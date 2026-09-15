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Память оперативная Samsung DDR4 16GB UNB SODIMM 3200 (M471A2G43CB2-CWE) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Память оперативная Samsung DDR4 16GB UNB SODIMM 3200 (M471A2G43CB2-CWE)

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Память оперативная Samsung DDR4 16GB UNB SODIMM 3200 (M471A2G43CB2-CWE)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Оперативная память
Форм-фактор
SO-DIMM
Тип памяти
DDR4
Количество в упаковке
1
Объем одного модуля, Гб
16
Поддержка ECC
нет
Тактовая частота
3200
Показатель скорости
PC4-25600
Пропускная способность, Мб/с
25600
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 670 руб. 
Начислим 267 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 646483
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Память оперативная Samsung DDR4 16GB UNB SODIMM 3200 (M471A2G43CB2-CWE)
16 670 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
Оперативная память
CAS Latency (CL)
22
Высота, см
3
Пропускная способность
25600 Мб/с
Форм-фактор
SO-DIMM
Тип памяти
DDR4
Количество в упаковке
1
Объем одного модуля, Гб
16
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
16
Поддержка ECC
нет
Тактовая частота
3200
Показатель скорости
PC4-25600
Пропускная способность, Мб/с
25600
Низкопрофильная (Low Profile)
нет
Напряжение питания
1, 2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х3х1
Вес, г.
20

Описание товара Память оперативная Samsung DDR4 16GB UNB SODIMM 3200 (M471A2G43CB2-CWE)

Оперативная память произведена учетом требований современных компьютерных систем, что гарантирует ее универсальность надежность.

Отзывы о товаре Память оперативная Samsung DDR4 16GB UNB SODIMM 3200 (M471A2G43CB2-CWE)




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Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
Оперативная память
CAS Latency (CL)
22
Высота, см
3
Пропускная способность
25600 Мб/с
Форм-фактор
SO-DIMM
Тип памяти
DDR4
Количество в упаковке
1
Объем одного модуля, Гб
16
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
16
Поддержка ECC
нет
Тактовая частота
3200
Развернуть
Показатель скорости
PC4-25600
Пропускная способность, Мб/с
25600
Низкопрофильная (Low Profile)
нет
Напряжение питания
1, 2
Страна производитель
Китай
Описание
Оперативная память произведена учетом требований современных компьютерных систем, что гарантирует ее универсальность надежность.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Память оперативная Samsung DDR4 16GB UNB SODIMM 3200 (M471A2G43CB2-CWE) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 16670 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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