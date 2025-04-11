Память оперативная DDR5 Patriot 16Gb 4800MHz (PSD516G480081S)
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Характеристики
Описание товара Память оперативная DDR5 Patriot 16Gb 4800MHz (PSD516G480081S)
Для кого и под какие задачи
Данный модуль памяти представляет собой отличный базовый вариант для сборки новой офисной, мультимедийной или игровой системы начального уровня на платформе DDR5. Его 16 ГБ объёма с лихвой хватит для работы с документами, серфинга в интернете с множеством вкладок и запуска большинства современных игр, особенно в паре с аналогичным модулем в двухканальном режиме. Для более ресурсоёмких задач, таких как профессиональный видеомонтаж, работа с 3D-графикой или одновременная работа с несколькими тяжёлыми приложениями, стоит рассмотреть комплект из двух таких модулей или вариант с большим общим объёмом.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами модуль оперативной памяти стандарта DDR5, что означает новейшее на данный момент поколение с увеличенной пропускной способностью, улучшенной энергоэффективностью и архитектурой, позволяющей работать на высоких частотах. Этот модуль выполнен в форм-факторе DIMM, который предназначен исключительно для настольных персональных компьютеров. Важно помнить, что DDR5 физически и электрически несовместима со слотами для старых стандартов DDR4 или DDR3, поэтому её установка возможна только в материнскую плату с соответствующими разъёмами.
Объём, частота и реальная производительность
Модуль имеет объём 16 ГБ, что является сбалансированным выбором для большинства пользователей. Заявленная частота работы составляет 4800 МГц, что соответствует базовой (JEDEC) спецификации для DDR5 и обеспечивает значительный прирост пропускной способности по сравнению с предыдущим поколением DDR4 даже на таких частотах. В реальных сценариях это выражается в более высокой отзывчивости системы, ускорении загрузки уровней в играх и повышении плавности работы в требовательных приложениях, особенно когда установлено два модуля для активации двухканального режима.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Модуль характеризуется таймингами CL40, которые являются типичными для памяти DDR5 на базовой частоте 4800 МГц. Более высокие тайминги (задержки) по сравнению с топовыми DDR4-модулями компенсируются архитектурными улучшениями нового стандарта. Рабочее напряжение составляет 1.1 В, что ниже, чем у DDR4, и способствует снижению общего энергопотребления системы. Данная модель поддерживает технологию Intel XMP 3.0, что позволяет автоматически загрузить оптимизированные профили частоты и таймингов в BIOS материнской платы для выхода на заявленные 4800 МГц без ручных настроек.
Совместимость с платформой
Модуль совместим с настольными платформами Intel (процессоры 12-го поколения Alder Lake и новее, а также соответствующие материнские платы на чипсетах Z690, B660, H670 и других) и AMD (процессоры Ryzen 7000 серии на архитектуре Zen 4 и платы с сокетом AM5). Крайне важно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты именно для памяти DDR5. Для полной гарантии работы на заявленной частоте рекомендуется использовать последнюю версию BIOS/UEFI материнской платы.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Данный модуль памяти оснащён компактным алюминиевым радиатором чёрного цвета, который эффективно рассеивает тепло, выделяемое чипами памяти даже при продолжительной нагрузке. Конструкция радиатора не отличается избыточной высотой, что минимизирует риск конфликта с массивными процессорными кулерами башенного типа. Подсветка RGB в этой модели отсутствует, что делает её практичным выбором для пользователей, которые ценят функциональность и стабильность работы без акцента на визуальные эффекты.
Комплектность, режимы работы и расширение
В данной поставке представлен один модуль памяти объёмом 16 ГБ. Для раскрытия полного потенциала современных процессоров и удвоения пропускной способности шины памяти настоятельно рекомендуется приобретать второй идентичный модуль и устанавливать их в правильные слоты материнской платы (обычно это слоты с одинаковым цветом или через один), чтобы активировать двухканальный режим работы. Если вы планируете в будущем увеличить общий объём памяти, оптимальным решением будет покупка ещё одного такого же модуля для создания симметричной конфигурации.
