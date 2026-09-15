Оперативная память Patriot Viper XTREME RGB DDR 5 DIMM 32Gb (16Gbx2) 8000Mhz (PVXR532G80C38K)
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Характеристики
Описание товара Оперативная память Patriot Viper XTREME RGB DDR 5 DIMM 32Gb (16Gbx2) 8000Mhz (PVXR532G80C38K)
Для кого и под какие задачи
Комплект Patriot Viper XTREME RGB — это топовое решение для опытных энтузиастов, стремящихся выжать максимум из новейших игровых и рабочих платформ. С нестандартно высокой частотой 8000 МГц он ориентирован на сборку высокопроизводительного ПК для соревновательных киберспортивных дисциплин, где каждый кадр в секунду имеет значение, а также для профессиональных задач, критичных к скорости обработки данных, например, рендеринга сложных сцен или работы с огромными массивами в инженерных пакетах. Для повседневного использования, офисных задач или базового гейминга такие экстремальные характеристики будут избыточны, здесь более оправдан выбор модулей с меньшей частотой, но лучшим соотношением цены и объёма.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами оперативная память стандарта DDR5 последнего поколения, которая пришла на смену DDR4 и предлагает принципиально более высокую пропускную способность и энергоэффективность. Модули выполнены в форм-факторе DIMM, что означает их предназначение исключительно для настольных компьютеров. Крайне важно помнить, что память DDR5 физически и электрически несовместима со слотами для DDR4 или более старых поколений, поэтому её установка возможна только в материнские платы, разработанные специально для поддержки этого стандарта.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект состоит из двух модулей по 16 ГБ, что в сумме даёт 32 ГБ — этого более чем достаточно для любых современных игр на максимальных настройках с параллельной стримингом, а также для работы с ресурсоёмкими приложениями для монтажа, 3D-моделирования и виртуализации. Ключевая особенность — рекордная частота 8000 МГц, которая обеспечивает исключительную пропускную способность. В играх это может выражаться в увеличении минимального FPS и снижении задержек, особенно в связке с мощным процессором, а в рабочих задачах — в ускорении процессов загрузки, сохранения и обработки объёмных файлов.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Для достижения столь высокой частоты используются тайминги CL38, которые, в сочетании с повышенным рабочим напряжением, обеспечивают баланс между экстремальной скоростью и стабильностью. Модули поддерживают технологию Intel XMP 3.0, что позволяет загрузить готовый профиль с частотами 8000 МГц и соответствующими таймингами в BIOS материнской платы одной кнопкой, без сложных ручных настроек. Однако стоит понимать, что достижение этой заявленной скорости потребует от материнской платы и процессора высокого потенциала для разгона шины памяти.
Совместимость с платформой
Данный комплект совместим с новейшими платформами Intel (чипсеты Z790, B760 и другие для процессоров 12-го, 13-го и 14-го поколений Core) и AMD (чипсеты X670E, B650 и другие для процессоров серии Ryzen 7000). Крайне важно использовать двухканальную материнскую плату с качественной разводкой линий памяти (часто флагманские модели) и обновлённую прошивку BIOS, так как поддержка столь высоких частот постоянно улучшается производителями. На ноутбуки и компактные ПК эти модули не подойдут из-за форм-фактора DIMM.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Массивные алюминиевые радиаторы с агрессивным дизайном эффективно отводят тепло от чипов памяти даже при длительных экстремальных нагрузках, что является необходимым условием для стабильной работы на частоте 8000 МГц. Высота планок с учётом радиаторов может быть значительной, поэтому перед покупкой стоит проверить их совместимость с установленным крупногабаритным процессорным кулером. Адресуемая RGB-подсветка с несколькими зонами позволяет синхронизировать световые эффекты с другими компонентами системы через ПО материнской платы или бренда Patriot для создания целостного визуального образа игрового ПК.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продаётся в виде готового комплекта из двух идентичных модулей, что гарантирует их полную совместимость друг с другом для работы в двухканальном режиме. Этот режим удваивает эффективную пропускную способность по сравнению с одноканальным, что критически важно для раскрытия потенциала современных процессоров. Для активации двухканального режима планки необходимо установить в слоты материнской платы, указанные в её руководстве (обычно через один). Докупать отдельные модули для расширения до 64 ГБ не рекомендуется без уверенности в их полной идентичности, так как это может привести к нестабильности работы на высоких частотах.
Важные нюансы перед покупкой
Главное ограничение — это зависимость от возможностей материнской платы и процессора. Далеко не каждая, даже совместимая плата, сможет стабильно запустить память на заявленных 8000 МГц, это удел топовых моделей с усиленными цепями питания памяти. Перед покупкой обязательно сверьте список поддерживаемых модулей (QVL) на сайте производителя вашей материнской платы. Этот комплект — выбор для геймеров и оверклокеров, готовых инвестировать в самый высокий уровень производительности. Если вам не нужны экстремальные частоты, рассмотрите память DDR5 с частотой 6000-7200 МГц, которая предлагает лучшую цену за гигабайт и гораздо менее требовательна к платформе.
