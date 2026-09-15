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Оперативная память CBR DDR4 DIMM (UDIMM) 4GB 2400MHz (CD4-US04G24M17-00S) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Оперативная память CBR DDR4 DIMM (UDIMM) 4GB 2400MHz (CD4-US04G24M17-00S)

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Оперативная память CBR DDR4 DIMM (UDIMM) 4GB 2400MHz (CD4-US04G24M17-00S)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
4
Тактовая частота
2400
Пропускная способность, Мб/с
19200
Тайминги
17-17-17-39
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 050 руб. 
Начислим 49 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 621972
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Оперативная память CBR DDR4 DIMM (UDIMM) 4GB 2400MHz (CD4-US04G24M17-00S)
3 050 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CBR
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
4
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
4
Тактовая частота
2400
Пропускная способность, Мб/с
19200
CAS Latency (CL), тактов
17
Тайминги
17-17-17-39
Напряжение питания
1, 2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х5х2
Вес, г.
30

Описание товара Оперативная память CBR DDR4 DIMM (UDIMM) 4GB 2400MHz (CD4-US04G24M17-00S)

Для кого и под какие задачи

Этот модуль оперативной памяти станет оптимальным решением для базового апгрейда настольного компьютера или сборки недорогой системы, ориентированной на повседневные задачи. Он отлично подойдет для офисной работы, веб-серфинга с множеством вкладок, использования легкого программного обеспечения и старых игр, где приоритетом является не максимальная скорость, а надежность и стабильность работы системы. Если же вы планируете заниматься монтажом видео, играть в современные AAA-проекты или работать с тяжелыми профессиональными приложениями, стоит рассмотреть комплекты большего объема и более высокой частоты.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль памяти стандарта DDR4, который на момент написания является актуальным для большинства современных настольных платформ, предлагая улучшенную энергоэффективность и более высокие частоты по сравнению с устаревшим DDR3. Форм-фактор DIMM (также известный как UDIMM) четко указывает, что эта планка предназначена для установки в стандартные слоты настольной материнской платы и не подойдет для ноутбуков или компактных ПК, где используются модули SO-DIMM.

Объём, частота и реальная производительность

Модуль обладает объемом 4 ГБ и номинальной частотой 2400 МГц. Такого объема достаточно для комфортной работы операционной системы и нескольких приложений одновременно, однако для серьезной многозадачности или игр рекомендуется устанавливать как минимум два таких модуля для активации двухканального режима. Частота 2400 МГц является базовой для платформ DDR4 и обеспечивает отзывчивость системы в повседневных задачах, но не дает значимого прироста в требовательных к пропускной способности сценариях, таких как интегрированная графика или рендеринг.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Конкретные значения таймингов, включая латентность CL, не указаны в названии, что типично для модулей начального уровня, которые работают на стандартных для своей частоты задержках. Напряжение, вероятно, соответствует стандартному для DDR4 - 1.2 В, что способствует низкому энергопотреблению и тепловыделению. Данная планка, скорее всего, не поддерживает профили автоматического разгона XMP, а работает на заявленной частоте при условии ее поддержки процессором и материнской платой, что делает ее максимально простой в установке и настройке.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с настольными материнскими платами, имеющими слоты DDR4, и процессорами Intel и AMD соответствующих поколений. Важно помнить, что поддержка конкретной частоты памяти зависит от возможностей установленного процессора и чипсета материнской платы; некоторые бюджетные или старые платформы могут по умолчанию запускать память на более низкой частоте, например, 2133 МГц. Для достижения стабильной работы на 2400 МГц может потребоваться ручной выбор частоты в BIOS.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Судя по описанию, данный модуль памяти не оснащен декоративным радиатором охлаждения. Это обычная практика для планок с невысокой частотой и стандартным напряжением, которые не склонны к значительному нагреву даже при длительной нагрузке. Отсутствие радиатора делает планку компактной и гарантирует отсутствие конфликтов с установкой даже самых крупных процессорных кулеров, что важно при сборке или апгрейде компактных корпусов. Подсветка также не предусмотрена.

Комплектность, режимы работы и расширение

Это одиночный модуль памяти объемом 4 ГБ. Для раскрытия потенциала современных процессоров и увеличения пропускной способности подсистемы памяти настоятельно рекомендуется приобретать и устанавливать память парами. Установка двух идентичных модулей в правильные слоты материнской платы (обычно обозначенные одним цветом) активирует двухканальный режим, что может дать ощутимый прирост производительности, особенно в играх и задачах, чувствительных к скорости обмена данными с оперативной памятью.

Важные нюансы перед покупкой

Основное ограничение - это одиночный объем в 4 ГБ, который для современной системы Windows 10 или 11 с активно используемыми приложениями является минимально комфортным. При сборке нового ПК или серьезном апгрейде стоит сразу рассматривать комплект из двух модулей суммарным объемом 8 ГБ или более. Убедитесь, что ваша материнская плата имеет слоты именно для DDR4, так как физически модули DDR3 и DDR4 несовместимы. Эта память оптимальна для бюджетного увеличения объема ОЗУ в старой системе на DDR4 или для сборки простого офисного компьютера, где на первом месте стоит надежность и низкая стоимость.

