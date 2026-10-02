Описание товара Память оперативная Foxline SODIMM 16GB 4800 DDR5 (FL4800D5S40-16G)

Для кого и под какие задачи

Этот модуль памяти создан для модернизации или сборки современных ноутбуков и компактных ПК, где на первом месте стоит баланс между производительностью и энергоэффективностью. Он отлично подойдет пользователям, которые хотят ускорить работу с множеством приложений и вкладок браузера, офисными пакетами, а также обеспечить комфорт в нетребовательных играх и базовых творческих задачах. Комплект из одного модуля на 16 ГБ станет отличным апгрейдом для систем с малым запасом ОЗУ, но для максимальной скорости в ресурсоемких приложениях стоит рассмотреть вариант установки пары таких планок.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль оперативной памяти стандарта DDR5, что означает новое поколение технологий с повышенной пропускной способностью и улучшенной энергоэффективностью по сравнению с предыдущим DDR4. Ключевой особенностью является форм-фактор SO-DIMM - компактный размер, предназначенный исключительно для установки в ноутбуки, моноблоки, мини-ПК и некоторые компактные материнские платы. Крайне важно помнить, что этот модуль физически не совместим со слотами для настольной памяти DIMM, и для его работы требуется платформа с поддержкой DDR5.

Объём, частота и реальная производительность

Модуль предлагает объем 16 ГБ, что является отличным выбором для решения большинства современных задач на мобильной платформе. Рабочая частота 4800 МГц обеспечивает высокую скорость обмена данными между памятью и процессором, что положительно сказывается на общей отзывчивости системы. В повседневном использовании вы заметите, как быстрее загружаются программы, плавнее переключаются вкладки в браузере и сокращается время обработки данных в приложениях, особенно при работе с большими таблицами или графикой.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги модуля, включая основную задержку CL40, типичны для памяти DDR5 начального уровня на такой частоте и обеспечивают оптимальный баланс между скоростью и стабильностью. Рабочее напряжение обычно ниже, чем у DDR4, что способствует меньшему тепловыделению в компактном корпусе ноутбука. Данная модель, как правило, работает на заявленных частотах по стандартному профилю JEDEC, что гарантирует стабильность без необходимости активации дополнительных профилей разгона, которые в ноутбуках часто недоступны.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с ноутбуками, мини-ПК и материнскими платами, оснащенными слотами SO-DIMM и поддерживающими стандарт памяти DDR5. Это значит, что он подойдет для современных платформ на базе процессоров Intel Core 12-го поколения (Alder Lake) и новее, а также AMD Ryzen 6000-й серии и новее для мобильных решений. Перед покупкой необходимо точно убедиться, что ваша конкретная модель ноутбука или плата поддерживает именно DDR5, так как этот стандарт не имеет обратной совместимости с DDR4.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данный модуль выполнен в классическом компактном исполнении SO-DIMM без дополнительных радиаторов охлаждения. Это стандартное решение для большинства ноутбуков, где пространство ограничено, а тепловыделение памяти на штатных частотах хорошо контролируется системной вентиляцией. Отсутствие массивного радиатора делает планку низкопрофильной и гарантирует её установку в любой ноутбук, рассчитанный на работу с памятью такого форм-фактора, без риска конфликта с другими компонентами.

Комплектность, режимы работы и расширение

Это одиночный модуль объемом 16 ГБ. Для активации двухканального режима работы, который значительно увеличивает пропускную способность подсистемы памяти, рекомендуется установить два одинаковых модуля в соответствующие слоты на материнской плате ноутбука. Если вы планируете апгрейд, старайтесь подбирать планку с максимально схожими характеристиками - частотой, таймингами и объёмом - к уже установленной, чтобы минимизировать риск нестабильной работы системы.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение - это строгая несовместимость между поколениями: модуль DDR5 не заработает в слоте для DDR4, и наоборот. Убедитесь в поддержке вашей платформой именно пятого поколения памяти. Для достижения максимальной производительности в играх и профессиональных приложениях на ноутбуке с двумя слотами стоит сразу рассматривать комплект из двух модулей. Этот модуль - разумный выбор для надежного и быстрого апгрейда современного ноутбука, но если ваши задачи связаны с тяжелым монтажом видео или 3D-рендерингом, лучше изначально ориентироваться на больший суммарный объем, например, 32 ГБ.