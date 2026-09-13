Оперативная память Kingspec DDR5 16GB 4800MHz (KS4800D5N11016G)
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Характеристики
Описание товара Оперативная память Kingspec DDR5 16GB 4800MHz (KS4800D5N11016G)
Для кого и под какие задачи
Данный модуль оперативной памяти станет отличным выбором для пользователей, осуществляющих плавный переход на новую платформу DDR5 или собирающих неигровой ПК начального и среднего уровня. Он оптимально подходит для повседневных задач: работы с документами, веб-серфинга с множеством вкладок, потребления мультимедиа и нетребовательных офисных приложений. Объема 16 ГБ достаточно для комфортной многозадачности, однако для современных AAA-игр на высоких настройках, профессионального монтажа видео или работы с тяжелыми инженерными пакетами стоит рассмотреть комплект из двух таких модулей или память с более высокой частотой.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами модуль памяти стандарта DDR5, который является следующим поколением после DDR4 и предлагает улучшенную архитектуру, более высокую пропускную способность и повышенную энергоэффективность. Ключевой момент - эта планка использует форм-фактор DIMM, что означает её предназначение исключительно для настольных компьютеров. Она физически и электрически несовместима со слотами для DDR4 или с ноутбучными SO-DIMM слотами, поэтому перед покупкой критически важно убедиться, что ваша материнская плата поддерживает именно DDR5.
Объём, частота и реальная производительность
Модуль предлагает объём 16 ГБ, что на сегодняшний день считается комфортным минимумом для большинства пользовательских систем. Частота в 4800 МГц является базовой для стандарта JEDEC в DDR5 и обеспечивает существенный прирост пропускной способности по сравнению с типичными DDR4-решениями. В реальных сценариях это выражается в более отзывчивой системе, особенно при переключении между приложениями и работе с большими объёмами данных, хотя для игр наибольший выигрыш даёт установка двух планок в двухканальном режиме.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Эта память работает на стандартном для DDR5 напряжении 1.1 В, что ниже, чем у предыдущих поколений, и способствует снижению общего энергопотребления системы. Тайминги, включая задержку CL, соответствуют базовым спецификациям JEDEC для данной частоты. Модуль, скорее всего, не поддерживает расширенные профили разгона вроде XMP или EXPO, а работает на заявленной скорости "из коробки", что упрощает настройку для начинающих пользователей и обеспечивает гарантированную стабильность на широком спектре совместимых платформ.
Совместимость с платформой
Модуль совместим с настольными платформами Intel (Alder Lake, Raptor Lake и новее) и AMD (Ryzen 7000 серии и новее), которые оснащены слотами DDR5. Однако важно помнить, что поддержка конкретной частоты и объёма зависит от возможностей материнской платы и процессора. Перед покупкой обязательно сверьтесь со списком поддерживаемой памяти (QVL) на сайте производителя вашей материнской платы, особенно если планируете использовать несколько модулей.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Данная модель выполнена в лаконичном дизайне без массивных радиаторов. Это классическое решение для модулей, работающих на номинальных частотах, где выделение тепла не критично. Отсутствие радиатора делает планку низкопрофильной, что исключает потенциальные конфликты с установленными башенными кулерами процессора и позволяет использовать её даже в компактных корпусах. Подсветка (RGB) здесь не предусмотрена, что делает память практичным выбором для систем, где важен функционал, а не визуальные эффекты.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продаётся в виде одного модуля объёмом 16 ГБ. Для раскрытия всего потенциала современных платформ, особенно в играх и ресурсоёмких приложениях, настоятельно рекомендуется покупать и устанавливать такие планки парами, активируя двухканальный режим работы. Это удваивает эффективную пропускную способность. Если вы планируете дальнейшее расширение объёма, старайтесь докупать максимально идентичный модуль (той же модели, частоты и таймингов) для минимизации рисков нестабильной работы системы.
Важные нюансы перед покупкой
Основное ограничение - это поколение памяти: DDR5 не совместима с платами под DDR4, и наоборот. На более старых платформах этот модуль работать не будет. Поскольку это базовая модель без радиаторов, она не предназначена для агрессивного разгона. При выборе ориентируйтесь в первую очередь на совместимость вашей материнской платы, а затем на достаточность объёма под ваши задачи. Этот модуль станет оптимальным бюджетным шагом в мир DDR5 для сборки офисного или домашнего ПК, но геймерам и энтузиастам лучше сразу рассматривать комплект из двух планок с поддержкой XMP/EXPO для более высокой производительности.
