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Память оперативная DDR5 Kingston 32GB (KF556C40BBK2-32) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Память оперативная DDR5 Kingston 32GB (KF556C40BBK2-32)

31 Отзывы
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Память оперативная DDR5 Kingston 32GB (KF556C40BBK2-32) - фото 1
Память оперативная DDR5 Kingston 32GB (KF556C40BBK2-32) - фото 2
Память оперативная DDR5 Kingston 32GB (KF556C40BBK2-32) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
16
Тактовая частота
5600
Пропускная способность, Мб/с
44800
Тайминги
40-40-40
Радиатор охлаждения
Да
  • Память оперативная DDR5 Kingston 32GB (KF556C40BBK2-32) - фото 1
  • Память оперативная DDR5 Kingston 32GB (KF556C40BBK2-32) - фото 2
  • Память оперативная DDR5 Kingston 32GB (KF556C40BBK2-32) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
52 520 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 529943
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Характеристики

Бренд
Kingston
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
16
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
32
Тактовая частота
5600
Пропускная способность, Мб/с
44800
CAS Latency (CL), тактов
40
Тайминги
40-40-40
Радиатор охлаждения
Да
Напряжение питания
1, 25
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х8х2
Вес, г.
110

Описание товара Память оперативная DDR5 Kingston 32GB (KF556C40BBK2-32)

Для кого и под какие задачи

Этот комплект оперативной памяти DDR5 объёмом 32 ГБ идеально подойдёт для сборки современного игрового ПК или мощной рабочей станции для монтажа видео и работы с 3D. Такого объёма с запасом хватит для комфортной игры на высоких настройках с запущенными фоновыми приложениями, а также для работы с большими проектами в графических и инженерных программах. Он предлагает отличный баланс между ценой и производительностью, находясь выше базовых офисных решений, но не входя в премиальный сегмент экстремального разгона.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами оперативная память стандарта DDR5, новое поколение, которое пришло на смену DDR4 и обеспечивает более высокую пропускную способность и эффективность. Это означает несовместимость со старыми слотами DDR4, поэтому модуль подойдёт только для современных материнских плат с соответствующими разъёмами. Форм-фактор DIMM подтверждает, что это планка для настольного компьютера, а не для ноутбука.

Объём, частота и реальная производительность

Комплект состоит из двух модулей по 16 ГБ каждый, что в сумме даёт 32 ГБ оперативной памяти. Номинальная частота работы составляет 5600 МГц, что обеспечивает высокую скорость обмена данными с процессором. В играх это может означать более высокий и стабильный фреймрейт, особенно в процессорозависимых сценах, а в рабочих приложениях сократит время рендера и повысит отзывчивость при работе с крупными файлами.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Задержки памяти, или тайминги, указаны как CL40 при номинальной частоте 5600 МГц, что является типичным соотношением для DDR5 начального и среднего уровня. Рабочее напряжение, скорее всего, стандартное для этого поколения. Для простого разгона до заявленных характеристик модули поддерживают технологию Intel XMP 3.0, которая позволяет автоматически выставить частоту и тайминги в BIOS материнской платы, избавляя от ручной настройки.

Совместимость с платформой

Данная память DDR5 совместима с современными платформами Intel (процессоры 12-го, 13-го, 14-го поколений и чипсеты серий 600/700) и AMD (процессоры Ryzen 7000/8000 и платформа AM5). Важно помнить, что для стабильной работы на заявленной частоте 5600 МГц необходимо, чтобы её поддерживали и процессор, и материнская плата. Перед покупкой стоит сверить список поддерживаемых модулей памяти (QVL) на сайте производителя вашей материнской платы.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модули оснащены невысокими алюминиевыми радиаторами чёрного цвета, которые эффективно отводят тепло при длительной нагрузке, обеспечивая стабильность работы. Их компактная конструкция минимизирует риск конфликтов с крупными башенными кулерами для процессора. Подсветка (RGB) в этой модели отсутствует, что делает её оптимальным выбором для сборок, где важна строгость, надёжность и отсутствие лишних проводов для синхронизации подсветки.

