Описание товара Память оперативная A-Data 16GB DDR5 4800 SO-DIMM (AD5S480016G-S)

Для кого и под какие задачи

Этот модуль оперативной памяти ориентирован на пользователей, которые модернизируют или собирают современный ноутбук, компактный ПК (NUC) или мини-ПК. С объёмом в 16 ГБ он отлично справляется с повседневной многозадачностью, работой в офисных пакетах, веб-сёрфингом с множеством вкладок, а также с нетребовательными играми и лёгким монтажом. Для ресурсоёмких задач вроде профессионального рендеринга, работы с виртуальными машинами или современных AAA-игр на высоких настройках стоит рассмотреть комплект из двух таких модулей или модели большего объёма.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Модуль использует новейшее поколение памяти DDR5, что обеспечивает более высокую пропускную способность и энергоэффективность по сравнению с предыдущим DDR4. Ключевой особенностью является форм-фактор SO-DIMM, который предназначен исключительно для установки в ноутбуки и компактные настольные системы. Важно помнить, что планки SO-DIMM физически и электрически несовместимы со стандартными слотами DIMM для обычных материнских плат настольных ПК.

Объём, частота и реальная производительность

Модуль предлагает 16 ГБ оперативной памяти, что является отличным базовым объёмом для большинства современных систем. Частота 4800 МГц обеспечивает высокую скорость обмена данными между процессором и памятью, что положительно сказывается на общей отзывчивости системы. В повседневных задачах и приложениях, чувствительных к скорости памяти, это даст ощутимый прирост плавности работы по сравнению с более медленными модулями DDR4.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Память DDR5 стандартно работает на пониженном напряжении, что способствует меньшему тепловыделению, что особенно важно в компактных корпусах ноутбуков. Тайминги модуля оптимизированы для стабильной работы на номинальной частоте. В ноутбучных системах поддержка автоматических профилей разгона, таких как XMP, встречается реже, и память обычно работает на частотах, официально поддерживаемых процессором и чипсетом конкретной модели лэптопа.

Совместимость с платформой

Данный модуль совместим с ноутбуками и компактными платформами, оснащёнными слотами SO-DIMM и поддерживающими стандарт DDR5. Это прежде всего современные модели на процессорах Intel Core 12-го поколения (Alder Lake) и новее, а также на AMD Ryzen 6000 серии и выше. Перед покупкой критически важно сверить поддерживаемый тип памяти и максимальный объём в технической спецификации вашей модели ноутбука.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данная модель выполнена в классическом низкопрофильном исполнении без дополнительных радиаторов. Это стандартное решение для ноутбучной памяти, где важна совместимость с плотной компоновкой внутреннего пространства. Отсутствие массивного охлаждения не является недостатком, так как модуль рассчитан на работу в штатных тепловых режимах, типичных для мобильных систем.

Комплектность, режимы работы и расширение

Это одиночный модуль объёмом 16 ГБ. Для активации двухканального режима, который может значительно повысить производительность встроенной графики и в ряде приложений, потребуется установка второй идентичной планки в парный слот. При планировании апгрейда рекомендуется по возможности устанавливать модули одинакового объёма, частоты и таймингов для обеспечения максимальной стабильности системы.

Важные нюансы перед покупкой

Главное внимание при выборе стоит уделить совместимости: убедитесь, что ваш ноутбук поддерживает именно DDR5, а не DDR4, так как эти поколения не взаимозаменяемы. Частота 4800 МГц является стандартной для многих мобильных платформ, но конечная рабочая частота будет определяться поддержкой со стороны процессора и BIOS. Этот модуль станет отличным выбором для разового увеличения объёма ОЗУ или сборки компактной системы, где приоритетом является надёжность и соответствие спецификациям платформы.