двухканальный режим не является первостепенной задачей на старте.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR4, DDR3, Тип, Комплект, Объем
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Для кого и под какие задачи
Этот комплект оперативной памяти DDR5 объемом 16 ГБ создан для пользователей, переходящих на современные платформы Intel Alder Lake, Raptor Lake или AMD Ryzen 7000 и выше. Он предлагает отличный баланс между производительностью и ценой, идеально подходя для сборки нового игрового ПК или мощной рабочей станции для повседневной многозадачности, работы с графикой и нетребовательного монтажа. Для тяжелого 4K-рэндеринга или профессиональных рабочих нагрузок с виртуальными машинами лучше рассмотреть комплекты от 32 ГБ, но для большинства игр и приложений 16 ГБ на скорости 5600 МГц будет более чем достаточно.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами оперативная память поколения DDR5, которое пришло на смену DDR4 и предлагает более высокую пропускную способность, улучшенную энергоэффективность и новые архитектурные особенности, такие как встроенный контроллер питания. Модуль выполнен в форм-факторе DIMM, что означает его предназначение исключительно для настольных компьютеров. Важно помнить, что слоты для DDR5 физически и электрически несовместимы с предыдущими поколениями DDR4 и DDR3, поэтому устанавливать эту планку можно только в соответствующую материнскую плату.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект состоит из одной планки объемом 16 ГБ, работающей на эффективной частоте 5600 МГц. Такой объем комфортно покрывает потребности современных игр, одновременную работу с десятками вкладок в браузере, офисными пакетами и даже некоторыми средами разработки. Высокая частота в 5600 МГц напрямую влияет на пропускную способность подсистемы памяти, что может дать ощутимый прирост в кадровой частоте в играх, особенно на платформе AMD Ryzen, и повысить общую отзывчивость системы при работе с большими массивами данных.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Задержки памяти, обозначаемые как тайминги, у данной модели составляют CL46. Для DDR5 на частоте 5600 МГц такие латентности являются типичными и сбалансированными. Модуль работает при стандартном для DDR5 напряжении 1.1 В, что способствует снижению общего энергопотребления системы. Для достижения заявленной частоты 5600 МГц необходимо активировать в BIOS материнской платы предустановленный профиль Intel XMP 3.0, который автоматически настроит все необходимые параметры, избавляя пользователя от ручного разгона.
Совместимость с платформой
Данная память DDR5 совместима с современными платформами: для Intel это процессоры 12-го (Alder Lake), 13-го (Raptor Lake) и новее поколений с чипсетами Z690, B660, H670, Z790, B760 и другими, поддерживающими DDR5; для AMD - процессоры Ryzen 7000 серии (AM5) и новее. Перед покупкой критически важно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты именно для DDR5, а не для DDR4. Также стоит проверить список поддерживаемых модулей памяти (QVL) на сайте производителя платы для гарантированной стабильности работы на частоте 5600 МГц.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модуль оснащен невысоким алюминиевым радиатором черного цвета, который эффективно рассеивает тепло, выделяемое микросхемами памяти при высокой нагрузке и работе на частоте 5600 МГц. Низкопрофильный дизайн планки минимизирует риск конфликта с установкой крупногабаритных процессорных кулеров башенного типа, что особенно важно для компактных сборок. Подсветка (RGB) у данной модели отсутствует, что делает её отличным выбором для минималистичных или строгих систем, где важен чистый функционал.
Комплектность, режимы работы и расширение
Товар представляет собой одиночный модуль памяти объемом 16 ГБ. Для активации двухканального режима работы, который значительно увеличивает пропускную способность и производительность в играх и приложениях, рекомендуется приобрести и установить второй идентичный модуль в правильные слоты на материнской плате (обычно слоты A2 и B2). Учтите, что смешивание данной планки с модулями других производителей или с другими таймингами может привести к нестабильной работе системы на заявленных частотах.
Важные нюансы перед покупкой
Ключевой нюанс - это использование одного модуля, что означает работу в одноканальном режиме. Для полного раскрытия потенциала современной платформы крайне желательно приобрести вторую такую же планку. Также помните, что для работы на заявленной частоте 5600 МГц необходим процессор и материнская плата, поддерживающие такие скорости, а также активация профиля XMP в BIOS. Этот комплект оптимально подойдет для начала апгрейда с последующим добавлением второй планки или для бюджетной сборки, где двухканальный режим не является первостепенной задачей на старте.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR4, DDR3, Тип, Комплект, Объем
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