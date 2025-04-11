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Память оперативная DDR5 Patriot 16Gb 4800MHz (PSD516G480081S) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Память оперативная DDR5 Patriot 16Gb 4800MHz (PSD516G480081S)

4 Отзывы
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Память оперативная DDR5 Patriot 16Gb 4800MHz (PSD516G480081S) - фото 1
Память оперативная DDR5 Patriot 16Gb 4800MHz (PSD516G480081S) - фото 2
Память оперативная DDR5 Patriot 16Gb 4800MHz (PSD516G480081S) - фото 3
Память оперативная DDR5 Patriot 16Gb 4800MHz (PSD516G480081S) - фото 4
Память оперативная DDR5 Patriot 16Gb 4800MHz (PSD516G480081S) - фото 5
Память оперативная DDR5 Patriot 16Gb 4800MHz (PSD516G480081S) - фото 6
Память оперативная DDR5 Patriot 16Gb 4800MHz (PSD516G480081S) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
SO-DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
16
Тактовая частота
4800
Пропускная способность, Мб/с
38400
Тайминги
40-40-40-70
  • Память оперативная DDR5 Patriot 16Gb 4800MHz (PSD516G480081S) - фото 1
  • Память оперативная DDR5 Patriot 16Gb 4800MHz (PSD516G480081S) - фото 2
  • Память оперативная DDR5 Patriot 16Gb 4800MHz (PSD516G480081S) - фото 3
  • Память оперативная DDR5 Patriot 16Gb 4800MHz (PSD516G480081S) - фото 4
  • Память оперативная DDR5 Patriot 16Gb 4800MHz (PSD516G480081S) - фото 5
  • Память оперативная DDR5 Patriot 16Gb 4800MHz (PSD516G480081S) - фото 6
  • Память оперативная DDR5 Patriot 16Gb 4800MHz (PSD516G480081S) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 850 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 557230
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Характеристики

Бренд
PATRIOT
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
SO-DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
16
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
16
Тактовая частота
4800
Пропускная способность, Мб/с
38400
CAS Latency (CL), тактов
40
Тайминги
40-40-40-70
Напряжение питания
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х6х1
Вес, г.
30

Описание товара Память оперативная DDR5 Patriot 16Gb 4800MHz (PSD516G480081S)

Для кого и под какие задачи

Данный модуль памяти представляет собой отличный базовый вариант для сборки новой офисной, мультимедийной или игровой системы начального уровня на платформе DDR5. Его 16 ГБ объёма с лихвой хватит для работы с документами, серфинга в интернете с множеством вкладок и запуска большинства современных игр, особенно в паре с аналогичным модулем в двухканальном режиме. Для более ресурсоёмких задач, таких как профессиональный видеомонтаж, работа с 3D-графикой или одновременная работа с несколькими тяжёлыми приложениями, стоит рассмотреть комплект из двух таких модулей или вариант с большим общим объёмом.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль оперативной памяти стандарта DDR5, что означает новейшее на данный момент поколение с увеличенной пропускной способностью, улучшенной энергоэффективностью и архитектурой, позволяющей работать на высоких частотах. Этот модуль выполнен в форм-факторе DIMM, который предназначен исключительно для настольных персональных компьютеров. Важно помнить, что DDR5 физически и электрически несовместима со слотами для старых стандартов DDR4 или DDR3, поэтому её установка возможна только в материнскую плату с соответствующими разъёмами.

Объём, частота и реальная производительность

Модуль имеет объём 16 ГБ, что является сбалансированным выбором для большинства пользователей. Заявленная частота работы составляет 4800 МГц, что соответствует базовой (JEDEC) спецификации для DDR5 и обеспечивает значительный прирост пропускной способности по сравнению с предыдущим поколением DDR4 даже на таких частотах. В реальных сценариях это выражается в более высокой отзывчивости системы, ускорении загрузки уровней в играх и повышении плавности работы в требовательных приложениях, особенно когда установлено два модуля для активации двухканального режима.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Модуль характеризуется таймингами CL40, которые являются типичными для памяти DDR5 на базовой частоте 4800 МГц. Более высокие тайминги (задержки) по сравнению с топовыми DDR4-модулями компенсируются архитектурными улучшениями нового стандарта. Рабочее напряжение составляет 1.1 В, что ниже, чем у DDR4, и способствует снижению общего энергопотребления системы. Данная модель поддерживает технологию Intel XMP 3.0, что позволяет автоматически загрузить оптимизированные профили частоты и таймингов в BIOS материнской платы для выхода на заявленные 4800 МГц без ручных настроек.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с настольными платформами Intel (процессоры 12-го поколения Alder Lake и новее, а также соответствующие материнские платы на чипсетах Z690, B660, H670 и других) и AMD (процессоры Ryzen 7000 серии на архитектуре Zen 4 и платы с сокетом AM5). Крайне важно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты именно для памяти DDR5. Для полной гарантии работы на заявленной частоте рекомендуется использовать последнюю версию BIOS/UEFI материнской платы.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данный модуль памяти оснащён компактным алюминиевым радиатором чёрного цвета, который эффективно рассеивает тепло, выделяемое чипами памяти даже при продолжительной нагрузке. Конструкция радиатора не отличается избыточной высотой, что минимизирует риск конфликта с массивными процессорными кулерами башенного типа. Подсветка RGB в этой модели отсутствует, что делает её практичным выбором для пользователей, которые ценят функциональность и стабильность работы без акцента на визуальные эффекты.

