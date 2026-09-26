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Память DDR3 Patriot 8Gb Signature Line (PSD38G13332) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Память DDR3 Patriot 8Gb Signature Line (PSD38G13332)

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Память DDR3 Patriot 8Gb Signature Line (PSD38G13332)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR3
Объем одного модуля, Гб
8
Тактовая частота
1333
Пропускная способность, Мб/с
10600
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 480 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 151388
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Характеристики

Бренд
Patriot Memory
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR3
Объем одного модуля, Гб
8
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
8
Тактовая частота
1333
Пропускная способность, Мб/с
10600
Напряжение питания
1, 5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х7х1
Вес, г.
40

Описание товара Память DDR3 Patriot 8Gb Signature Line (PSD38G13332)

DRAM DDR3 UDIMM серии Signature Line от Patriot Memory обеспечивает высокое качество, надежность и производительность, необходимые компьютерам сегодня. Patriot сертифицирует каждый компонент, включая сами модули памяти, для обеспечения совместимости и в соответствии стандартам качества и надежности. Модули памяти DDR3 серии SL – идеальный вариант для обновления ПК.



Теги товара: DIMM, 8 Гб, DDR3, 8 Гб DDR4

Отзывы о товаре Память DDR3 Patriot 8Gb Signature Line (PSD38G13332)




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Характеристики
Бренд
Patriot Memory
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR3
Объем одного модуля, Гб
8
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
8
Тактовая частота
1333
Пропускная способность, Мб/с
10600
Напряжение питания
1, 5
Страна производитель
Китай
Описание
DRAM DDR3 UDIMM серии Signature Line от Patriot Memory обеспечивает высокое качество, надежность и производительность, необходимые компьютерам сегодня. Patriot сертифицирует каждый компонент, включая сами модули памяти, для обеспечения совместимости и в соответствии стандартам качества и надежности. Модули памяти DDR3 серии SL – идеальный вариант для обновления ПК.


Теги товара: DIMM, 8 Гб, DDR3, 8 Гб DDR4
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Отзывы


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