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Память оперативная DDR4 Apacer 4GB PC21300 SODIMM (ES.04G2V.KNH) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Память оперативная DDR4 Apacer 4GB PC21300 SODIMM (ES.04G2V.KNH)

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Память оперативная DDR4 Apacer 4GB PC21300 SODIMM (ES.04G2V.KNH) - фото 1
Память оперативная DDR4 Apacer 4GB PC21300 SODIMM (ES.04G2V.KNH) - фото 2
Память оперативная DDR4 Apacer 4GB PC21300 SODIMM (ES.04G2V.KNH) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
SO-DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
4
Тактовая частота
2666
Пропускная способность, Мб/с
21300
Тайминги
19-19-19
  • Память оперативная DDR4 Apacer 4GB PC21300 SODIMM (ES.04G2V.KNH) - фото 1
  • Память оперативная DDR4 Apacer 4GB PC21300 SODIMM (ES.04G2V.KNH) - фото 2
  • Память оперативная DDR4 Apacer 4GB PC21300 SODIMM (ES.04G2V.KNH) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 590 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 554813
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Характеристики

Бренд
Apacer
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
SO-DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
4
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
4
Тактовая частота
2666
Пропускная способность, Мб/с
21300
CAS Latency (CL), тактов
19
Тайминги
19-19-19
Напряжение питания
1, 2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х4х1
Вес, г.
20

Описание товара Память оперативная DDR4 Apacer 4GB PC21300 SODIMM (ES.04G2V.KNH)

Для кого и под какие задачи

Эта планка оперативной памяти является классическим решением для апгрейда или ремонта ноутбуков и компактных систем начального и среднего уровня. Она идеально подходит для офисной работы, веб-серфинга с множеством вкладок, работы с документами и нетребовательных мультимедийных задач. Объём в 4 ГБ закрывает базовые потребности, но для современных версий Windows 10/11 и одновременного запуска нескольких приложений лучше рассматривать этот модуль как первый шаг к сборке системы с 8 или 16 ГБ, докупив вторую такую же планку.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Модуль выполнен по стандарту DDR4 – это четвёртое поколение оперативной памяти, которое пришло на смену DDR3 и обеспечивает более высокую эффективную частоту при сниженном рабочем напряжении, что положительно сказывается на энергопотреблении. Ключевая особенность – форм-фактор SO-DIMM, который предназначен исключительно для установки в ноутбуки, моноблоки, компактные ПК и некоторые модели материнских плат Mini-ITX. Это означает, что планка физически несовместима со стандартными слотами DIMM в большинстве настольных компьютеров.

Объём, частота и реальная производительность

Объём одного модуля составляет 4 ГБ, что является минимально рекомендуемым значением для комфортной работы современной операционной системы. Эффективная частота памяти 2133 МГц (стандартная для многих ноутбуков и базовых платформ DDR4) обеспечивает достаточную пропускную способность для повседневных задач. Прирост от более высокой частоты в таком сценарии практически незаметен, основным фактором производительности и отзывчивости системы в первую очередь является именно общий объём установленной памяти.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Модуль работает на стандартном для DDR4 напряжении 1.2 В, что способствует экономии энергии и снижению тепловыделения в корпусе ноутбука. Тайминги, включая латентность CL, соответствуют заводским спецификациям JEDEC для данной частоты. Этот модуль не поддерживает продвинутые профили автоматического разгона вроде XMP, что типично для большинства ноутбучных решений – память будет работать на заявленной частоте 2133 МГЦ, если её поддерживает платформа, без необходимости какой-либо ручной настройки в BIOS.

Совместимость с платформой

Память совместима с ноутбуками и системами, оснащёнными слотами SO-DIMM и поддерживающими стандарт DDR4. Перед покупкой критически важно проверить спецификации вашего устройства: ноутбуки на базе процессоров Intel Core i-серии 6-го поколения (Skylake) и новее, а также на платформе AMD Ryzen Mobile обычно используют DDR4. Убедитесь, что в вашей модели предусмотрена возможность апгрейда памяти и что в системе есть свободный слот, так как многие ультрабуки имеют память, распаянную на плате.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модуль выполнен в классическом ноутбучном форм-факторе без радиатора или дополнительного охлаждения. Это стандартная практика для памяти такого типа, так как в компактных корпусах ноутбуков пространство ограничено, а тепловыделение на штатных частотах и напряжении невелико. Отсутствие радиатора делает планку максимально низкопрофильной, что гарантирует совместимость с любым ноутбуком, где физически помещается слот SO-DIMM. Подсветка отсутствует, что для внутреннего компонента ноутбука является нормой.

Комплектность, режимы работы и расширение

Данный товар представляет собой один модуль памяти объёмом 4 ГБ. Для активации двухканального режима работы, который значительно повышает пропускную способность подсистемы памяти, потребуется установка двух идентичных модулей в соответствующие слоты. Если в вашем ноутбуке два слота и установлена одна планка, рекомендуется докупить вторую такую же модель для работы в двухканале и увеличения общего объёма до 8 ГБ, что станет оптимальным решением для повышения общей отзывчивости системы в многозадачных сценариях.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение – это форм-фактор SO-DIMM, который подходит только для ноутбуков и компактных систем, но не для обычных настольных ПК. Также помните, что 4 ГБ – это минимальный объём для современной ОС, и его может быть недостаточно при активной работе. Перед покупкой обязательно проверьте, какая память уже установлена в вашем устройстве, и попробуйте найти идентичную по характеристикам (частота, тайминги, вольтаж) для гарантированной совместной работы. Этот модуль оптимален для бюджетного апгрейда старого ноутбука или замены вышедшей из строя планки, но для новых сборок и ресурсоёмких задач лучше сразу смотреть в сторону комплектов из двух модулей общим объёмом от 8 ГБ.

