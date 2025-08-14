Память SO-DIMM DDR3 Patriot 8Gb 1600MHz (PSD38G16002S)
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Характеристики
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
SO-DIMM
Тип памяти
DDR3
Объем одного модуля, Гб
8
Тактовая частота
1600
Пропускная способность, Мб/с
12800
Тайминги
11-11-11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 810 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 109869
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
SO-DIMM
Тип памяти
DDR3
Объем одного модуля, Гб
8
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
8
Тактовая частота
1600
Пропускная способность, Мб/с
12800
CAS Latency (CL), тактов
11
Тайминги
11-11-11
Напряжение питания
1, 5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
6х1х1
Вес, г.
50
Описание товара Память SO-DIMM DDR3 Patriot 8Gb 1600MHz (PSD38G16002S)
Форм-фактор SODIMM используется в ноутбуках и не подходит для настольных ПК. DRAM DDR3 серии Signature Line от Patriot Memory обеспечивает высокое качество, надежность и производительность, необходимые компьютерам сегодня. Patriot сертифицирует каждый компонент, включая сами модули памяти, для обеспечения совместимости и в соответствии стандартам качества и надежности. Модули памяти DDR3 SODIMM серии SL – идеальный вариант для обновления ноутбуков.
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Бренд
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
SO-DIMM
Тип памяти
DDR3
Объем одного модуля, Гб
8
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
8
Тактовая частота
1600
Пропускная способность, Мб/с
12800
CAS Latency (CL), тактов
11
Тайминги
11-11-11
Напряжение питания
1, 5
Страна производитель
Китай
Форм-фактор SODIMM используется в ноутбуках и не подходит для настольных ПК. DRAM DDR3 серии Signature Line от Patriot Memory обеспечивает высокое качество, надежность и производительность, необходимые компьютерам сегодня. Patriot сертифицирует каждый компонент, включая сами модули памяти, для обеспечения совместимости и в соответствии стандартам качества и надежности. Модули памяти DDR3 SODIMM серии SL – идеальный вариант для обновления ноутбуков.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, DIMM, 128 Гб, 64 Гб, DDR5, DDR4, Тип, 16 Гб, Комплект, Объем
Теги товара: SO-DIMM, 8 Гб, DDR3, 8 Гб DDR4, Для ноутбука, 16 Гб SO-DIMM
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, DIMM, 128 Гб, 64 Гб, DDR5, DDR4, Тип, 16 Гб, Комплект, Объем
Теги товара: SO-DIMM, 8 Гб, DDR3, 8 Гб DDR4, Для ноутбука, 16 Гб SO-DIMM
Достоинства:
Комментарий:
Работает, для старенького ноута с 1м слотом самое то ))
Достоинства:
Комментарий:
Всё работает, пришло вовремя. Спасибо продавцу, рекомендую к покупке
Память SO-DIMM DDR3 Patriot 8Gb 1600MHz (PSD38G16002S) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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Отзывы о товаре Память SO-DIMM DDR3 Patriot 8Gb 1600MHz (PSD38G16002S)
Достоинства:
Комментарий:
Работает, для старенького ноута с 1м слотом самое то ))
Достоинства:
Комментарий:
Всё работает, пришло вовремя. Спасибо продавцу, рекомендую к покупке