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Для кого и под какие задачи
Комплект Patriot Viper XTREME RGB — это топовое решение для опытных энтузиастов, стремящихся выжать максимум из новейших игровых и рабочих платформ. С нестандартно высокой частотой 8000 МГц он ориентирован на сборку высокопроизводительного ПК для соревновательных киберспортивных дисциплин, где каждый кадр в секунду имеет значение, а также для профессиональных задач, критичных к скорости обработки данных, например, рендеринга сложных сцен или работы с огромными массивами в инженерных пакетах. Для повседневного использования, офисных задач или базового гейминга такие экстремальные характеристики будут избыточны, здесь более оправдан выбор модулей с меньшей частотой, но лучшим соотношением цены и объёма.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами оперативная память стандарта DDR5 последнего поколения, которая пришла на смену DDR4 и предлагает принципиально более высокую пропускную способность и энергоэффективность. Модули выполнены в форм-факторе DIMM, что означает их предназначение исключительно для настольных компьютеров. Крайне важно помнить, что память DDR5 физически и электрически несовместима со слотами для DDR4 или более старых поколений, поэтому её установка возможна только в материнские платы, разработанные специально для поддержки этого стандарта.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект состоит из двух модулей по 16 ГБ, что в сумме даёт 32 ГБ — этого более чем достаточно для любых современных игр на максимальных настройках с параллельной стримингом, а также для работы с ресурсоёмкими приложениями для монтажа, 3D-моделирования и виртуализации. Ключевая особенность — рекордная частота 8000 МГц, которая обеспечивает исключительную пропускную способность. В играх это может выражаться в увеличении минимального FPS и снижении задержек, особенно в связке с мощным процессором, а в рабочих задачах — в ускорении процессов загрузки, сохранения и обработки объёмных файлов.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Для достижения столь высокой частоты используются тайминги CL38, которые, в сочетании с повышенным рабочим напряжением, обеспечивают баланс между экстремальной скоростью и стабильностью. Модули поддерживают технологию Intel XMP 3.0, что позволяет загрузить готовый профиль с частотами 8000 МГц и соответствующими таймингами в BIOS материнской платы одной кнопкой, без сложных ручных настроек. Однако стоит понимать, что достижение этой заявленной скорости потребует от материнской платы и процессора высокого потенциала для разгона шины памяти.
Совместимость с платформой
Данный комплект совместим с новейшими платформами Intel (чипсеты Z790, B760 и другие для процессоров 12-го, 13-го и 14-го поколений Core) и AMD (чипсеты X670E, B650 и другие для процессоров серии Ryzen 7000). Крайне важно использовать двухканальную материнскую плату с качественной разводкой линий памяти (часто флагманские модели) и обновлённую прошивку BIOS, так как поддержка столь высоких частот постоянно улучшается производителями. На ноутбуки и компактные ПК эти модули не подойдут из-за форм-фактора DIMM.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Массивные алюминиевые радиаторы с агрессивным дизайном эффективно отводят тепло от чипов памяти даже при длительных экстремальных нагрузках, что является необходимым условием для стабильной работы на частоте 8000 МГц. Высота планок с учётом радиаторов может быть значительной, поэтому перед покупкой стоит проверить их совместимость с установленным крупногабаритным процессорным кулером. Адресуемая RGB-подсветка с несколькими зонами позволяет синхронизировать световые эффекты с другими компонентами системы через ПО материнской платы или бренда Patriot для создания целостного визуального образа игрового ПК.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продаётся в виде готового комплекта из двух идентичных модулей, что гарантирует их полную совместимость друг с другом для работы в двухканальном режиме. Этот режим удваивает эффективную пропускную способность по сравнению с одноканальным, что критически важно для раскрытия потенциала современных процессоров. Для активации двухканального режима планки необходимо установить в слоты материнской платы, указанные в её руководстве (обычно через один). Докупать отдельные модули для расширения до 64 ГБ не рекомендуется без уверенности в их полной идентичности, так как это может привести к нестабильности работы на высоких частотах.
Важные нюансы перед покупкой
Главное ограничение — это зависимость от возможностей материнской платы и процессора. Далеко не каждая, даже совместимая плата, сможет стабильно запустить память на заявленных 8000 МГц, это удел топовых моделей с усиленными цепями питания памяти. Перед покупкой обязательно сверьте список поддерживаемых модулей (QVL) на сайте производителя вашей материнской платы. Этот комплект — выбор для геймеров и оверклокеров, готовых инвестировать в самый высокий уровень производительности. Если вам не нужны экстремальные частоты, рассмотрите память DDR5 с частотой 6000-7200 МГц, которая предлагает лучшую цену за гигабайт и гораздо менее требовательна к платформе.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR4, DDR3, Тип, Комплект, Объем
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