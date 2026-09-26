Память оперативная DDR4 Patriot SL Premium 8Gb 2666MHz (PSP48G266681H1)
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Характеристики
Тип товара
Оперативная память
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 370 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 367122
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
16х5х2
Вес, г.
70
Описание товара Память оперативная DDR4 Patriot SL Premium 8Gb 2666MHz (PSP48G266681H1)
Увеличьте производительность и отклик системы в любых ресурсоёмких приложениях с модулем памяти Patriot SL Premium. Данный модуль предназначен для систем c поддержкой DDR4 памяти. Рабочий объем 8 Гигабайт, тактовая частота составляет 2666 МГц, а пропускная способность достигает 21300 Мегабайт в секунду.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Увеличьте производительность и отклик системы в любых ресурсоёмких приложениях с модулем памяти Patriot SL Premium. Данный модуль предназначен для систем c поддержкой DDR4 памяти. Рабочий объем 8 Гигабайт, тактовая частота составляет 2666 МГц, а пропускная способность достигает 21300 Мегабайт в секунду.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, DIMM, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR5, DDR4, DDR3, Тип
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, DIMM, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR5, DDR4, DDR3, Тип
Память оперативная DDR4 Patriot SL Premium 8Gb 2666MHz (PSP48G266681H1) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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