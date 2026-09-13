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Память оперативная Apacer DDR5 16GB 4800MHz SO-DIMM (AS16GHB48CTBBGH) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Память оперативная Apacer DDR5 16GB 4800MHz SO-DIMM (AS16GHB48CTBBGH)

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Память оперативная Apacer DDR5 16GB 4800MHz SO-DIMM (AS16GHB48CTBBGH)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
SO-DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
16
Тактовая частота
4800
Пропускная способность, Мб/с
38400
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 970 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 723357
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Характеристики

Бренд
Apacer
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
SO-DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
16
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
16
Тактовая частота
4800
Пропускная способность, Мб/с
38400
CAS Latency (CL), тактов
40
Напряжение питания
1.2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х5х2
Вес, г.
70

Описание товара Память оперативная Apacer DDR5 16GB 4800MHz SO-DIMM (AS16GHB48CTBBGH)

Для кого и под какие задачи

Эта планка оперативной памяти станет отличным выбором для апгрейда современного ноутбука или компактного ПК, такого как NUC или мини-система. Она идеально подходит для повышения отзывчивости системы в повседневной многозадачности - работе с десятками вкладок браузера, офисными приложениями и нетребовательными проектами. Объема 16 ГБ достаточно для комфортной работы, но для тяжелых задач вроде монтажа видео или сложного 3D. р моделирования стоит рассмотреть комплект из двух таких модулей или вариант с большим объемом.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Модуль использует современное поколение DDR5, которое обеспечивает более высокую пропускную способность и энергоэффективность по сравнению с DDR4. Ключевой особенностью является форм-фактор SO-DIMM - компактный размер, предназначенный исключительно для установки в ноутбуки и устройства со схожим форм-G фактором. Важно помнить, что модули SO-DIMM физически несовместимы со слотами для настольной памяти DIMM, поэтому проверьте поддержку вашим устройством именно DDR5 SO-DIMM.

Объём, частота и реальная производительность

Модуль предлагает объем 16 ГБ, что является сбалансированным вариантом для большинства пользователей. Частота в 4800 МГц относится к базовой для стандарта DDR5 и обеспечивает значительный прирост пропускной способности по сравнению с типовыми DDR4-3200. В сценариях, чувствительных к скорости памяти, таких как работа с интегрированной графикой процессора, обработка больших данных или некоторые игры, этот прирост будет заметен в виде более плавной работы и сокращения времени загрузки.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги и напряжение для этого модуля соответствуют стандартным спецификациям JEDEC для DDR5-4800, что гарантирует стабильную работу без необходимости ручных настроек. В ноутбуках и компактных системах поддержка экстремальных профилей разгона (XMP/EXPO) встречается редко, поэтому эта планка рассчитана на работу на заявленной частоте "из коробки". Это делает установку максимально простой и безопасной, что особенно важно для мобильных устройств.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с ноутбуками и компактными платформами на процессорах Intel Core 12-го поколения и новее (Alder Lake, Raptor Lake) или AMD Ryzen 6000-й серии и новее (Rembrandt, Phoenix), которые имеют встроенный контроллер памяти DDR5 и слоты SO-DIMM. Перед покупкой обязательно сверьтесь с спецификациями вашего устройства на сайте производителя, чтобы убедиться в поддержке именно DDR5, так как переход на это поколение часто совпадает с обновлением всего аппаратного основания.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данная модель выполнена в классическом низкопрофильном дизайне без массивных радиаторов, что является нормой для памяти формата SO-DIMM. Компактная высота гарантирует беспроблемную установку даже в тонкие ноутбуки, где пространство строго ограничено. Отсутствие радиатора не является минусом, так как стандартное напряжение DDR5 и умеренная частота 4800 МГц не предполагают высокого тепловыделения, требующего активного охлаждения.

Комплектность, режимы работы и расширение

Это одиночный модуль объемом 16 ГБ. Для активации двухканального режима, который значительно увеличивает пропускную способность системы, рекомендуется установка двух идентичных планок. Если вы планируете апгрейд, проверьте, сколько слотов SO-DIMM доступно в вашем устройстве. Для достижения лучшей производительности желательно сразу приобретать комплект из двух модулей или докупить второй такой же в будущем, устанавливая их в соответствующие слоты, как правило, обозначенные в руководстве пользователя.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение - это физическая и электрическая несовместимость с предыдущими поколениями DDR3/DDR4. Убедитесь, что ваша платформа поддерживает DDR5 SO-DIMM. Для стабильной работы может потребоваться обновление BIOS/UEFI вашего ноутбука до последней версии. Эта память оптимальна для пользователей, которым нужен надежный апгрейд современного ноутбука с балансом объема и скорости. Если ваши задачи требуют больше 16 ГБ, стоит сразу рассмотреть вариант с большим объемом или покупку двух таких планок, так как добавление модуля от другого производителя позже может привести к нестабильной работе.