Важные нюансы перед покупкой
Главное ограничение — строгая несовместимость с материнскими платами под память DDR4, проверьте поколение слотов на вашей плате перед заказом. Хотя модуль поддерживает XMP, для его активации может потребоваться зайти в BIOS и выбрать соответствующий профиль. При сборке системы с крупным процессорным кулером уточните его габариты, хотя низкопрофильный дизайн радиатора сводит риск конфликтов к минимуму. Этот модуль — удачный баланс цены и производительности для тех, кто переходит на DDR5-платформу и хочет получить надёжную базовую память с возможностью простого расширения. Пользователям, чьи задачи требуют максимальной частоты и низких задержек для разгона, стоит обратить внимание на более скоростные комплекты.
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Для кого и под какие задачи
Данный модуль памяти представляет собой отличный базовый вариант для сборки новой офисной, мультимедийной или игровой системы начального уровня на платформе DDR5. Его 16 ГБ объёма с лихвой хватит для работы с документами, серфинга в интернете с множеством вкладок и запуска большинства современных игр, особенно в паре с аналогичным модулем в двухканальном режиме. Для более ресурсоёмких задач, таких как профессиональный видеомонтаж, работа с 3D-графикой или одновременная работа с несколькими тяжёлыми приложениями, стоит рассмотреть комплект из двух таких модулей или вариант с большим общим объёмом.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами модуль оперативной памяти стандарта DDR5, что означает новейшее на данный момент поколение с увеличенной пропускной способностью, улучшенной энергоэффективностью и архитектурой, позволяющей работать на высоких частотах. Этот модуль выполнен в форм-факторе DIMM, который предназначен исключительно для настольных персональных компьютеров. Важно помнить, что DDR5 физически и электрически несовместима со слотами для старых стандартов DDR4 или DDR3, поэтому её установка возможна только в материнскую плату с соответствующими разъёмами.
Объём, частота и реальная производительность
Модуль имеет объём 16 ГБ, что является сбалансированным выбором для большинства пользователей. Заявленная частота работы составляет 4800 МГц, что соответствует базовой (JEDEC) спецификации для DDR5 и обеспечивает значительный прирост пропускной способности по сравнению с предыдущим поколением DDR4 даже на таких частотах. В реальных сценариях это выражается в более высокой отзывчивости системы, ускорении загрузки уровней в играх и повышении плавности работы в требовательных приложениях, особенно когда установлено два модуля для активации двухканального режима.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Модуль характеризуется таймингами CL40, которые являются типичными для памяти DDR5 на базовой частоте 4800 МГц. Более высокие тайминги (задержки) по сравнению с топовыми DDR4-модулями компенсируются архитектурными улучшениями нового стандарта. Рабочее напряжение составляет 1.1 В, что ниже, чем у DDR4, и способствует снижению общего энергопотребления системы. Данная модель поддерживает технологию Intel XMP 3.0, что позволяет автоматически загрузить оптимизированные профили частоты и таймингов в BIOS материнской платы для выхода на заявленные 4800 МГц без ручных настроек.
Совместимость с платформой
Модуль совместим с настольными платформами Intel (процессоры 12-го поколения Alder Lake и новее, а также соответствующие материнские платы на чипсетах Z690, B660, H670 и других) и AMD (процессоры Ryzen 7000 серии на архитектуре Zen 4 и платы с сокетом AM5). Крайне важно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты именно для памяти DDR5. Для полной гарантии работы на заявленной частоте рекомендуется использовать последнюю версию BIOS/UEFI материнской платы.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Данный модуль памяти оснащён компактным алюминиевым радиатором чёрного цвета, который эффективно рассеивает тепло, выделяемое чипами памяти даже при продолжительной нагрузке. Конструкция радиатора не отличается избыточной высотой, что минимизирует риск конфликта с массивными процессорными кулерами башенного типа. Подсветка RGB в этой модели отсутствует, что делает её практичным выбором для пользователей, которые ценят функциональность и стабильность работы без акцента на визуальные эффекты.
