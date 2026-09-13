Описание товара Память оперативная 16GB Crucial DDR5 4800 UDIMM Basics Desktop Memory (CB16GU4800)

Для кого и под какие задачи

Этот модуль оперативной памяти DDR5 рассчитан на базовые рабочие станции и домашние ПК, а также на начальный апгрейд старых систем, где приоритетом является надёжность и совместимость, а не экстремальная скорость. Он отлично справится с повседневными задачами: офисными приложениями, веб1сёрфингом с множеством вкладок, работой с документами и нетребовательными играми. Однако для профессионального монтажа видео, 3D1рендеринга или топовых игровых сборок, где критична высокая пропускная способность, стоит рассмотреть более быстрые комплекты с поддержкой разгона.

Тип, поколение и форм1фактор памяти

Модуль относится к современному поколению DDR5 SDRAM, которое пришло на смену DDR4 и предлагает повышенную пропускную способность и эффективность. Важно помнить, что память DDR5 физически и электрически не совместима со слотами для DDR4. Форм1фактор UDIMM (Unbuffered DIMM) предназначен для стандартных настольных компьютеров и подходит для большинства потребительских материнских плат с соответствующими слотами.

Объём, частота и реальная производительность

Модуль объёмом 16 ГБ предоставляет комфортный запас для многозадачности в современных условиях. Базовая частота 4800 МГц является стандартной для многих процессоров, поддерживающих DDR5, и обеспечивает существенный прирост в пропускной способности по сравнению с типичными модулями DDR4. В реальных сценариях это означает более быструю загрузку уровней в играх, отзывчивость системы при работе с тяжёлыми программами и уменьшение потенциальных подтормаживаний.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Данная модель работает на стандартном для DDR5 напряжении и с базовыми таймингами, что гарантирует высокую стабильность и совместимость. Стоит отметить, что этот модуль из серии Basics не поддерживает профили автоматического разгона, такие как XMP для Intel или EXPO для AMD. Он будет работать на своей номинальной частоте 4800 МГц, что является оптимальным выбором для пользователей, которые не планируют заниматься ручными настройками в BIOS и ценят простоту установки и работу out1of1the1box.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с настольными платформами Intel (Alder Lake, Raptor Lake и новее) и AMD (AM5), поддерживающими стандарт DDR5. Перед покупкой необходимо убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты именно для DDR5, так как установка в слот DDR4 физически невозможна. Заявленная частота 4800 МГц обычно поддерживается процессорами по умолчанию, что делает этот модуль универсальным решением для сборок на базе соответствующих чипсетов, включая базовые серии.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данная модель выполнена в простом, лаконичном дизайне без дополнительных радиаторов охлаждения. Это снижает общую высоту модуля, исключая риск конфликта с крупными процессорными кулерами, что важно для компактных корпусов. Отсутствие радиатора допустимо для памяти с такой частотой и напряжением, так как тепловыделение находится на умеренном уровне. Модуль также не имеет подсветки, что делает его практичным выбором для функциональных, неигровых сборок.

Комплектность, режимы работы и расширение

Это одиночный модуль объёмом 16 ГБ. Для активации двухканального режима работы, который значительно повышает производительность за счёт удвоения пропускной способности, необходимо установить два или четыре одинаковых модуля. Поэтому для новой сборки рекомендуется приобретать два таких модуля сразу. Если вы докупаете память к уже установленной, старайтесь подобрать максимально близкую по характеристикам модель для минимизации рисков нестабильности.

Важные нюансы перед покупкой

Ключевое ограничение - это несовместимость с платформами под DDR3/DDR4, поэтому проверьте поколение памяти на вашей материнской плате. Данный модуль не поддерживает разгон через XMP/EXPO, его частота фиксирована на уровне 4800 МГц. Он оптимально подойдёт для создания или апгрейда офисного, домашнего или базового игрового ПК на платформах Intel 1хой или Ryzen 7000/8000, где нужен надёжный объём в 16 ГБ без лишних сложностей. Если же вы собираете производительную игровую систему или рабочую станцию, стоит обратить внимание на комплекты из двух модулей с поддержкой XMP/EXPO и более высокой частотой.