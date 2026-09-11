Описание товара Оперативная память Patriot Viper Venom RGB DDR 5 DIMM 64Gb (32Gbx2) 5600Mhz (PVVR564G560C40K)

Для кого и под какие задачи

Этот комплект оперативной памяти DDR5 идеально подойдет для сборки производительного игрового компьютера или мощной рабочей станции, где важна не только емкость, но и высокая скорость отклика. Два модуля по 32 ГБ каждый, работающие в двухканальном режиме, с запасом покрывают потребности в многозадачности с десятками вкладок браузера, одновременной работой в тяжелых приложениях, а также обеспечивают комфортный гейминг на высоких настройках и быструю работу с большими проектами в монтажных программах. Для базовых офисных задач он избыточен, но для модернизации или создания новой системы, рассчитанной на несколько лет вперед, этот объем и скорость представляют собой оптимальный баланс.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами оперативная память стандарта DDR5, последнего на данный момент поколения, которое пришло на смену DDR4. Новый стандарт предлагает более высокую пропускную способность, улучшенную энергоэффективность и архитектуру, лучше подходящую для современных многоядерных процессоров. Форм-фактор DIMM указывает на то, что эти планки предназначены для установки в слоты настольных материнских плат и абсолютно не подходят для ноутбуков или компактных ПК, где используются модули SO-DIMM.

Объём, частота и реальная производительность

Комплект предлагает солидный суммарный объем в 64 ГБ, разделенный на два модуля по 32 ГБ. Частота 5600 МГц является отличной отправной точкой для DDR5, обеспечивая высокую пропускную способность для данных. В играх это может выразиться в более стабильном и высоком фреймрейте, особенно при использовании процессоров с мощной графикой или в связке с дискретной видеокартой. В рабочих задачах, таких как рендеринг видео или обработка данных, большая частота и объем вместе сократят время ожидания и позволят системе легко работать с ресурсоемкими проектами.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Ключевой тайминг задержки для этого комплекта составляет CL40, что является типичным значением для памяти DDR5 на частоте 5600 МГц. Низкое рабочее напряжение, характерное для нового стандарта, способствует общей энергоэффективности системы. Для простоты настройки модули поддерживают технологию XMP 3.0, что позволяет автоматически загрузить в BIOS материнской платы профиль с заявленными частотами и таймингами одним кликом, избавляя пользователя от ручного разгона.

Совместимость с платформой

Данная память совместима с современными платформами на базе процессоров Intel Core 12-го, 13-го и 14-го поколений, а также с процессорами AMD Ryzen серии 7000 и новее. Критически важно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты именно под DDR5, так как они не совместимы с DDR4 физически. Для стабильной работы на заявленной частоте 5600 МГц рекомендуется использовать материнскую плату с качественной схемой питания памяти и обновить BIOS до последней версии.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модули оснащены массивными алюминиевыми радиаторами черного цвета, которые эффективно отводят тепло от чипов памяти, обеспечивая стабильность даже при длительных нагрузках. Встроенная адресуемая RGB-подсветка позволяет настроить цветовое оформление сборки по вашему вкусу. Подсветка совместима с популярным ПО для синхронизации от ведущих производителей материнских плат, что дает возможность создать гармоничное световое шоу внутри корпуса.

Комплектность, режимы работы и расширение

Память продается в виде комплекта из двух идентичных модулей, что позволяет сразу задействовать двухканальный режим работы, удваивающий эффективную пропускную способность по сравнению с одноканальным. Для правильной активации этого режима установите планки в слоты материнской платы, обычно обозначенные одним цветом, следуя инструкции к плате. Для дальнейшего расширения объема до 128 ГБ вы можете добавить еще один аналогичный комплект, но учтите, что работа на высоких частотах с четырьмя модулями может потребовать ручной настройки напряжений.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение - это строгая несовместимость с платформами под DDR4, физически установить эти планки в старый слот не получится. Даже на совместимой материнской плате для активации профиля XMP и выхода на частоту 5600 МГц может потребоваться обновление BIOS. Высота модулей с радиаторами стоит учесть при планировании сборки, чтобы они не конфликтовали с массивным процессорным кулером. Этот комплект станет отличным выбором для тех, кто собирает современную систему с заделом на будущее, но если ваш бюджет ограничен, а задачи сводятся к офисной работе, стоит рассмотреть менее объемные и более доступные варианты DDR4 или DDR5.