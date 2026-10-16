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Память оперативная A-Data 16GB DDR5 4800 SO-DIMM (AD5S480016G-S) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Память оперативная A-Data 16GB DDR5 4800 SO-DIMM (AD5S480016G-S)

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Память оперативная A-Data 16GB DDR5 4800 SO-DIMM (AD5S480016G-S) - фото 2
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Память оперативная A-Data 16GB DDR5 4800 SO-DIMM (AD5S480016G-S) - фото 4
Память оперативная A-Data 16GB DDR5 4800 SO-DIMM (AD5S480016G-S) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
SO-DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
16
Поддержка ECC
нет
Тактовая частота
4800
Пропускная способность, Мб/с
38400
Тайминги
40-40-40
Подсветка
нет
  • Память оперативная A-Data 16GB DDR5 4800 SO-DIMM (AD5S480016G-S) - фото 1
  • Память оперативная A-Data 16GB DDR5 4800 SO-DIMM (AD5S480016G-S) - фото 2
  • Память оперативная A-Data 16GB DDR5 4800 SO-DIMM (AD5S480016G-S) - фото 3
  • Память оперативная A-Data 16GB DDR5 4800 SO-DIMM (AD5S480016G-S) - фото 4
  • Память оперативная A-Data 16GB DDR5 4800 SO-DIMM (AD5S480016G-S) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
25 210 руб. 
Начислим 404 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 634537
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Память оперативная A-Data 16GB DDR5 4800 SO-DIMM (AD5S480016G-S)
25 210 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
A-Data
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
SO-DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
16
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
16
Поддержка ECC
нет
Тактовая частота
4800
Пропускная способность, Мб/с
38400
CAS Latency (CL), тактов
40
Тайминги
40-40-40
Подсветка
нет
Низкопрофильная (Low Profile)
нет
Напряжение питания
1.1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х5х1
Вес, г.
50

Описание товара Память оперативная A-Data 16GB DDR5 4800 SO-DIMM (AD5S480016G-S)

Для кого и под какие задачи

Этот модуль оперативной памяти ориентирован на пользователей, которые модернизируют или собирают современный ноутбук, компактный ПК (NUC) или мини-ПК. С объёмом в 16 ГБ он отлично справляется с повседневной многозадачностью, работой в офисных пакетах, веб-сёрфингом с множеством вкладок, а также с нетребовательными играми и лёгким монтажом. Для ресурсоёмких задач вроде профессионального рендеринга, работы с виртуальными машинами или современных AAA-игр на высоких настройках стоит рассмотреть комплект из двух таких модулей или модели большего объёма.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Модуль использует новейшее поколение памяти DDR5, что обеспечивает более высокую пропускную способность и энергоэффективность по сравнению с предыдущим DDR4. Ключевой особенностью является форм-фактор SO-DIMM, который предназначен исключительно для установки в ноутбуки и компактные настольные системы. Важно помнить, что планки SO-DIMM физически и электрически несовместимы со стандартными слотами DIMM для обычных материнских плат настольных ПК.

Объём, частота и реальная производительность

Модуль предлагает 16 ГБ оперативной памяти, что является отличным базовым объёмом для большинства современных систем. Частота 4800 МГц обеспечивает высокую скорость обмена данными между процессором и памятью, что положительно сказывается на общей отзывчивости системы. В повседневных задачах и приложениях, чувствительных к скорости памяти, это даст ощутимый прирост плавности работы по сравнению с более медленными модулями DDR4.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Память DDR5 стандартно работает на пониженном напряжении, что способствует меньшему тепловыделению, что особенно важно в компактных корпусах ноутбуков. Тайминги модуля оптимизированы для стабильной работы на номинальной частоте. В ноутбучных системах поддержка автоматических профилей разгона, таких как XMP, встречается реже, и память обычно работает на частотах, официально поддерживаемых процессором и чипсетом конкретной модели лэптопа.

Совместимость с платформой

Данный модуль совместим с ноутбуками и компактными платформами, оснащёнными слотами SO-DIMM и поддерживающими стандарт DDR5. Это прежде всего современные модели на процессорах Intel Core 12-го поколения (Alder Lake) и новее, а также на AMD Ryzen 6000 серии и выше. Перед покупкой критически важно сверить поддерживаемый тип памяти и максимальный объём в технической спецификации вашей модели ноутбука.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данная модель выполнена в классическом низкопрофильном исполнении без дополнительных радиаторов. Это стандартное решение для ноутбучной памяти, где важна совместимость с плотной компоновкой внутреннего пространства. Отсутствие массивного охлаждения не является недостатком, так как модуль рассчитан на работу в штатных тепловых режимах, типичных для мобильных систем.

Комплектность, режимы работы и расширение

Это одиночный модуль объёмом 16 ГБ. Для активации двухканального режима, который может значительно повысить производительность встроенной графики и в ряде приложений, потребуется установка второй идентичной планки в парный слот. При планировании апгрейда рекомендуется по возможности устанавливать модули одинакового объёма, частоты и таймингов для обеспечения максимальной стабильности системы.