Отзывы о товаре Память оперативная Apacer DDR5 16GB 4800MHz SO-DIMM (AS16GHB48CTBBGH)




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Характеристики
Бренд
Apacer
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
SO-DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
16
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
16
Тактовая частота
4800
Пропускная способность, Мб/с
38400
CAS Latency (CL), тактов
40
Напряжение питания
1.2
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Эта планка оперативной памяти станет отличным выбором для апгрейда современного ноутбука или компактного ПК, такого как NUC или мини-система. Она идеально подходит для повышения отзывчивости системы в повседневной многозадачности - работе с десятками вкладок браузера, офисными приложениями и нетребовательными проектами. Объема 16 ГБ достаточно для комфортной работы, но для тяжелых задач вроде монтажа видео или сложного 3D. р моделирования стоит рассмотреть комплект из двух таких модулей или вариант с большим объемом.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Модуль использует современное поколение DDR5, которое обеспечивает более высокую пропускную способность и энергоэффективность по сравнению с DDR4. Ключевой особенностью является форм-фактор SO-DIMM - компактный размер, предназначенный исключительно для установки в ноутбуки и устройства со схожим форм-G фактором. Важно помнить, что модули SO-DIMM физически несовместимы со слотами для настольной памяти DIMM, поэтому проверьте поддержку вашим устройством именно DDR5 SO-DIMM.

Объём, частота и реальная производительность

Модуль предлагает объем 16 ГБ, что является сбалансированным вариантом для большинства пользователей. Частота в 4800 МГц относится к базовой для стандарта DDR5 и обеспечивает значительный прирост пропускной способности по сравнению с типовыми DDR4-3200. В сценариях, чувствительных к скорости памяти, таких как работа с интегрированной графикой процессора, обработка больших данных или некоторые игры, этот прирост будет заметен в виде более плавной работы и сокращения времени загрузки.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги и напряжение для этого модуля соответствуют стандартным спецификациям JEDEC для DDR5-4800, что гарантирует стабильную работу без необходимости ручных настроек. В ноутбуках и компактных системах поддержка экстремальных профилей разгона (XMP/EXPO) встречается редко, поэтому эта планка рассчитана на работу на заявленной частоте "из коробки". Это делает установку максимально простой и безопасной, что особенно важно для мобильных устройств.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с ноутбуками и компактными платформами на процессорах Intel Core 12-го поколения и новее (Alder Lake, Raptor Lake) или AMD Ryzen 6000-й серии и новее (Rembrandt, Phoenix), которые имеют встроенный контроллер памяти DDR5 и слоты SO-DIMM. Перед покупкой обязательно сверьтесь с спецификациями вашего устройства на сайте производителя, чтобы убедиться в поддержке именно DDR5, так как переход на это поколение часто совпадает с обновлением всего аппаратного основания.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данная модель выполнена в классическом низкопрофильном дизайне без массивных радиаторов, что является нормой для памяти формата SO-DIMM. Компактная высота гарантирует беспроблемную установку даже в тонкие ноутбуки, где пространство строго ограничено. Отсутствие радиатора не является минусом, так как стандартное напряжение DDR5 и умеренная частота 4800 МГц не предполагают высокого тепловыделения, требующего активного охлаждения.

Комплектность, режимы работы и расширение

Это одиночный модуль объемом 16 ГБ. Для активации двухканального режима, который значительно увеличивает пропускную способность системы, рекомендуется установка двух идентичных планок. Если вы планируете апгрейд, проверьте, сколько слотов SO-DIMM доступно в вашем устройстве. Для достижения лучшей производительности желательно сразу приобретать комплект из двух модулей или докупить второй такой же в будущем, устанавливая их в соответствующие слоты, как правило, обозначенные в руководстве пользователя.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение - это физическая и электрическая несовместимость с предыдущими поколениями DDR3/DDR4. Убедитесь, что ваша платформа поддерживает DDR5 SO-DIMM. Для стабильной работы может потребоваться обновление BIOS/UEFI вашего ноутбука до последней версии. Эта память оптимальна для пользователей, которым нужен надежный апгрейд современного ноутбука с балансом объема и скорости. Если ваши задачи требуют больше 16 ГБ, стоит сразу рассмотреть вариант с большим объемом или покупку двух таких планок, так как добавление модуля от другого производителя позже может привести к нестабильной работе.

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Отзывы


Память оперативная Apacer DDR5 16GB 4800MHz SO-DIMM (AS16GHB48CTBBGH) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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