Комплектность, режимы работы и расширение

Память продаётся комплектом из двух идентичных модулей по 16 ГБ, что сразу позволяет задействовать двухканальный режим работы при установке в правильные слоты на материнской плате (обычно слоты A2 и B2). Этот режим удваивает эффективную пропускную способность по сравнению с одноканальным, существенно повышая общую производительность системы. В дальнейшем объём можно расширить, добавив ещё один аналогичный комплект, если это позволяет материнская плата.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение связано с поколением DDR5 - эти модули физически не установятся в слоты DDR4. Также заявленная частота 5600 МГц гарантированно достигается только при активации профиля XMP в BIOS и при совместимости платформы. Смешивать этот комплект с другими модулями, даже той же серии, не рекомендуется, так как это может привести к нестабильности работы. Этот комплект станет отличным выбором для пользователя, собирающего сбалансированный ПК для игр и работы без излишеств в виде подсветки, но тому, кто планирует серьёзный оверклокинг, возможно, стоит обратить внимание на модели с более низкими таймингами.

Отзывы о товаре Память оперативная DDR5 Kingston 32GB (KF556C40BBK2-32)

Источник: Яндекс Маркет
18.05.2025
Александр П.

Достоинства:


Комментарий:
все отлично упаковано добротно запустилось все без проблем
Источник: Яндекс Маркет
16.05.2025
Владислав С.

Достоинства:


Комментарий:
Новые плашки, под пломбой. Завелись на 6200 с таймингами 38 40 40
Источник: Яндекс Маркет
24.04.2025
Игорь Т.

Достоинства:


Комментарий:
всё отлично, оперативная память новая,рабочая
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Изида Г.

Достоинства:


Комментарий:
завтра проверю, если что не так, дополню.все работаеи
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Artur M.

Достоинства:


Комментарий:
всё нормально. соответствует описанию
Источник: Яндекс Маркет
17.04.2025
Никита А.

Достоинства:


Комментарий:
пришла оперативная память оригинальной упаковке с пломбами огонь просто) рекомендую брать)
Источник: Яндекс Маркет
10.04.2025
Андрей Д.

Достоинства:


Комментарий:
Приехала целая, после сборки дополню Апдейт - собрал, если берете башню двухкуллерную типа phantom spirit 120, то 1 кулер ляжет на 1 из плашек
Источник: Яндекс Маркет
14.03.2025
Кучеров Евгений Александрович

Достоинства:


Комментарий:
всё нормально. соответствует описанию
Источник: Яндекс Маркет
13.03.2025
Ирина П.

Достоинства:


Комментарий:
Собрали комп.. Работает уже 2 недели как часы... Улёт.. Спасибо всем!!!!.
Источник: Яндекс Маркет
12.03.2025
Максим Б.

Достоинства:


Комментарий:
все работает, в заводской коробке с пломбочкой. советую
Источник: Яндекс Маркет
11.03.2025
Руслан М.

Достоинства:


Комментарий:
взяли частоту в 6000 с таймингами 34 38 38 36 при 1.35в
Источник: Яндекс Маркет
10.03.2025
Кирилл З.

Достоинства:


Комментарий:
В общем, пришли полностью исправные. Выставил xmp профиль с частотой 5600, в связке с ryzen 5 8400f проблем нет. Ранее стояло 2 плашки по 8 гб от патриот. К сожалению, по результатам тестов аида64 показала скорость чтения, записи чуть ниже, чем у патриота, а латенси на 5 единиц выше. Выводы делайте сами
Источник: Яндекс Маркет
09.03.2025
Максим Н.

Достоинства:


Комментарий:
Были упакованы в оригинальный пластиковый блистер с заводскими пломбами. Прибыли в отличном состоянии. Все запустилось без проблем. Рекомендую товар и продавца
Источник: Яндекс Маркет
05.03.2025
Юрий Г.

Достоинства:


Комментарий:
Упаковка заводская, не вскрывал, не устанавливал. После покупки материнки ASUS PRIME Z790 и установке в неё этих модулей - запустились на частоте 4800 МГц, а продавец указывал, что их рабочая частота 5600 МГц. Выводы - очередное надувательство.
Источник: Яндекс Маркет
01.03.2025
Олег К.

Достоинства:


Комментарий:
Доставили вовремя,упакована хорошо. Работает отлично.
Источник: Яндекс Маркет
26.02.2025
Владислав Д.

Достоинства:


Комментарий:
Тут говорить не о чем , цена соответствует производителю , кингстон всегда были теми к кому можно идти за оперативкой
Источник: Яндекс Маркет
18.02.2025
Алексей Л.

