Память оперативная Kingston 16GB 2666MHz DDR4 (KF432C16RB2K2/16)
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Характеристики
Описание товара Память оперативная Kingston 16GB 2666MHz DDR4 (KF432C16RB2K2/16)
Для кого и под какие задачи
Этот комплект оперативной памяти Kingston предназначен для пользователей, которые хотят надежно и бюджетно улучшить отзывчивость своей системы. Он станет отличным выбором для апгрейда домашнего или офисного компьютера, обеспечивая комфортную работу с офисными пакетами, просмотром веб-страниц и нетребовательными играми. Для сборки нового игрового ПК начального уровня или мультимедийной станции данный объём и скорость также будут достаточными, в то время как для профессионального монтажа видео или серьёзных игр в 4K стоит рассмотреть более быстрые или объёмные решения.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами оперативная память стандарта DDR4, что означает совместимость с современными и недавними платформами, использующими соответствующие слоты. Поколение DDR4 обеспечивает более высокую энергоэффективность и потенциал пропускной способности по сравнению с устаревшим DDR3. Форм-фактор DIMM чётко указывает на то, что эти планки предназначены для установки в настольные персональные компьютеры и не подойдут для ноутбуков, где используются компактные модули SO-DIMM.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект состоит из двух модулей по 8 ГБ каждый, что в сумме даёт 16 ГБ - отличный сбалансированный объём для большинства повседневных задач. Частота 2666 МГц является хорошим базовым уровнем для платформы DDR4 и обеспечивает заметный прирост производительности по сравнению со стандартными 2133 или 2400 МГц, особенно в играх и приложениях, чувствительных к скорости подсистемы памяти. Такой скорости достаточно, чтобы система оставалась отзывчивой при переключении между множеством вкладок браузера и работающими фоновыми программами.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Задержки памяти, обозначаемые как CL16, находятся в хорошем балансе с частотой 2666 МГц, обеспечивая низкую латентность для своевременного отклика. Рабочее напряжение составляет стандартные для DDR4 1.2 В, что гарантирует стабильную работу и умеренный нагрев. Для простоты настройки модули поддерживают технологию Intel XMP 2.0 - с её помощью в BIOS материнской платы можно в один клик активировать заявленные частоту и тайминги, не занимаясь ручным разгоном.
Совместимость с платформой
Данная память совместима с настольными платформами Intel и AMD, использующими слоты DDR4. Однако для гарантированной работы на частоте 2666 МГц необходимо, чтобы эту частоту официально поддерживали и процессор, и материнская плата. На некоторых базовых чипсетах память может работать на меньшей, стандартной для платформы частоте. Перед покупкой всегда сверяйте поколение памяти (DDR4) с маркировкой слотов на вашей материнской плате, так как модули разных поколений физически несовместимы.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модули оснащены невысокими алюминиевыми радиаторами чёрного цвета, которые эффективно рассеивают тепло при длительной нагрузке, способствуя стабильности работы. Компактная конструкция планок минимизирует риск конфликта с установленными процессорными кулерами башенного типа, что важно при сборке или апгрейде системы. Подсветка RGB в данной модели отсутствует, что делает её практичным выбором для тех, кто в первую очередь ценит надёжность и не переплачивает за декоративные элементы.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продается в виде комплекта из двух идентичных планок, что изначально позволяет активировать двухканальный режим работы. Этот режим удваивает эффективную пропускную способность по сравнению с одноканальным, положительно влияя на производительность встроенной графики и общую отзывчивость системы. Для корректной работы установите планки в слоты одного цвета на материнской плате, обычно это слоты A2 и B2, что подробно описано в руководстве пользователя платы.
Важные нюансы перед покупкой
Основное ограничение - это несовместимость с платформами под DDR3 или DDR5, проверьте поколение слотов на вашей материнской плате. Для выхода на заявленные 2666 МГц через XMP может потребоваться чипсет материнской платы не ниже Intel B360/H370 или AMD B450, а также актуальная версия BIOS. Если вы планируете в будущем расширять объём, старайтесь докупать модули с максимально близкими характеристиками, а лучше - точно такие же, чтобы избежать потенциальных проблем со стабильностью. Этот комплект Kingston KF432C16RB2K2/16 - разумный и надежный выбор для бюджетного апгрейда или сборки ПК, где важны стабильность, достаточный объём и поддержка двухканального режима без лишних затрат.
