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Оперативная память Exegate, DDR4, 32GB (1x32 GB), 3200 MHz, CL22, DIMM, OEM купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Оперативная память Exegate, DDR4, 32GB (1x32 GB), 3200 MHz, CL22, DIMM, OEM

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Оперативная память Exegate, DDR4, 32GB (1x32 GB), 3200 MHz, CL22, DIMM, OEM - фото 1
Оперативная память Exegate, DDR4, 32GB (1x32 GB), 3200 MHz, CL22, DIMM, OEM - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
32
Тактовая частота
3200
Пропускная способность, Мб/с
25600
Тайминги
19-19-19
Подсветка
нет
  • Оперативная память Exegate, DDR4, 32GB (1x32 GB), 3200 MHz, CL22, DIMM, OEM - фото 1
  • Оперативная память Exegate, DDR4, 32GB (1x32 GB), 3200 MHz, CL22, DIMM, OEM - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 940 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 740207
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Характеристики

Бренд
EXEGATE
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
32
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
32
Тактовая частота
3200
Пропускная способность, Мб/с
25600
CAS Latency (CL), тактов
19
Тайминги
19-19-19
Подсветка
нет
Напряжение питания
1.2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х3х1
Вес, г.
17

Описание товара Оперативная память Exegate, DDR4, 32GB (1x32 GB), 3200 MHz, CL22, DIMM, OEM

Для кого и под какие задачи

Этот модуль оперативной памяти хорошо подойдёт для пользователей, которым нужен солидный объём в рамках апгрейда или сборки производительной рабочей станции. С 32 гигабайтами на одной планке вы легко справитесь с серьёзной многозадачностью, работой с виртуальными машинами, монтажом видео в разрешении 4K и обработкой больших данных. Однако для современных требовательных игр, где важна не только ёмкость, но и высокая скорость отклика, стоит рассмотреть комплекты из двух модулей для активации двухканального режима, так как одиночный канал может стать узким местом.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль стандарта DDR4 – это современное, широко распространённое поколение памяти для настольных компьютеров. Он использует форм-фактор DIMM и подходит исключительно для материнских плат стационарных ПК с соответствующими слотами. Важно помнить, что DDR4 физически и электрически несовместима со старыми стандартами DDR3 или новейшей DDR5, поэтому перед покупкой обязательно проверьте поколение памяти, поддерживаемое вашей материнской платой и процессором.

Объём, частота и реальная производительность

Модуль предлагает внушительный объём в 32 гигабайта, что является отличным выбором для ресурсоёмких задач. Рабочая частота составляет 3200 мегагерц – это сбалансированное значение для DDR4, обеспечивающее хорошую пропускную способность для большинства сценариев. В играх и приложениях, чувствительных к скорости памяти, вы заметите улучшение плавности и отзывчивости по сравнению с базовыми частотами вроде 2133 или 2400 МГц, особенно при использовании встроенной графики современных процессоров.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Задержки памяти обозначены как CL22, что является типичным значением для модулей такого объёма и частоты. Связка 3200 МГц и CL22 обеспечивает разумный баланс между высокой пропускной способностью и приемлемой латентностью. Рабочее напряжение стандартно для DDR4 – 1.2 В. Данный модуль поставляется в OEM-исполнении и, как правило, не поддерживает готовые профили автоматического разгона XMP или EXPO, поэтому для работы на заявленной частоте 3200 МГц может потребоваться ручная активация соответствующего профиля в BIOS материнской платы.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с современными платформами Intel (чипсеты серий 300, 400, 500, 600 и выше) и AMD (чипсеты серий 300, 400, 500, 600). Однако достижение частоты 3200 МГц гарантировано лишь при использовании с процессорами и материнскими платами, официально поддерживающими такой режим. Для старых платформ и некоторых базовых чипсетов память может работать на меньшей, штатной частоте. Всегда обновляйте BIOS материнской платы до последней версии для лучшей совместимости и стабильности.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данная планка памяти выполнена в OEM-варианте, то есть без декоративных радиаторов. Это делает её очень низкопрофильной и идеально подходящей для сборок, где важна максимальная совместимость с крупными башенными или компактными кулерами. Отсутствие радиатора не является проблемой для работы на штатной частоте 3200 МГц, так как стандартное напряжение 1.2 В не приводит к значительному нагреву. Эстетической подсветки модуль также не имеет.

Комплектность, режимы работы и расширение

Это одиночный модуль объёмом 32 ГБ. При его установке в систему память будет работать в одноканальном режиме, что может ограничивать общую пропускную способность подсистемы памяти. Для полного раскрытия производительности современных платформ, особенно в играх и профессиональных приложениях, рекомендуется использовать два идентичных модуля, установленных в правильные слоты материнской платы для активации двухканального режима. Если вы планируете в будущем расширять объём, старайтесь докупать максимально похожий модуль по характеристикам, но даже в этом случае гарантировать идеальную совместную работу нельзя.