Достоинства:


Комментарий:
Kingston fury радуют своим соотношением цена / качество. Использовал их оперативку прошлого поколения и на предыдущем ddr4 билде. На новом билде ddr5 есть ощутимая прибавка производительности в играх и ресурсоемких задачах, таких как сжатие и распаковка крупных архивов и обработка баз данных.
Источник: Яндекс Маркет
17.02.2025
Тарас К.

Достоинства:


Комментарий:
Пришло вовремя, упаковано хорошо, всё работает.
Источник: Яндекс Маркет
16.02.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
будьте осторожны при покупке именно этой модели, так как подходит не ко всем материнским платам
Источник: Яндекс Маркет
15.02.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Всё работает, стресс-тест выдержали.
Источник: Яндекс Маркет
14.02.2025
Петров Я.

Достоинства:


Комментарий:
За свои деньги отличная память
Источник: Яндекс Маркет
11.02.2025
Denis T.

Достоинства:


Комментарий:
Все работает, новое с пломбами, завелась на 4800, в биосе выставил на 5600, попробовал выставить на 6000-тоже работает
Источник: Яндекс Маркет
06.02.2025
Роман В.

Достоинства:


Комментарий:
3 дня грузил, бсодов не было.
Источник: Яндекс Маркет
29.01.2025
Alexey P.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный кит. без проблем запустился на Msi Pro B760M-P + i5-12400f. Без xmp профиля на частоте 4800. С профилем на все 5600.
Источник: Яндекс Маркет
27.01.2025
Алексей Г.

Достоинства:


Комментарий:
Доставка быстрая, завелась без проблем , работает хорошо , время покажет
Источник: Яндекс Маркет
26.01.2025
Пепе

Достоинства:


Комментарий:
Пошло в сборку нового пк, все работает.
Источник: Яндекс Маркет
22.01.2025
Вячислав П.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошо упакован. Товар новый, в заводской упаковке. Поставил на комп. Работает.
Источник: Яндекс Маркет
19.01.2025
Илья К.

Достоинства:


Комментарий:
Товар запакован, на пломбах. Работоспособность позже. Пока все отлично.
Источник: Яндекс Маркет
16.01.2025
Андрей С.

Достоинства:


Комментарий:
Пришло быстро, но просто в пакете, без пупырчатой пленке. Оперативку выбирал долго, в итоге остановился на этом варианте. В работе не проверял, т.к. жду мат. плату.
Источник: Яндекс Маркет
09.01.2025
Алексей М.

Достоинства:


Комментарий:
Стоят, работают, свои функции выполняют. Дешевле, чем в магазах сетевых
Источник: Яндекс Маркет
15.12.2024
Елена Д.

Достоинства:


Комментарий:
все работает, соответствует описанию



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Характеристики
Бренд
Kingston
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
16
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
32
Тактовая частота
5600
Пропускная способность, Мб/с
44800
CAS Latency (CL), тактов
40
Тайминги
40-40-40
Радиатор охлаждения
Да
Напряжение питания
1, 25
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Этот комплект оперативной памяти DDR5 объёмом 32 ГБ идеально подойдёт для сборки современного игрового ПК или мощной рабочей станции для монтажа видео и работы с 3D. Такого объёма с запасом хватит для комфортной игры на высоких настройках с запущенными фоновыми приложениями, а также для работы с большими проектами в графических и инженерных программах. Он предлагает отличный баланс между ценой и производительностью, находясь выше базовых офисных решений, но не входя в премиальный сегмент экстремального разгона.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами оперативная память стандарта DDR5, новое поколение, которое пришло на смену DDR4 и обеспечивает более высокую пропускную способность и эффективность. Это означает несовместимость со старыми слотами DDR4, поэтому модуль подойдёт только для современных материнских плат с соответствующими разъёмами. Форм-фактор DIMM подтверждает, что это планка для настольного компьютера, а не для ноутбука.

Объём, частота и реальная производительность

Комплект состоит из двух модулей по 16 ГБ каждый, что в сумме даёт 32 ГБ оперативной памяти. Номинальная частота работы составляет 5600 МГц, что обеспечивает высокую скорость обмена данными с процессором. В играх это может означать более высокий и стабильный фреймрейт, особенно в процессорозависимых сценах, а в рабочих приложениях сократит время рендера и повысит отзывчивость при работе с крупными файлами.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Задержки памяти, или тайминги, указаны как CL40 при номинальной частоте 5600 МГц, что является типичным соотношением для DDR5 начального и среднего уровня. Рабочее напряжение, скорее всего, стандартное для этого поколения. Для простого разгона до заявленных характеристик модули поддерживают технологию Intel XMP 3.0, которая позволяет автоматически выставить частоту и тайминги в BIOS материнской платы, избавляя от ручной настройки.