Отзывы о товаре Оперативная память CBR DDR4 DIMM (UDIMM) 4GB 2400MHz (CD4-US04G24M17-00S)




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Характеристики
Бренд
CBR
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
4
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
4
Тактовая частота
2400
Пропускная способность, Мб/с
19200
CAS Latency (CL), тактов
17
Тайминги
17-17-17-39
Напряжение питания
1, 2
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Этот модуль оперативной памяти станет оптимальным решением для базового апгрейда настольного компьютера или сборки недорогой системы, ориентированной на повседневные задачи. Он отлично подойдет для офисной работы, веб-серфинга с множеством вкладок, использования легкого программного обеспечения и старых игр, где приоритетом является не максимальная скорость, а надежность и стабильность работы системы. Если же вы планируете заниматься монтажом видео, играть в современные AAA-проекты или работать с тяжелыми профессиональными приложениями, стоит рассмотреть комплекты большего объема и более высокой частоты.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль памяти стандарта DDR4, который на момент написания является актуальным для большинства современных настольных платформ, предлагая улучшенную энергоэффективность и более высокие частоты по сравнению с устаревшим DDR3. Форм-фактор DIMM (также известный как UDIMM) четко указывает, что эта планка предназначена для установки в стандартные слоты настольной материнской платы и не подойдет для ноутбуков или компактных ПК, где используются модули SO-DIMM.

Объём, частота и реальная производительность

Модуль обладает объемом 4 ГБ и номинальной частотой 2400 МГц. Такого объема достаточно для комфортной работы операционной системы и нескольких приложений одновременно, однако для серьезной многозадачности или игр рекомендуется устанавливать как минимум два таких модуля для активации двухканального режима. Частота 2400 МГц является базовой для платформ DDR4 и обеспечивает отзывчивость системы в повседневных задачах, но не дает значимого прироста в требовательных к пропускной способности сценариях, таких как интегрированная графика или рендеринг.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Конкретные значения таймингов, включая латентность CL, не указаны в названии, что типично для модулей начального уровня, которые работают на стандартных для своей частоты задержках. Напряжение, вероятно, соответствует стандартному для DDR4 - 1.2 В, что способствует низкому энергопотреблению и тепловыделению. Данная планка, скорее всего, не поддерживает профили автоматического разгона XMP, а работает на заявленной частоте при условии ее поддержки процессором и материнской платой, что делает ее максимально простой в установке и настройке.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с настольными материнскими платами, имеющими слоты DDR4, и процессорами Intel и AMD соответствующих поколений. Важно помнить, что поддержка конкретной частоты памяти зависит от возможностей установленного процессора и чипсета материнской платы; некоторые бюджетные или старые платформы могут по умолчанию запускать память на более низкой частоте, например, 2133 МГц. Для достижения стабильной работы на 2400 МГц может потребоваться ручной выбор частоты в BIOS.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Судя по описанию, данный модуль памяти не оснащен декоративным радиатором охлаждения. Это обычная практика для планок с невысокой частотой и стандартным напряжением, которые не склонны к значительному нагреву даже при длительной нагрузке. Отсутствие радиатора делает планку компактной и гарантирует отсутствие конфликтов с установкой даже самых крупных процессорных кулеров, что важно при сборке или апгрейде компактных корпусов. Подсветка также не предусмотрена.

Комплектность, режимы работы и расширение

Это одиночный модуль памяти объемом 4 ГБ. Для раскрытия потенциала современных процессоров и увеличения пропускной способности подсистемы памяти настоятельно рекомендуется приобретать и устанавливать память парами. Установка двух идентичных модулей в правильные слоты материнской платы (обычно обозначенные одним цветом) активирует двухканальный режим, что может дать ощутимый прирост производительности, особенно в играх и задачах, чувствительных к скорости обмена данными с оперативной памятью.

Важные нюансы перед покупкой

Основное ограничение - это одиночный объем в 4 ГБ, который для современной системы Windows 10 или 11 с активно используемыми приложениями является минимально комфортным. При сборке нового ПК или серьезном апгрейде стоит сразу рассматривать комплект из двух модулей суммарным объемом 8 ГБ или более. Убедитесь, что ваша материнская плата имеет слоты именно для DDR4, так как физически модули DDR3 и DDR4 несовместимы. Эта память оптимальна для бюджетного увеличения объема ОЗУ в старой системе на DDR4 или для сборки простого офисного компьютера, где на первом месте стоит надежность и низкая стоимость.

Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Оперативная память CBR DDR4 DIMM (UDIMM) 4GB 2400MHz (CD4-US04G24M17-00S) - по цене 3050 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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