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Для кого и под какие задачи
Этот комплект оперативной памяти Kingston предназначен для пользователей, которые хотят надежно и бюджетно улучшить отзывчивость своей системы. Он станет отличным выбором для апгрейда домашнего или офисного компьютера, обеспечивая комфортную работу с офисными пакетами, просмотром веб-страниц и нетребовательными играми. Для сборки нового игрового ПК начального уровня или мультимедийной станции данный объём и скорость также будут достаточными, в то время как для профессионального монтажа видео или серьёзных игр в 4K стоит рассмотреть более быстрые или объёмные решения.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами оперативная память стандарта DDR4, что означает совместимость с современными и недавними платформами, использующими соответствующие слоты. Поколение DDR4 обеспечивает более высокую энергоэффективность и потенциал пропускной способности по сравнению с устаревшим DDR3. Форм-фактор DIMM чётко указывает на то, что эти планки предназначены для установки в настольные персональные компьютеры и не подойдут для ноутбуков, где используются компактные модули SO-DIMM.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект состоит из двух модулей по 8 ГБ каждый, что в сумме даёт 16 ГБ - отличный сбалансированный объём для большинства повседневных задач. Частота 2666 МГц является хорошим базовым уровнем для платформы DDR4 и обеспечивает заметный прирост производительности по сравнению со стандартными 2133 или 2400 МГц, особенно в играх и приложениях, чувствительных к скорости подсистемы памяти. Такой скорости достаточно, чтобы система оставалась отзывчивой при переключении между множеством вкладок браузера и работающими фоновыми программами.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Задержки памяти, обозначаемые как CL16, находятся в хорошем балансе с частотой 2666 МГц, обеспечивая низкую латентность для своевременного отклика. Рабочее напряжение составляет стандартные для DDR4 1.2 В, что гарантирует стабильную работу и умеренный нагрев. Для простоты настройки модули поддерживают технологию Intel XMP 2.0 - с её помощью в BIOS материнской платы можно в один клик активировать заявленные частоту и тайминги, не занимаясь ручным разгоном.
Совместимость с платформой
Данная память совместима с настольными платформами Intel и AMD, использующими слоты DDR4. Однако для гарантированной работы на частоте 2666 МГц необходимо, чтобы эту частоту официально поддерживали и процессор, и материнская плата. На некоторых базовых чипсетах память может работать на меньшей, стандартной для платформы частоте. Перед покупкой всегда сверяйте поколение памяти (DDR4) с маркировкой слотов на вашей материнской плате, так как модули разных поколений физически несовместимы.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модули оснащены невысокими алюминиевыми радиаторами чёрного цвета, которые эффективно рассеивают тепло при длительной нагрузке, способствуя стабильности работы. Компактная конструкция планок минимизирует риск конфликта с установленными процессорными кулерами башенного типа, что важно при сборке или апгрейде системы. Подсветка RGB в данной модели отсутствует, что делает её практичным выбором для тех, кто в первую очередь ценит надёжность и не переплачивает за декоративные элементы.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продается в виде комплекта из двух идентичных планок, что изначально позволяет активировать двухканальный режим работы. Этот режим удваивает эффективную пропускную способность по сравнению с одноканальным, положительно влияя на производительность встроенной графики и общую отзывчивость системы. Для корректной работы установите планки в слоты одного цвета на материнской плате, обычно это слоты A2 и B2, что подробно описано в руководстве пользователя платы.
Важные нюансы перед покупкой
Основное ограничение - это несовместимость с платформами под DDR3 или DDR5, проверьте поколение слотов на вашей материнской плате. Для выхода на заявленные 2666 МГц через XMP может потребоваться чипсет материнской платы не ниже Intel B360/H370 или AMD B450, а также актуальная версия BIOS. Если вы планируете в будущем расширять объём, старайтесь докупать модули с максимально близкими характеристиками, а лучше - точно такие же, чтобы избежать потенциальных проблем со стабильностью. Этот комплект Kingston KF432C16RB2K2/16 - разумный и надежный выбор для бюджетного апгрейда или сборки ПК, где важны стабильность, достаточный объём и поддержка двухканального режима без лишних затрат.
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