Важные нюансы перед покупкой

Основное ограничение этого предложения – отсутствие готового профиля XMP/EXPO и одноканальная конфигурация. Для достижения заявленной частоты 3200 МГц вам, возможно, придётся вручную выставить параметры в BIOS. Этот модуль оптимально подойдёт для сборки или апгрейда рабочей станции, где приоритетом является большой объём под виртуальные машины, монтаж или базы данных, а не максимальная игровая производительность. Если ваша цель – современный игровой ПК, лучше сразу выбрать комплект из двух планок меньшего объёма (например, 2x16 ГБ) с поддержкой XMP/EXPO для гарантированного двухканального режима и лёгкой настройки.

Отзывы о товаре Оперативная память Exegate, DDR4, 32GB (1x32 GB), 3200 MHz, CL22, DIMM, OEM




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Характеристики
Бренд
EXEGATE
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
32
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
32
Тактовая частота
3200
Пропускная способность, Мб/с
25600
CAS Latency (CL), тактов
19
Тайминги
19-19-19
Подсветка
нет
Напряжение питания
1.2
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Этот модуль оперативной памяти хорошо подойдёт для пользователей, которым нужен солидный объём в рамках апгрейда или сборки производительной рабочей станции. С 32 гигабайтами на одной планке вы легко справитесь с серьёзной многозадачностью, работой с виртуальными машинами, монтажом видео в разрешении 4K и обработкой больших данных. Однако для современных требовательных игр, где важна не только ёмкость, но и высокая скорость отклика, стоит рассмотреть комплекты из двух модулей для активации двухканального режима, так как одиночный канал может стать узким местом.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль стандарта DDR4 – это современное, широко распространённое поколение памяти для настольных компьютеров. Он использует форм-фактор DIMM и подходит исключительно для материнских плат стационарных ПК с соответствующими слотами. Важно помнить, что DDR4 физически и электрически несовместима со старыми стандартами DDR3 или новейшей DDR5, поэтому перед покупкой обязательно проверьте поколение памяти, поддерживаемое вашей материнской платой и процессором.

Объём, частота и реальная производительность

Модуль предлагает внушительный объём в 32 гигабайта, что является отличным выбором для ресурсоёмких задач. Рабочая частота составляет 3200 мегагерц – это сбалансированное значение для DDR4, обеспечивающее хорошую пропускную способность для большинства сценариев. В играх и приложениях, чувствительных к скорости памяти, вы заметите улучшение плавности и отзывчивости по сравнению с базовыми частотами вроде 2133 или 2400 МГц, особенно при использовании встроенной графики современных процессоров.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Задержки памяти обозначены как CL22, что является типичным значением для модулей такого объёма и частоты. Связка 3200 МГц и CL22 обеспечивает разумный баланс между высокой пропускной способностью и приемлемой латентностью. Рабочее напряжение стандартно для DDR4 – 1.2 В. Данный модуль поставляется в OEM-исполнении и, как правило, не поддерживает готовые профили автоматического разгона XMP или EXPO, поэтому для работы на заявленной частоте 3200 МГц может потребоваться ручная активация соответствующего профиля в BIOS материнской платы.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с современными платформами Intel (чипсеты серий 300, 400, 500, 600 и выше) и AMD (чипсеты серий 300, 400, 500, 600). Однако достижение частоты 3200 МГц гарантировано лишь при использовании с процессорами и материнскими платами, официально поддерживающими такой режим. Для старых платформ и некоторых базовых чипсетов память может работать на меньшей, штатной частоте. Всегда обновляйте BIOS материнской платы до последней версии для лучшей совместимости и стабильности.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данная планка памяти выполнена в OEM-варианте, то есть без декоративных радиаторов. Это делает её очень низкопрофильной и идеально подходящей для сборок, где важна максимальная совместимость с крупными башенными или компактными кулерами. Отсутствие радиатора не является проблемой для работы на штатной частоте 3200 МГц, так как стандартное напряжение 1.2 В не приводит к значительному нагреву. Эстетической подсветки модуль также не имеет.

Комплектность, режимы работы и расширение

Это одиночный модуль объёмом 32 ГБ. При его установке в систему память будет работать в одноканальном режиме, что может ограничивать общую пропускную способность подсистемы памяти. Для полного раскрытия производительности современных платформ, особенно в играх и профессиональных приложениях, рекомендуется использовать два идентичных модуля, установленных в правильные слоты материнской платы для активации двухканального режима. Если вы планируете в будущем расширять объём, старайтесь докупать максимально похожий модуль по характеристикам, но даже в этом случае гарантировать идеальную совместную работу нельзя.

Важные нюансы перед покупкой

Основное ограничение этого предложения – отсутствие готового профиля XMP/EXPO и одноканальная конфигурация. Для достижения заявленной частоты 3200 МГц вам, возможно, придётся вручную выставить параметры в BIOS. Этот модуль оптимально подойдёт для сборки или апгрейда рабочей станции, где приоритетом является большой объём под виртуальные машины, монтаж или базы данных, а не максимальная игровая производительность. Если ваша цель – современный игровой ПК, лучше сразу выбрать комплект из двух планок меньшего объёма (например, 2x16 ГБ) с поддержкой XMP/EXPO для гарантированного двухканального режима и лёгкой настройки.

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Отзывы


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