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Для кого и под какие задачи
Данный модуль оперативной памяти станет отличным выбором для пользователей, осуществляющих плавный переход на новую платформу DDR5 или собирающих неигровой ПК начального и среднего уровня. Он оптимально подходит для повседневных задач: работы с документами, веб-серфинга с множеством вкладок, потребления мультимедиа и нетребовательных офисных приложений. Объема 16 ГБ достаточно для комфортной многозадачности, однако для современных AAA-игр на высоких настройках, профессионального монтажа видео или работы с тяжелыми инженерными пакетами стоит рассмотреть комплект из двух таких модулей или память с более высокой частотой.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами модуль памяти стандарта DDR5, который является следующим поколением после DDR4 и предлагает улучшенную архитектуру, более высокую пропускную способность и повышенную энергоэффективность. Ключевой момент - эта планка использует форм-фактор DIMM, что означает её предназначение исключительно для настольных компьютеров. Она физически и электрически несовместима со слотами для DDR4 или с ноутбучными SO-DIMM слотами, поэтому перед покупкой критически важно убедиться, что ваша материнская плата поддерживает именно DDR5.
Объём, частота и реальная производительность
Модуль предлагает объём 16 ГБ, что на сегодняшний день считается комфортным минимумом для большинства пользовательских систем. Частота в 4800 МГц является базовой для стандарта JEDEC в DDR5 и обеспечивает существенный прирост пропускной способности по сравнению с типичными DDR4-решениями. В реальных сценариях это выражается в более отзывчивой системе, особенно при переключении между приложениями и работе с большими объёмами данных, хотя для игр наибольший выигрыш даёт установка двух планок в двухканальном режиме.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Эта память работает на стандартном для DDR5 напряжении 1.1 В, что ниже, чем у предыдущих поколений, и способствует снижению общего энергопотребления системы. Тайминги, включая задержку CL, соответствуют базовым спецификациям JEDEC для данной частоты. Модуль, скорее всего, не поддерживает расширенные профили разгона вроде XMP или EXPO, а работает на заявленной скорости "из коробки", что упрощает настройку для начинающих пользователей и обеспечивает гарантированную стабильность на широком спектре совместимых платформ.
Совместимость с платформой
Модуль совместим с настольными платформами Intel (Alder Lake, Raptor Lake и новее) и AMD (Ryzen 7000 серии и новее), которые оснащены слотами DDR5. Однако важно помнить, что поддержка конкретной частоты и объёма зависит от возможностей материнской платы и процессора. Перед покупкой обязательно сверьтесь со списком поддерживаемой памяти (QVL) на сайте производителя вашей материнской платы, особенно если планируете использовать несколько модулей.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Данная модель выполнена в лаконичном дизайне без массивных радиаторов. Это классическое решение для модулей, работающих на номинальных частотах, где выделение тепла не критично. Отсутствие радиатора делает планку низкопрофильной, что исключает потенциальные конфликты с установленными башенными кулерами процессора и позволяет использовать её даже в компактных корпусах. Подсветка (RGB) здесь не предусмотрена, что делает память практичным выбором для систем, где важен функционал, а не визуальные эффекты.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продаётся в виде одного модуля объёмом 16 ГБ. Для раскрытия всего потенциала современных платформ, особенно в играх и ресурсоёмких приложениях, настоятельно рекомендуется покупать и устанавливать такие планки парами, активируя двухканальный режим работы. Это удваивает эффективную пропускную способность. Если вы планируете дальнейшее расширение объёма, старайтесь докупать максимально идентичный модуль (той же модели, частоты и таймингов) для минимизации рисков нестабильной работы системы.
Важные нюансы перед покупкой
Основное ограничение - это поколение памяти: DDR5 не совместима с платами под DDR4, и наоборот. На более старых платформах этот модуль работать не будет. Поскольку это базовая модель без радиаторов, она не предназначена для агрессивного разгона. При выборе ориентируйтесь в первую очередь на совместимость вашей материнской платы, а затем на достаточность объёма под ваши задачи. Этот модуль станет оптимальным бюджетным шагом в мир DDR5 для сборки офисного или домашнего ПК, но геймерам и энтузиастам лучше сразу рассматривать комплект из двух планок с поддержкой XMP/EXPO для более высокой производительности.
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