Комплектность, режимы работы и расширение
В данной поставке представлен один модуль памяти объёмом 16 ГБ. Для раскрытия полного потенциала современных процессоров и удвоения пропускной способности шины памяти настоятельно рекомендуется приобретать второй идентичный модуль и устанавливать их в правильные слоты материнской платы (обычно это слоты с одинаковым цветом или через один), чтобы активировать двухканальный режим работы. Если вы планируете в будущем увеличить общий объём памяти, оптимальным решением будет покупка ещё одного такого же модуля для создания симметричной конфигурации.
Важные нюансы перед покупкой
Главное ограничение — строгая несовместимость с материнскими платами под память DDR4, проверьте поколение слотов на вашей плате перед заказом. Хотя модуль поддерживает XMP, для его активации может потребоваться зайти в BIOS и выбрать соответствующий профиль. При сборке системы с крупным процессорным кулером уточните его габариты, хотя низкопрофильный дизайн радиатора сводит риск конфликтов к минимуму. Этот модуль — удачный баланс цены и производительности для тех, кто переходит на DDR5-платформу и хочет получить надёжную базовую память с возможностью простого расширения. Пользователям, чьи задачи требуют максимальной частоты и низких задержек для разгона, стоит обратить внимание на более скоростные комплекты.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR4, DDR3, Тип, Комплект, Объем
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Достоинства:
Комментарий:
Сама по себе память как память, воткнул в китайский мини пк, неделю отработала, нареканий не было. Мемтест проходит без ошибок. Но, конкретно в моем устройстве некоректно определяются тайминги что приводит к некоторым артефактам. Например, при подключении монитора система не загружается, благо устройство работает как роутер и монитор ему особо не нужен. Если воткнуть монитор в уже загруженную систему - проблем нет. Насколько я успел потестировать такая же аномалия с планками от Corsair и Crucial. Компьютер включается, успевет вывести какую-то информацию на экран секунд на 5 и уходит в ребут. При этом Samsung, Hynix и Kingston таких артефактов не вызывают,все рабоает корректно в любых режимах. На других производителях протестировать возможности не было, надеюсь кому-то будет полезной информация.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая оперативка, легко установил, всё работает. Тесты не делал, но по ощущениям всё шустро работает.
Достоинства:
Комментарий:
Купил вторую планку, еле подобрал одинаковые, в ситилинке попадаются 3 разных вида. К памяти претензий нет
Достоинства:
Комментарий:
Рекомендую! Пришло все быстро, хорошо запечатано. Товар на 5 баллов.
Отзывы о товаре Память оперативная DDR5 Patriot 16Gb 4800MHz (PSD516G480081S)
Достоинства:
Комментарий:
Сама по себе память как память, воткнул в китайский мини пк, неделю отработала, нареканий не было. Мемтест проходит без ошибок. Но, конкретно в моем устройстве некоректно определяются тайминги что приводит к некоторым артефактам. Например, при подключении монитора система не загружается, благо устройство работает как роутер и монитор ему особо не нужен. Если воткнуть монитор в уже загруженную систему - проблем нет. Насколько я успел потестировать такая же аномалия с планками от Corsair и Crucial. Компьютер включается, успевет вывести какую-то информацию на экран секунд на 5 и уходит в ребут. При этом Samsung, Hynix и Kingston таких артефактов не вызывают,все рабоает корректно в любых режимах. На других производителях протестировать возможности не было, надеюсь кому-то будет полезной информация.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая оперативка, легко установил, всё работает. Тесты не делал, но по ощущениям всё шустро работает.
Достоинства:
Комментарий:
Купил вторую планку, еле подобрал одинаковые, в ситилинке попадаются 3 разных вида. К памяти претензий нет
Достоинства:
Комментарий:
Рекомендую! Пришло все быстро, хорошо запечатано. Товар на 5 баллов.