Отзывы о товаре Память оперативная DDR4 Apacer 4GB PC21300 SODIMM (ES.04G2V.KNH)




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Характеристики
Бренд
Apacer
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
SO-DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
4
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
4
Тактовая частота
2666
Пропускная способность, Мб/с
21300
CAS Latency (CL), тактов
19
Тайминги
19-19-19
Напряжение питания
1, 2
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Эта планка оперативной памяти является классическим решением для апгрейда или ремонта ноутбуков и компактных систем начального и среднего уровня. Она идеально подходит для офисной работы, веб-серфинга с множеством вкладок, работы с документами и нетребовательных мультимедийных задач. Объём в 4 ГБ закрывает базовые потребности, но для современных версий Windows 10/11 и одновременного запуска нескольких приложений лучше рассматривать этот модуль как первый шаг к сборке системы с 8 или 16 ГБ, докупив вторую такую же планку.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Модуль выполнен по стандарту DDR4 – это четвёртое поколение оперативной памяти, которое пришло на смену DDR3 и обеспечивает более высокую эффективную частоту при сниженном рабочем напряжении, что положительно сказывается на энергопотреблении. Ключевая особенность – форм-фактор SO-DIMM, который предназначен исключительно для установки в ноутбуки, моноблоки, компактные ПК и некоторые модели материнских плат Mini-ITX. Это означает, что планка физически несовместима со стандартными слотами DIMM в большинстве настольных компьютеров.

Объём, частота и реальная производительность

Объём одного модуля составляет 4 ГБ, что является минимально рекомендуемым значением для комфортной работы современной операционной системы. Эффективная частота памяти 2133 МГц (стандартная для многих ноутбуков и базовых платформ DDR4) обеспечивает достаточную пропускную способность для повседневных задач. Прирост от более высокой частоты в таком сценарии практически незаметен, основным фактором производительности и отзывчивости системы в первую очередь является именно общий объём установленной памяти.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Модуль работает на стандартном для DDR4 напряжении 1.2 В, что способствует экономии энергии и снижению тепловыделения в корпусе ноутбука. Тайминги, включая латентность CL, соответствуют заводским спецификациям JEDEC для данной частоты. Этот модуль не поддерживает продвинутые профили автоматического разгона вроде XMP, что типично для большинства ноутбучных решений – память будет работать на заявленной частоте 2133 МГЦ, если её поддерживает платформа, без необходимости какой-либо ручной настройки в BIOS.

Совместимость с платформой

Память совместима с ноутбуками и системами, оснащёнными слотами SO-DIMM и поддерживающими стандарт DDR4. Перед покупкой критически важно проверить спецификации вашего устройства: ноутбуки на базе процессоров Intel Core i-серии 6-го поколения (Skylake) и новее, а также на платформе AMD Ryzen Mobile обычно используют DDR4. Убедитесь, что в вашей модели предусмотрена возможность апгрейда памяти и что в системе есть свободный слот, так как многие ультрабуки имеют память, распаянную на плате.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модуль выполнен в классическом ноутбучном форм-факторе без радиатора или дополнительного охлаждения. Это стандартная практика для памяти такого типа, так как в компактных корпусах ноутбуков пространство ограничено, а тепловыделение на штатных частотах и напряжении невелико. Отсутствие радиатора делает планку максимально низкопрофильной, что гарантирует совместимость с любым ноутбуком, где физически помещается слот SO-DIMM. Подсветка отсутствует, что для внутреннего компонента ноутбука является нормой.

Комплектность, режимы работы и расширение

Данный товар представляет собой один модуль памяти объёмом 4 ГБ. Для активации двухканального режима работы, который значительно повышает пропускную способность подсистемы памяти, потребуется установка двух идентичных модулей в соответствующие слоты. Если в вашем ноутбуке два слота и установлена одна планка, рекомендуется докупить вторую такую же модель для работы в двухканале и увеличения общего объёма до 8 ГБ, что станет оптимальным решением для повышения общей отзывчивости системы в многозадачных сценариях.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение – это форм-фактор SO-DIMM, который подходит только для ноутбуков и компактных систем, но не для обычных настольных ПК. Также помните, что 4 ГБ – это минимальный объём для современной ОС, и его может быть недостаточно при активной работе. Перед покупкой обязательно проверьте, какая память уже установлена в вашем устройстве, и попробуйте найти идентичную по характеристикам (частота, тайминги, вольтаж) для гарантированной совместной работы. Этот модуль оптимален для бюджетного апгрейда старого ноутбука или замены вышедшей из строя планки, но для новых сборок и ресурсоёмких задач лучше сразу смотреть в сторону комплектов из двух модулей общим объёмом от 8 ГБ.

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