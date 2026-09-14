Память оперативная KingSpec DDR5 DIMM 16GB (KS5600D5P12516G)
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Характеристики
Описание товара Память оперативная KingSpec DDR5 DIMM 16GB (KS5600D5P12516G)
Для кого и под какие задачи
Данный модуль оперативной памяти ориентирован на пользователей, которые собирают новый современный ПК начального и среднего уровня, либо апгрейдут старую систему до актуальной платформы с поддержкой DDR5. Этот объем в 16 ГБ хорошо справляется с повседневной многозадачностью: вы сможете одновременно работать с множеством вкладок в браузере, офисными приложениями и даже некоторыми требовательными программами без заметных подтормаживаний. Для игр в разрешении Full HD и QHD этого объема часто достаточно, однако для профессиональной работы с видео, 3D-рендеринга или одновременного запуска нескольких тяжелых приложений стоит задуматься о комплекте из двух таких модулей или выборе большего объема.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами оперативная память стандарта DDR5, следующее поколение после DDR4, предлагающее повышенную пропускную способность и улучшенную энергоэффективность. Ключевая особенность – несовместимость с предыдущими поколениями, поэтому модуль подойдет только для современных материнских плат с соответствующими слотами под DDR5. Форм-фактор DIMM указывает на то, что это планка для настольных компьютеров; для ноутбуков или компактных ПК потребуются модули формата SO-DIMM.
Объём, частота и реальная производительность
Модуль предлагает объем 16 ГБ, что на сегодняшний день является популярным и сбалансированным выбором для большинства задач. Частота 5600 МГц обеспечивает высокую скорость передачи данных, что положительно сказывается на скорости загрузки уровней в играх, отзывчивости системы при работе с большими файлами и общей плавности процессов. Переход с более медленной памяти DDR4 на DDR5 с такой частотой будет заметен в синтетических тестах и некоторых ресурсоемких приложениях, хотя в повседневном использовании разница может быть не столь очевидной.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Одной из важнейших характеристик, помимо частоты, являются тайминги, которые определяют задержки при доступе к данным. Для комфортной работы на частоте 5600 МГц модуль использует напряжение 1.25 В, что является стандартным для DDR5 и способствует хорошему балансу между производительностью и нагревом. Для достижения заявленной скорости в 5600 МГц практически всегда необходим активации профиля разгона XMP 3.0 в BIOS материнской платы, так как по умолчанию память будет работать на более низкой, базовой частоте.
Совместимость с платформой
Модуль совместим с современными платформами Intel (процессоры 12-го поколения Alder Lake и новее) и AMD (процессоры Ryzen 7000 серии на сокете AM5 и новее). Крайне важно убедиться, что ваша материнская плата поддерживает именно стандарт DDR5, а не DDR4, так как слоты физически несовместимы. Также стоит проверить список поддерживаемых памятью (QVL) на сайте производителя материнской платы и обновить BIOS до последней версии для обеспечения стабильной работы на высоких частотах.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Данная модель оснащена алюминиевым радиатором, который помогает эффективно отводить тепло от чипов памяти при длительной нагрузке, обеспечивая стабильность работы на высоких частотах. Конструкция радиатора достаточно компактна, что минимизирует риск конфликта с крупными башенными процессорными кулерами при установке в ближайшие к процессору слоты. Подсветка RGB в этой модели отсутствует, что делает её практичным выбором для сборок, где внешний вид не является приоритетом, либо для корпусов без окна.
Комплектность, режимы работы и расширение
Это одиночный модуль объемом 16 ГБ. Для максимальной производительности в современных системах крайне рекомендуется использовать память в двухканальном режиме. Это означает, что для раскрытия потенциала вашей платформы лучше приобрести два одинаковых модуля и установить их в правильные слоты на материнской плате, как правило, через один. Установка одного модуля переведет систему в одноканальный режим, что существенно снизит пропускную способность памяти.
Важные нюансы перед покупкой
Главное ограничение – это несовместимость с платформами под DDR4 или DDR3, проверьте поколение памяти на вашей материнской плате перед покупкой. Даже при поддержке DDR5, для работы на заявленной частоте 5600 МГц требуется активация XMP-профиля, а стабильность зависит от возможностей материнской платы и процессора. Если вы планируете сборку с нуля, оптимальным решением будет сразу приобрести комплект из двух модулей для двухканального режима. Для апгрейда существующей системы DDR5 покупка второй такой же планки – хороший путь для увеличения объема до 32 ГБ.