Совместимость с платформой

Данная память DDR5 совместима с современными платформами Intel (процессоры 12-го, 13-го, 14-го поколений и чипсеты серий 600/700) и AMD (процессоры Ryzen 7000/8000 и платформа AM5). Важно помнить, что для стабильной работы на заявленной частоте 5600 МГц необходимо, чтобы её поддерживали и процессор, и материнская плата. Перед покупкой стоит сверить список поддерживаемых модулей памяти (QVL) на сайте производителя вашей материнской платы.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модули оснащены невысокими алюминиевыми радиаторами чёрного цвета, которые эффективно отводят тепло при длительной нагрузке, обеспечивая стабильность работы. Их компактная конструкция минимизирует риск конфликтов с крупными башенными кулерами для процессора. Подсветка (RGB) в этой модели отсутствует, что делает её оптимальным выбором для сборок, где важна строгость, надёжность и отсутствие лишних проводов для синхронизации подсветки.

Комплектность, режимы работы и расширение

Память продаётся комплектом из двух идентичных модулей по 16 ГБ, что сразу позволяет задействовать двухканальный режим работы при установке в правильные слоты на материнской плате (обычно слоты A2 и B2). Этот режим удваивает эффективную пропускную способность по сравнению с одноканальным, существенно повышая общую производительность системы. В дальнейшем объём можно расширить, добавив ещё один аналогичный комплект, если это позволяет материнская плата.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение связано с поколением DDR5 - эти модули физически не установятся в слоты DDR4. Также заявленная частота 5600 МГц гарантированно достигается только при активации профиля XMP в BIOS и при совместимости платформы. Смешивать этот комплект с другими модулями, даже той же серии, не рекомендуется, так как это может привести к нестабильности работы. Этот комплект станет отличным выбором для пользователя, собирающего сбалансированный ПК для игр и работы без излишеств в виде подсветки, но тому, кто планирует серьёзный оверклокинг, возможно, стоит обратить внимание на модели с более низкими таймингами.

Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
18.05.2025
Александр П.

Достоинства:


Комментарий:
все отлично упаковано добротно запустилось все без проблем
Источник: Яндекс Маркет
16.05.2025
Владислав С.

Достоинства:


Комментарий:
Новые плашки, под пломбой. Завелись на 6200 с таймингами 38 40 40
Источник: Яндекс Маркет
24.04.2025
Игорь Т.

Достоинства:


Комментарий:
всё отлично, оперативная память новая,рабочая
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Изида Г.

Достоинства:


Комментарий:
завтра проверю, если что не так, дополню.все работаеи
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Artur M.

Достоинства:


Комментарий:
всё нормально. соответствует описанию
Источник: Яндекс Маркет
17.04.2025
Никита А.

Достоинства:


Комментарий:
пришла оперативная память оригинальной упаковке с пломбами огонь просто) рекомендую брать)
Источник: Яндекс Маркет
10.04.2025
Андрей Д.

Достоинства:


Комментарий:
Приехала целая, после сборки дополню Апдейт - собрал, если берете башню двухкуллерную типа phantom spirit 120, то 1 кулер ляжет на 1 из плашек
Источник: Яндекс Маркет
14.03.2025
Кучеров Евгений Александрович

Достоинства:


Комментарий:
всё нормально. соответствует описанию
Источник: Яндекс Маркет
13.03.2025
Ирина П.

Достоинства:


Комментарий:
Собрали комп.. Работает уже 2 недели как часы... Улёт.. Спасибо всем!!!!.
Источник: Яндекс Маркет
12.03.2025
Максим Б.

Достоинства:


Комментарий:
все работает, в заводской коробке с пломбочкой. советую
Источник: Яндекс Маркет
11.03.2025
Руслан М.

Достоинства:


Комментарий:
взяли частоту в 6000 с таймингами 34 38 38 36 при 1.35в
Источник: Яндекс Маркет
10.03.2025
Кирилл З.