Важные нюансы перед покупкой

Главное внимание при выборе стоит уделить совместимости: убедитесь, что ваш ноутбук поддерживает именно DDR5, а не DDR4, так как эти поколения не взаимозаменяемы. Частота 4800 МГц является стандартной для многих мобильных платформ, но конечная рабочая частота будет определяться поддержкой со стороны процессора и BIOS. Этот модуль станет отличным выбором для разового увеличения объёма ОЗУ или сборки компактной системы, где приоритетом является надёжность и соответствие спецификациям платформы.

Отзывы о товаре Память оперативная A-Data 16GB DDR5 4800 SO-DIMM (AD5S480016G-S)




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Характеристики
Бренд
A-Data
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
SO-DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
16
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
16
Поддержка ECC
нет
Тактовая частота
4800
Пропускная способность, Мб/с
38400
CAS Latency (CL), тактов
40
Тайминги
40-40-40
Подсветка
нет
Развернуть
Низкопрофильная (Low Profile)
нет
Напряжение питания
1.1
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Этот модуль оперативной памяти ориентирован на пользователей, которые модернизируют или собирают современный ноутбук, компактный ПК (NUC) или мини-ПК. С объёмом в 16 ГБ он отлично справляется с повседневной многозадачностью, работой в офисных пакетах, веб-сёрфингом с множеством вкладок, а также с нетребовательными играми и лёгким монтажом. Для ресурсоёмких задач вроде профессионального рендеринга, работы с виртуальными машинами или современных AAA-игр на высоких настройках стоит рассмотреть комплект из двух таких модулей или модели большего объёма.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Модуль использует новейшее поколение памяти DDR5, что обеспечивает более высокую пропускную способность и энергоэффективность по сравнению с предыдущим DDR4. Ключевой особенностью является форм-фактор SO-DIMM, который предназначен исключительно для установки в ноутбуки и компактные настольные системы. Важно помнить, что планки SO-DIMM физически и электрически несовместимы со стандартными слотами DIMM для обычных материнских плат настольных ПК.

Объём, частота и реальная производительность

Модуль предлагает 16 ГБ оперативной памяти, что является отличным базовым объёмом для большинства современных систем. Частота 4800 МГц обеспечивает высокую скорость обмена данными между процессором и памятью, что положительно сказывается на общей отзывчивости системы. В повседневных задачах и приложениях, чувствительных к скорости памяти, это даст ощутимый прирост плавности работы по сравнению с более медленными модулями DDR4.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Память DDR5 стандартно работает на пониженном напряжении, что способствует меньшему тепловыделению, что особенно важно в компактных корпусах ноутбуков. Тайминги модуля оптимизированы для стабильной работы на номинальной частоте. В ноутбучных системах поддержка автоматических профилей разгона, таких как XMP, встречается реже, и память обычно работает на частотах, официально поддерживаемых процессором и чипсетом конкретной модели лэптопа.

Совместимость с платформой

Данный модуль совместим с ноутбуками и компактными платформами, оснащёнными слотами SO-DIMM и поддерживающими стандарт DDR5. Это прежде всего современные модели на процессорах Intel Core 12-го поколения (Alder Lake) и новее, а также на AMD Ryzen 6000 серии и выше. Перед покупкой критически важно сверить поддерживаемый тип памяти и максимальный объём в технической спецификации вашей модели ноутбука.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данная модель выполнена в классическом низкопрофильном исполнении без дополнительных радиаторов. Это стандартное решение для ноутбучной памяти, где важна совместимость с плотной компоновкой внутреннего пространства. Отсутствие массивного охлаждения не является недостатком, так как модуль рассчитан на работу в штатных тепловых режимах, типичных для мобильных систем.

Комплектность, режимы работы и расширение

Это одиночный модуль объёмом 16 ГБ. Для активации двухканального режима, который может значительно повысить производительность встроенной графики и в ряде приложений, потребуется установка второй идентичной планки в парный слот. При планировании апгрейда рекомендуется по возможности устанавливать модули одинакового объёма, частоты и таймингов для обеспечения максимальной стабильности системы.

Важные нюансы перед покупкой

Главное внимание при выборе стоит уделить совместимости: убедитесь, что ваш ноутбук поддерживает именно DDR5, а не DDR4, так как эти поколения не взаимозаменяемы. Частота 4800 МГц является стандартной для многих мобильных платформ, но конечная рабочая частота будет определяться поддержкой со стороны процессора и BIOS. Этот модуль станет отличным выбором для разового увеличения объёма ОЗУ или сборки компактной системы, где приоритетом является надёжность и соответствие спецификациям платформы.

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Отзывы


Купить Память оперативная A-Data 16GB DDR5 4800 SO-DIMM (AD5S480016G-S) - по цене 25210 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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