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Для кого и под какие задачи
Данный модуль оперативной памяти ориентирован на пользователей, которые собирают новый современный ПК начального и среднего уровня, либо апгрейдут старую систему до актуальной платформы с поддержкой DDR5. Этот объем в 16 ГБ хорошо справляется с повседневной многозадачностью: вы сможете одновременно работать с множеством вкладок в браузере, офисными приложениями и даже некоторыми требовательными программами без заметных подтормаживаний. Для игр в разрешении Full HD и QHD этого объема часто достаточно, однако для профессиональной работы с видео, 3D-рендеринга или одновременного запуска нескольких тяжелых приложений стоит задуматься о комплекте из двух таких модулей или выборе большего объема.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами оперативная память стандарта DDR5, следующее поколение после DDR4, предлагающее повышенную пропускную способность и улучшенную энергоэффективность. Ключевая особенность – несовместимость с предыдущими поколениями, поэтому модуль подойдет только для современных материнских плат с соответствующими слотами под DDR5. Форм-фактор DIMM указывает на то, что это планка для настольных компьютеров; для ноутбуков или компактных ПК потребуются модули формата SO-DIMM.
Объём, частота и реальная производительность
Модуль предлагает объем 16 ГБ, что на сегодняшний день является популярным и сбалансированным выбором для большинства задач. Частота 5600 МГц обеспечивает высокую скорость передачи данных, что положительно сказывается на скорости загрузки уровней в играх, отзывчивости системы при работе с большими файлами и общей плавности процессов. Переход с более медленной памяти DDR4 на DDR5 с такой частотой будет заметен в синтетических тестах и некоторых ресурсоемких приложениях, хотя в повседневном использовании разница может быть не столь очевидной.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Одной из важнейших характеристик, помимо частоты, являются тайминги, которые определяют задержки при доступе к данным. Для комфортной работы на частоте 5600 МГц модуль использует напряжение 1.25 В, что является стандартным для DDR5 и способствует хорошему балансу между производительностью и нагревом. Для достижения заявленной скорости в 5600 МГц практически всегда необходим активации профиля разгона XMP 3.0 в BIOS материнской платы, так как по умолчанию память будет работать на более низкой, базовой частоте.
Совместимость с платформой
Модуль совместим с современными платформами Intel (процессоры 12-го поколения Alder Lake и новее) и AMD (процессоры Ryzen 7000 серии на сокете AM5 и новее). Крайне важно убедиться, что ваша материнская плата поддерживает именно стандарт DDR5, а не DDR4, так как слоты физически несовместимы. Также стоит проверить список поддерживаемых памятью (QVL) на сайте производителя материнской платы и обновить BIOS до последней версии для обеспечения стабильной работы на высоких частотах.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Данная модель оснащена алюминиевым радиатором, который помогает эффективно отводить тепло от чипов памяти при длительной нагрузке, обеспечивая стабильность работы на высоких частотах. Конструкция радиатора достаточно компактна, что минимизирует риск конфликта с крупными башенными процессорными кулерами при установке в ближайшие к процессору слоты. Подсветка RGB в этой модели отсутствует, что делает её практичным выбором для сборок, где внешний вид не является приоритетом, либо для корпусов без окна.
Комплектность, режимы работы и расширение
Это одиночный модуль объемом 16 ГБ. Для максимальной производительности в современных системах крайне рекомендуется использовать память в двухканальном режиме. Это означает, что для раскрытия потенциала вашей платформы лучше приобрести два одинаковых модуля и установить их в правильные слоты на материнской плате, как правило, через один. Установка одного модуля переведет систему в одноканальный режим, что существенно снизит пропускную способность памяти.
Важные нюансы перед покупкой
Главное ограничение – это несовместимость с платформами под DDR4 или DDR3, проверьте поколение памяти на вашей материнской плате перед покупкой. Даже при поддержке DDR5, для работы на заявленной частоте 5600 МГц требуется активация XMP-профиля, а стабильность зависит от возможностей материнской платы и процессора. Если вы планируете сборку с нуля, оптимальным решением будет сразу приобрести комплект из двух модулей для двухканального режима. Для апгрейда существующей системы DDR5 покупка второй такой же планки – хороший путь для увеличения объема до 32 ГБ.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR4, DDR3, Тип, Комплект, Объем
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