Комплектность, режимы работы и расширение

В данной поставке представлен один модуль памяти объёмом 16 ГБ. Для раскрытия полного потенциала современных процессоров и удвоения пропускной способности шины памяти настоятельно рекомендуется приобретать второй идентичный модуль и устанавливать их в правильные слоты материнской платы (обычно это слоты с одинаковым цветом или через один), чтобы активировать двухканальный режим работы. Если вы планируете в будущем увеличить общий объём памяти, оптимальным решением будет покупка ещё одного такого же модуля для создания симметричной конфигурации.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение — строгая несовместимость с материнскими платами под память DDR4, проверьте поколение слотов на вашей плате перед заказом. Хотя модуль поддерживает XMP, для его активации может потребоваться зайти в BIOS и выбрать соответствующий профиль. При сборке системы с крупным процессорным кулером уточните его габариты, хотя низкопрофильный дизайн радиатора сводит риск конфликтов к минимуму. Этот модуль — удачный баланс цены и производительности для тех, кто переходит на DDR5-платформу и хочет получить надёжную базовую память с возможностью простого расширения. Пользователям, чьи задачи требуют максимальной частоты и низких задержек для разгона, стоит обратить внимание на более скоростные комплекты.

Отзывы о товаре Память оперативная DDR5 Patriot 16Gb 4800MHz (PSD516G480081S)

Источник: Яндекс Маркет
11.04.2025
Лабузов Виталий

Достоинства:


Комментарий:
Сама по себе память как память, воткнул в китайский мини пк, неделю отработала, нареканий не было. Мемтест проходит без ошибок. Но, конкретно в моем устройстве некоректно определяются тайминги что приводит к некоторым артефактам. Например, при подключении монитора система не загружается, благо устройство работает как роутер и монитор ему особо не нужен. Если воткнуть монитор в уже загруженную систему - проблем нет. Насколько я успел потестировать такая же аномалия с планками от Corsair и Crucial. Компьютер включается, успевет вывести какую-то информацию на экран секунд на 5 и уходит в ребут. При этом Samsung, Hynix и Kingston таких артефактов не вызывают,все рабоает корректно в любых режимах. На других производителях протестировать возможности не было, надеюсь кому-то будет полезной информация.
Источник: Яндекс Маркет
02.04.2025
Михаил Б.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая оперативка, легко установил, всё работает. Тесты не делал, но по ощущениям всё шустро работает.
Источник: Яндекс Маркет
16.02.2025
Альберт Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Купил вторую планку, еле подобрал одинаковые, в ситилинке попадаются 3 разных вида. К памяти претензий нет
Источник: Яндекс Маркет
26.09.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Рекомендую! Пришло все быстро, хорошо запечатано. Товар на 5 баллов.



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Характеристики
Бренд
PATRIOT
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
SO-DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
16
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
16
Тактовая частота
4800
Пропускная способность, Мб/с
38400
CAS Latency (CL), тактов
40
Тайминги
40-40-40-70
Напряжение питания
1
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Данный модуль памяти представляет собой отличный базовый вариант для сборки новой офисной, мультимедийной или игровой системы начального уровня на платформе DDR5. Его 16 ГБ объёма с лихвой хватит для работы с документами, серфинга в интернете с множеством вкладок и запуска большинства современных игр, особенно в паре с аналогичным модулем в двухканальном режиме. Для более ресурсоёмких задач, таких как профессиональный видеомонтаж, работа с 3D-графикой или одновременная работа с несколькими тяжёлыми приложениями, стоит рассмотреть комплект из двух таких модулей или вариант с большим общим объёмом.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль оперативной памяти стандарта DDR5, что означает новейшее на данный момент поколение с увеличенной пропускной способностью, улучшенной энергоэффективностью и архитектурой, позволяющей работать на высоких частотах. Этот модуль выполнен в форм-факторе DIMM, который предназначен исключительно для настольных персональных компьютеров. Важно помнить, что DDR5 физически и электрически несовместима со слотами для старых стандартов DDR4 или DDR3, поэтому её установка возможна только в материнскую плату с соответствующими разъёмами.