Достоинства:


Комментарий:
В общем, пришли полностью исправные. Выставил xmp профиль с частотой 5600, в связке с ryzen 5 8400f проблем нет. Ранее стояло 2 плашки по 8 гб от патриот. К сожалению, по результатам тестов аида64 показала скорость чтения, записи чуть ниже, чем у патриота, а латенси на 5 единиц выше. Выводы делайте сами
Источник: Яндекс Маркет
09.03.2025
Максим Н.

Достоинства:


Комментарий:
Были упакованы в оригинальный пластиковый блистер с заводскими пломбами. Прибыли в отличном состоянии. Все запустилось без проблем. Рекомендую товар и продавца
Источник: Яндекс Маркет
05.03.2025
Юрий Г.

Достоинства:


Комментарий:
Упаковка заводская, не вскрывал, не устанавливал. После покупки материнки ASUS PRIME Z790 и установке в неё этих модулей - запустились на частоте 4800 МГц, а продавец указывал, что их рабочая частота 5600 МГц. Выводы - очередное надувательство.
Источник: Яндекс Маркет
01.03.2025
Олег К.

Достоинства:


Комментарий:
Доставили вовремя,упакована хорошо. Работает отлично.
Источник: Яндекс Маркет
26.02.2025
Владислав Д.

Достоинства:


Комментарий:
Тут говорить не о чем , цена соответствует производителю , кингстон всегда были теми к кому можно идти за оперативкой
Источник: Яндекс Маркет
18.02.2025
Алексей Л.

Достоинства:


Комментарий:
Kingston fury радуют своим соотношением цена / качество. Использовал их оперативку прошлого поколения и на предыдущем ddr4 билде. На новом билде ddr5 есть ощутимая прибавка производительности в играх и ресурсоемких задачах, таких как сжатие и распаковка крупных архивов и обработка баз данных.
Источник: Яндекс Маркет
17.02.2025
Тарас К.

Достоинства:


Комментарий:
Пришло вовремя, упаковано хорошо, всё работает.
Источник: Яндекс Маркет
16.02.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
будьте осторожны при покупке именно этой модели, так как подходит не ко всем материнским платам
Источник: Яндекс Маркет
15.02.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Всё работает, стресс-тест выдержали.
Источник: Яндекс Маркет
14.02.2025
Петров Я.

Достоинства:


Комментарий:
За свои деньги отличная память
Источник: Яндекс Маркет
11.02.2025
Denis T.

Достоинства:


Комментарий:
Все работает, новое с пломбами, завелась на 4800, в биосе выставил на 5600, попробовал выставить на 6000-тоже работает
Источник: Яндекс Маркет
06.02.2025
Роман В.

Достоинства:


Комментарий:
3 дня грузил, бсодов не было.
Источник: Яндекс Маркет
29.01.2025
Alexey P.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный кит. без проблем запустился на Msi Pro B760M-P + i5-12400f. Без xmp профиля на частоте 4800. С профилем на все 5600.
Источник: Яндекс Маркет
27.01.2025
Алексей Г.

Достоинства:


Комментарий:
Доставка быстрая, завелась без проблем , работает хорошо , время покажет
Источник: Яндекс Маркет
26.01.2025
Пепе

Достоинства:


Комментарий:
Пошло в сборку нового пк, все работает.
Источник: Яндекс Маркет
22.01.2025
Вячислав П.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошо упакован. Товар новый, в заводской упаковке. Поставил на комп. Работает.
Источник: Яндекс Маркет
19.01.2025
Илья К.

Достоинства:


Комментарий:
Товар запакован, на пломбах. Работоспособность позже. Пока все отлично.
Источник: Яндекс Маркет
16.01.2025
Андрей С.

Достоинства:


Комментарий:
Пришло быстро, но просто в пакете, без пупырчатой пленке. Оперативку выбирал долго, в итоге остановился на этом варианте. В работе не проверял, т.к. жду мат. плату.
Источник: Яндекс Маркет
09.01.2025
Алексей М.

Достоинства:


Комментарий:
Стоят, работают, свои функции выполняют. Дешевле, чем в магазах сетевых
Источник: Яндекс Маркет
15.12.2024
Елена Д.

Достоинства:


Комментарий:
все работает, соответствует описанию


Память оперативная DDR5 Kingston 32GB (KF556C40BBK2-32) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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