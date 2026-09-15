Описание товара Оперативная память CBR DDR4 DIMM (UDIMM) 4GB 2666MHz (CD4-US04G26M19-01)

Для кого и под какие задачи

Данный модуль памяти DDR4 на 4 ГБ предназначен для базовых сценариев использования. Он отлично подойдёт для офисных компьютеров, где выполняются простые задачи: работа с текстовыми редакторами, таблицами, электронной почтой и просмотр веб-сайтов. Это решение также актуально для бюджетного домашнего ПК или для недорогого медиацентра, где не требуется высокая производительность в играх или профессиональных приложениях.

Если же вы планируете сборку игровой системы, работу с видео, графикой или одновременный запуск множества программ, одного такого модуля будет явно недостаточно по объёму. В таких случаях необходим комплект из двух или четырёх планок, начиная с 8 или 16 ГБ суммарно. Эта память закрывает потребности в недорогом апгрейде старых систем на базе DDR4 или для сборки самой доступной конфигурации с нуля.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль оперативной памяти четвёртого поколения – DDR4. Этот тип памяти является актуальным стандартом для большинства современных настольных компьютеров, предлагая улучшенную энергоэффективность и более высокие частотные потенциалы по сравнению с устаревшим DDR3. Форм-фактор DIMM (UDIMM) чётко указывает, что это планка для обычных настольных материнских плат.

Обратите особое внимание, что модули DDR4 физически и электрически несовместимы со слотами для памяти DDR3 или DDR5. Ключ-вырез на контактной площадке расположен в другом месте, поэтому вы не сможете установить эту планку в неподходящий слот, что защищает от ошибки при монтаже, но требует проверки поддерживаемого типа памяти вашей материнской платой.

Объём, частота и реальная производительность

Объём одного модуля составляет 4 гигабайта. Этого хватит для работы операционной системы и нескольких лёгких приложений, однако для комфортной многозадачности сегодня рекомендуется минимум 8 ГБ. Частота работы памяти – 2666 МГц, что является распространённым и надёжным значением для базовых и офисных систем.

В реальных сценариях такая частота обеспечивает достаточную пропускную способность для повседневных задач. В играх или профессиональных пакетах производительность будет упираться не только в скорость памяти, но и в её малый объём. Важно понимать, что для активации двухканального режима, который значительно повышает скорость обмена данными, необходимо установить как минимум два одинаковых модуля в правильные слоты на материнской плате.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Конкретные значения таймингов (задержек) для этой модели, такие как CAS Latency (CL), следует уточнять в полных спецификациях. В целом, память с частотой 2666 МГц обычно работает с умеренными задержками, обеспечивая приемлемый баланс между скоростью и стабильностью. Рабочее напряжение для DDR4 стандартно составляет 1.2 В, что ниже, чем у DDR3, и способствует снижению общего энергопотребления системы.

Модули бюджетного сегмента часто не поддерживают продвинутые профили автоматического разгона вроде Intel XMP. Скорее всего, данная планка будет работать на своей номинальной частоте 2666 МГц, автоматически определяемой материнской платой (часто на стандартных для платформы частотах, например, 2133 или 2400 МГц). Для гарантированной работы на заявленной скорости может потребоваться ручная установка параметров в BIOS.

Совместимость с платформой

Данный модуль DDR4 DIMM совместим с настольными материнскими платами, имеющими соответствующие слоты, и процессорами, которые поддерживают этот стандарт памяти. Это включает в себя современные и уже снятые с производства платформы Intel (сокеты LGA 1200, 1700) и AMD (сокеты AM4).

Крайне важно перед покупкой сверить, какую максимальную частоту памяти поддерживает ваш процессор и материнская плата. Некоторые базовые чипсеты (например, Intel серии H или AMD серии A) могут иметь ограничения, не позволяющие работать с памятью на высоких частотах, однако 2666 МГц – часто поддерживаемый порог. Также убедитесь, что в BIOS установлена актуальная версия прошивки для лучшей совместимости.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Эта модель оперативной памяти, судя по описанию, выполнена в классическом форм-факторе без массивных радиаторов охлаждения. Такое решение характерно для модулей с невысокой частотой и напряжением, которые не склонны к сильному нагреву при стандартной нагрузке.

Отсутствие радиатора делает планку компактной, что полностью исключает потенциальные конфликты с установленным процессорным кулером, особенно крупными башенными или СЖК. Внешний вид строгий и утилитарный, без декоративной подсветки (RGB), что хорошо впишется в сборку, где важна функциональность, а не визуальные эффекты.

Комплектность, режимы работы и расширение

Судя по описанию, это одиночный модуль памяти. Для достижения максимальной производительности в настольной системе рекомендуется использовать память парами. Установка двух одинаковых модулей (например, две планки по 4 ГБ) в правильные слоты материнской платы активирует двухканальный режим, что практически удваивает эффективную пропускную способность по сравнению с одноканальным.

Если вы планируете в будущем увеличить объём оперативной памяти, старайтесь докупать максимально идентичный модуль – той же марки, с такой же частотой, таймингами и плотностью чипов. Смешивание разных планок даже с похожими характеристиками иногда может привести к нестабильной работе системы или вынужденному снижению частот и ослаблению таймингов.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение – это объём в 4 ГБ, которого может не хватить для современных требовательных задач и операционных систем. Также учтите, что для выхода на заявленную частоту 2666 МГц может потребоваться соответствующая поддержка со стороны материнской платы и процессора; в противном случае память будет работать на стандартной для платформы частоте, например, 2133 МГц.

Этот модуль оптимально подходит для очень бюджетных сборок, апгрейда офисных компьютеров с недостатком ОЗУ или в качестве временного решения. Если ваш бюджет позволяет, рассмотрите сразу комплект из двух модулей суммарным объёмом 8 ГБ или более – это обеспечит сразу и достаточный объём, и высокоскоростной двухканальный режим, что кардинально улучшит отзывчивость системы в любых сценариях.