Объём, частота и реальная производительность

Модуль имеет объём 16 ГБ, что является сбалансированным выбором для большинства пользователей. Заявленная частота работы составляет 4800 МГц, что соответствует базовой (JEDEC) спецификации для DDR5 и обеспечивает значительный прирост пропускной способности по сравнению с предыдущим поколением DDR4 даже на таких частотах. В реальных сценариях это выражается в более высокой отзывчивости системы, ускорении загрузки уровней в играх и повышении плавности работы в требовательных приложениях, особенно когда установлено два модуля для активации двухканального режима.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Модуль характеризуется таймингами CL40, которые являются типичными для памяти DDR5 на базовой частоте 4800 МГц. Более высокие тайминги (задержки) по сравнению с топовыми DDR4-модулями компенсируются архитектурными улучшениями нового стандарта. Рабочее напряжение составляет 1.1 В, что ниже, чем у DDR4, и способствует снижению общего энергопотребления системы. Данная модель поддерживает технологию Intel XMP 3.0, что позволяет автоматически загрузить оптимизированные профили частоты и таймингов в BIOS материнской платы для выхода на заявленные 4800 МГц без ручных настроек.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с настольными платформами Intel (процессоры 12-го поколения Alder Lake и новее, а также соответствующие материнские платы на чипсетах Z690, B660, H670 и других) и AMD (процессоры Ryzen 7000 серии на архитектуре Zen 4 и платы с сокетом AM5). Крайне важно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты именно для памяти DDR5. Для полной гарантии работы на заявленной частоте рекомендуется использовать последнюю версию BIOS/UEFI материнской платы.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данный модуль памяти оснащён компактным алюминиевым радиатором чёрного цвета, который эффективно рассеивает тепло, выделяемое чипами памяти даже при продолжительной нагрузке. Конструкция радиатора не отличается избыточной высотой, что минимизирует риск конфликта с массивными процессорными кулерами башенного типа. Подсветка RGB в этой модели отсутствует, что делает её практичным выбором для пользователей, которые ценят функциональность и стабильность работы без акцента на визуальные эффекты.

Комплектность, режимы работы и расширение

В данной поставке представлен один модуль памяти объёмом 16 ГБ. Для раскрытия полного потенциала современных процессоров и удвоения пропускной способности шины памяти настоятельно рекомендуется приобретать второй идентичный модуль и устанавливать их в правильные слоты материнской платы (обычно это слоты с одинаковым цветом или через один), чтобы активировать двухканальный режим работы. Если вы планируете в будущем увеличить общий объём памяти, оптимальным решением будет покупка ещё одного такого же модуля для создания симметричной конфигурации.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение — строгая несовместимость с материнскими платами под память DDR4, проверьте поколение слотов на вашей плате перед заказом. Хотя модуль поддерживает XMP, для его активации может потребоваться зайти в BIOS и выбрать соответствующий профиль. При сборке системы с крупным процессорным кулером уточните его габариты, хотя низкопрофильный дизайн радиатора сводит риск конфликтов к минимуму. Этот модуль — удачный баланс цены и производительности для тех, кто переходит на DDR5-платформу и хочет получить надёжную базовую память с возможностью простого расширения. Пользователям, чьи задачи требуют максимальной частоты и низких задержек для разгона, стоит обратить внимание на более скоростные комплекты.

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Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
11.04.2025
Лабузов Виталий

Достоинства:


Комментарий:
Сама по себе память как память, воткнул в китайский мини пк, неделю отработала, нареканий не было. Мемтест проходит без ошибок. Но, конкретно в моем устройстве некоректно определяются тайминги что приводит к некоторым артефактам. Например, при подключении монитора система не загружается, благо устройство работает как роутер и монитор ему особо не нужен. Если воткнуть монитор в уже загруженную систему - проблем нет. Насколько я успел потестировать такая же аномалия с планками от Corsair и Crucial. Компьютер включается, успевет вывести какую-то информацию на экран секунд на 5 и уходит в ребут. При этом Samsung, Hynix и Kingston таких артефактов не вызывают,все рабоает корректно в любых режимах. На других производителях протестировать возможности не было, надеюсь кому-то будет полезной информация.
Источник: Яндекс Маркет
02.04.2025
Михаил Б.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая оперативка, легко установил, всё работает. Тесты не делал, но по ощущениям всё шустро работает.
Источник: Яндекс Маркет
16.02.2025
Альберт Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Купил вторую планку, еле подобрал одинаковые, в ситилинке попадаются 3 разных вида. К памяти претензий нет
Источник: Яндекс Маркет
26.09.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Рекомендую! Пришло все быстро, хорошо запечатано. Товар на 5 баллов.


Память оперативная DDR5 Patriot 16Gb 4800MHz (PSD516G480081S) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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