Описание товара Память оперативная DDR3 Qumo 8Gb 1600MHz (QUM3U-8G1600C11L)

Для кого и под какие задачи

Этот модуль оперативной памяти идеально подойдёт для недорогого апгрейда устаревшей системы на базе процессоров Intel Core i3/i5/i7 или AMD FX и Ryzen первых поколений. Он рассчитан на пользователей, которые хотят расширить объём ОЗУ в офисном или домашнем ПК для комфортной работы с современными браузерами, офисными пакетами и нетребовательными играми. Для сборки нового компьютера или для ресурсоёмких задач вроде монтажа видео этот вариант не подходит, так как устаревший стандарт DDR3 уже не обеспечивает достаточной пропускной способности.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль памяти стандарта DDR3, что означает третье поколение технологии Double Data Rate. Он несовместим с современными слотами для DDR4 или DDR5, подходя только для материнских плат с соответствующими разъёмами. Форм-фактор DIMM указывает на то, что это планка для настольного компьютера, которую нельзя установить в ноутбук или компактную систему, требующую SO-DIMM.

Объём, частота и реальная производительность

Модуль предлагает объём 8 ГБ, что является оптимальным минимумом для базовой многозадачности сегодня. Его тактовая частота составляет 1600 МГц, что является стандартной для массовых комплектов DDR3. Такая скорость позволит ощутимо улучшить отзывчивость системы при одновременной работе нескольких приложений по сравнению с более медленной памятью, но в играх или профессиональных пакетах прирост будет заметно меньше, чем от перехода на современные стандарты DDR4 или DDR5.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Задержки памяти обозначены как CL11, что является типичным значением для частоты 1600 МГц в поколении DDR3. Это означает относительно низкую латентность для своего класса, что положительно сказывается на скорости отклика. Модуль работает при стандартном напряжении 1.5 В и не поддерживает профили автоматического разгона вроде XMP, поэтому заявленная частота достигается при работе в режиме по умолчанию (JEDEC) на совместимых платформах без необходимости ручных настроек в BIOS.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с платформами Intel на чипсетах LGA 1150, 1155, 1156, а также с платформами AMD для процессоров в сокетах AM3+ и FM2. Критически важно перед покупкой убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты именно для DDR3, а не для более новых поколений. Также стоит проверить максимально поддерживаемый объём памяти и частоту в спецификациях платы, хотя 1600 МГц является базовой поддержкой для большинства систем того периода.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данная планка памяти выполнена в классическом форм-факторе без дополнительных радиаторов. Это объясняется умеренным тепловыделением на стандартных частотах DDR3 и невысоким напряжении. Отсутствие массивного охлаждения является плюсом с точки зрения совместимости, так как модуль гарантированно не столкнётся с крупными башенными кулерами процессора при установке в слот, ближайший к сокету.

Комплектность, режимы работы и расширение

Это одиночный модуль объёмом 8 ГБ. Для активации двухканального режима работы, который значительно увеличивает пропускную способность, потребуется установить в систему вторую идентичную планку в соответствующий слот. При покупке второй такой же памяти важно учитывать, что даже модули одной модели от разных партий могут иногда работать нестабильно в двухканале, поэтому для гарантированной совместимости предпочтительнее изначально приобретать готовый комплект из двух планок.

Важные нюансы перед покупкой

Основное ограничение связано с поколением памяти: DDR3 физически и электрически несовместима с материнскими платами для DDR4/DDR5. Данный модуль — решение исключительно для апгрейда старых систем. Для достижения стабильной работы на заявленной частоте требуется совместимая материнская плата и процессор. Если вы собираете новый ПК или ваша основная задача — современные игры и профессиональные приложения, следует рассматривать память стандарта DDR4 или DDR5. Этот же модуль станет отличным и экономичным способом вдохнуть вторую жизнь в старый компьютер, увеличив объём оперативной памяти до комфортного уровня.