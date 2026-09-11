Описание товара Память оперативная DDR4 Patriot 64G 3200Mhz (PVSR464G320C8K)

Для кого и под какие задачи

Этот комплект оперативной памяти DDR4 идеально подходит для сборки мощного домашнего компьютера или рабочей станции, где критически важен большой объём ОЗУ. Он рассчитан на пользователей, работающих с ресурсоёмкими приложениями: рендерингом видео и 3D-сцен, обработкой фотографий в высоком разрешении, виртуализацией или сложными инженерными расчётами. Для современных игр и повседневной многозадачности суммарных 64 ГБ — это запас на годы вперёд, который избавит от беспокойства о нехватке памяти при любом сценарии использования.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами оперативная память четвёртого поколения — DDR4, которая является современным стандартом для большинства актуальных настольных платформ. Этот тип памяти обеспечивает более высокую пропускную способность и энергоэффективность по сравнению с устаревшей DDR3. Форм-фактор DIMM указывает на то, что планки предназначены для установки в стандартные слоты материнских плат стационарных компьютеров и не подойдут для ноутбуков или компактных систем, где используются модули SO-DIMM.

Объём, частота и реальная производительность

Комплект состоит из четырёх модулей по 16 ГБ каждый, что в сумме даёт впечатляющие 64 ГБ оперативной памяти. Рабочая частота 3200 МГц обеспечивает высокую скорость передачи данных, что положительно сказывается на общей отзывчивости системы, особенно в связке с современными процессорами AMD Ryzen или Intel Core. Такой объём и скорость практически исключают подтормаживания при работе с "тяжёлыми" проектами и позволяют держать открытыми десятки вкладок вместе с фоновыми приложениями без необходимости выгрузки данных на медленный SSD.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Хорошие тайминги CL16 при частоте 3200 МГц свидетельствуют о качественных чипах памяти и обеспечивают низкую латентность для быстрого отклика. Рабочее напряжение составляет стандартные для DDR4 1.35 В. Для достижения заявленной скорости модули поддерживают технологию XMP 2.0, что позволяет автоматически загрузить оптимальный профиль разгона в BIOS материнской платы Intel. На платформах AMD аналогичный результат достигается через настройки D.O.C.P. (или A-XMP), избавляя пользователя от сложных ручных манипуляций.

Совместимость с платформой

Данная память совместима с материнскими платами, оснащёнными слотами DDR4, и процессорами Intel Core 8-го поколения и новее, а также с платформами AMD на базе сокетов AM4 и новее. Для стабильной работы на частоте 3200 МГц важно, чтобы ваша материнская плата и процессор официально поддерживали такой режим. Установка четырёх модулей может потребовать небольшого повышения напряжения контроллера памяти (VCCSA/VDDCR SOC) для идеальной стабильности, особенно на старых ревизиях плат, поэтому рекомендуется обновить BIOS до последней версии.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Каждый модуль оснащён алюминиевым радиатором с прорезями, который эффективно рассеивает тепло, выделяемое при высокой нагрузке и работе на разогнанной частоте. Это способствует долгосрочной стабильности системы. Радиаторы имеют классический лаконичный дизайн без подсветки, что делает комплект отличным выбором для сборок, где важна функциональность, а не RGB-эстетика. Высота планок умеренная, что минимизирует риск конфликта с крупными башенными кулерами процессора.

Комплектность, режимы работы и расширение

Вы приобретаете готовый комплект из четырёх идентичных модулей, протестированных на совместную работу. Установив их в правильные слоты на материнской плате (обычно через один), вы активируете двухканальный режим для каждого из двух пар каналов, что значительно увеличивает пропускную способность по сравнению с одноканальным режимом. Данный комплект является оптимальным решением для полного заполнения четырёх слотов с получением максимального объёма. Докупать отдельные планки для расширения не потребуется, а смешивать их с другими модулями не рекомендуется.

Важные нюансы перед покупкой

Ключевой нюанс — это гарантированная работа на 3200 МГц только при активации профиля XMP/ D.O.C.P. в BIOS. При запуске в штатном режиме JEDEC память будет работать на базовой частоте (обычно 2133 или 2400 МГц). Убедитесь, что ваша материнская плата имеет четыре слота DDR4 и что установленный процессор поддерживает работу с четырьмя модулями на высоких частотах. Этот комплект — идеальный выбор для тех, кто сразу хочет получить большой и быстрый объём ОЗУ без дальнейшего апгрейда. Если ваши задачи ограничены играми и офисной работой, возможно, будет достаточно более доступного комплекта на 32 ГБ, а для экстремального разгона стоит смотреть на модели с более низкими таймингами.