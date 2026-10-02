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Память оперативная DDR4 HPE 8Gb 2933MHz (P00918-B21) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Память оперативная DDR4 HPE 8Gb 2933MHz (P00918-B21)

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Память оперативная DDR4 HPE 8Gb 2933MHz (P00918-B21)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Оперативная память
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 840 руб. 
Начислим 46 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 361117
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Память оперативная DDR4 HPE 8Gb 2933MHz (P00918-B21)
2 840 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
HPE
Тип товара
Оперативная память
Размеры в упаковке, см
15х5х2
Вес, г.
45

Описание товара Память оперативная DDR4 HPE 8Gb 2933MHz (P00918-B21)

Располагает ли ваш сервер достаточным объемом памяти для эффективной работы при увеличении рабочих нагрузок? Серверная память HPE предназначена для малого и среднего бизнеса, а также для крупных предприятий, которым необходима высокая производительность и емкость памяти при разумной совокупной стоимости владения. HPE SmartMemory позволяет полностью оптимизировать память серверов. Эта память обладает максимальной пропускной способностью и является одним из наиболее энергоэффективных предложений в данной области. Помимо производительности и эффективности, память HPE SmartMemory отличается надежностью. Мы выбираем только самые качественные модули DRAM от ведущих поставщиков. Сегодня качество и надежность DRAM важны, как никогда, ввиду развития таких передовых решений ЦОД, повышающих требования к объемам памяти и времени бесперебойной работы, как виртуализация серверов, облачные вычисления и использование приложений баз данных большой емкости. Все продукты HPE SmartMemory проходят тщательные испытания и проверки для повышения показателей производительности памяти, доступных только на серверах HPE.

Отзывы о товаре Память оперативная DDR4 HPE 8Gb 2933MHz (P00918-B21)




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Характеристики
Бренд
HPE
Тип товара
Оперативная память
Описание
Располагает ли ваш сервер достаточным объемом памяти для эффективной работы при увеличении рабочих нагрузок? Серверная память HPE предназначена для малого и среднего бизнеса, а также для крупных предприятий, которым необходима высокая производительность и емкость памяти при разумной совокупной стоимости владения. HPE SmartMemory позволяет полностью оптимизировать память серверов. Эта память обладает максимальной пропускной способностью и является одним из наиболее энергоэффективных предложений в данной области. Помимо производительности и эффективности, память HPE SmartMemory отличается надежностью. Мы выбираем только самые качественные модули DRAM от ведущих поставщиков. Сегодня качество и надежность DRAM важны, как никогда, ввиду развития таких передовых решений ЦОД, повышающих требования к объемам памяти и времени бесперебойной работы, как виртуализация серверов, облачные вычисления и использование приложений баз данных большой емкости. Все продукты HPE SmartMemory проходят тщательные испытания и проверки для повышения показателей производительности памяти, доступных только на серверах HPE.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Память оперативная DDR4 HPE 8Gb 2933MHz (P00918-B21) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 2840 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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