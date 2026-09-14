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Память оперативная DDR3 Qumo 8Gb 1600MHz (QUM3U-8G1600C11R) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Память оперативная DDR3 Qumo 8Gb 1600MHz (QUM3U-8G1600C11R)

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Память оперативная DDR3 Qumo 8Gb 1600MHz (QUM3U-8G1600C11R) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR3
Объем одного модуля, Гб
8
Тактовая частота
1600
Пропускная способность, Мб/с
12800
  • Память оперативная DDR3 Qumo 8Gb 1600MHz (QUM3U-8G1600C11R) - фото 1
  • Память оперативная DDR3 Qumo 8Gb 1600MHz (QUM3U-8G1600C11R) - фото 2
  • Память оперативная DDR3 Qumo 8Gb 1600MHz (QUM3U-8G1600C11R) - фото 3
  • Память оперативная DDR3 Qumo 8Gb 1600MHz (QUM3U-8G1600C11R) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 810 руб. 
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В наличии
Код товара: 479586
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Память оперативная DDR3 Qumo 8Gb 1600MHz (QUM3U-8G1600C11R)
2 810 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Qumo
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR3
Объем одного модуля, Гб
8
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
8
Тактовая частота
1600
Пропускная способность, Мб/с
12800
Напряжение питания
1, 5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х6х1
Вес, г.
150

Описание товара Память оперативная DDR3 Qumo 8Gb 1600MHz (QUM3U-8G1600C11R)

Для кого и под какие задачи

Этот модуль оперативной памяти DDR3 станет отличным и экономичным решением для владельцев старых, но ещё исправно работающих систем. Он идеально подходит для базового апгрейда офисного или домашнего компьютера, чтобы повысить отзывчивость системы при работе с документами, веб-сёрфинге с множеством вкладок и использовании нетребовательных приложений. Для современных игр, профессионального монтажа видео или работы с тяжёлыми инженерными программами стоит рассматривать более современные поколения памяти, но для своей ниши этот модуль даст ощутимый прирост многозадачности по сравнению со стандартными 2 или 4 гигабайтами.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль памяти поколения DDR3, который использует технологию Double Data Rate третьего поколения. Это означает, что он физически и электрически несовместим со слотами для более новых стандартов DDR4 или DDR5, поэтому подходит только для материнских плат и процессоров, выпущенных в эпоху платформ на базе сокетов LGA 1150, 1155, 1156, AM3+ и других. Форм-фактор DIMM указывает на то, что это память для настольных персональных компьютеров, для ноутбуков и компактных систем потребуются модули меньшего размера - SO-DIMM.

Объём, частота и реальная производительность

Объём модуля составляет 8 ГБ, что для платформы DDR3 является солидным показателем и позволяет комфортно работать в многозадачном режиме. Номинальная эффективная частота работы памяти равна 1600 МГц, что соответствует стандартному для этого поколения уровню производительности. Такая частота обеспечивает достаточную пропускную способность для повседневных задач, заметно улучшая общую плавность работы системы по сравнению с медленными модулями на 1333 МГц, особенно в паре с процессорами, чувствительными к скорости памяти.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги памяти составляют 11-11-11-28, где первое значение (CL11) определяет базовую задержку. В связке с частотой 1600 МГц эти тайминги обеспечивают типичную для своей ценовой категории латентность. Модуль работает при стандартном для DDR3 напряжении 1.5 В и не поддерживает продвинутые профили автоматического разгона вроде XMP, что характерно для бюджетных решений. Это простая plug-and-play память, которая будет работать на заявленных характеристиках в большинстве совместимых систем без необходимости каких-либо настроек в BIOS.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с материнскими платами, имеющими слоты DIMM для памяти DDR3, и соответствующими процессорами Intel (Core i3/i5/i7 2-го, 3-го, 4-го поколений) и AMD (платформы AM3, AM3+, FM2). Критически важно перед покупкой точно убедиться, что ваша материнская плата использует именно DDR3, а не более ранний или поздний стандарт. Для активации двухканального режима и удвоения пропускной способности рекомендуется устанавливать парные идентичные модули в слоты одного цвета на материнской плате.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данная модель выполнена в простом форм-факторе без дополнительных радиаторов охлаждения. Это характерно для модулей DDR3 с умеренными частотами и напряжением, которые не склонны к сильному нагреву в стандартном режиме работы. Отсутствие массивного радиатора является плюсом с точки зрения совместимости - планка гарантированно не будет конфликтовать по высоте с крупными процессорными кулерами даже в компактных корпусах, что упрощает установку и дальнейший апгрейд.

Комплектность, режимы работы и расширение

Это одиночный модуль объёмом 8 ГБ. Для достижения максимальной производительности на совместимых платформах рекомендуется покупать и устанавливать два таких модуля, что активирует двухканальный режим работы памяти. В этом режиме контроллер памяти работает с двумя планками одновременно, существенно увеличивая реальную пропускную способность по сравнению с одноканальным режимом. Если вы планируете дальнейшее расширение, старайтесь докупать максимально похожие по характеристикам модули, но смешивание разных марок и таймингов может привести к нестабильной работе на общих для всех планок настройках.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение - это поколение DDR3, которое уже не актуально для сборки новых систем. Модуль предназначен исключительно для апгрейда старых компьютеров. Убедитесь, что ваша материнская плата поддерживает модули объёмом 8 ГБ в одном слоте - эту информацию можно найти в её спецификации. Поскольку память не имеет радиатора, не стоит рассчитывать на её разгон. Этот модуль - оптимальный выбор для тех, кто хочет недорого и эффективно продлить жизнь своей старой системе, добавив оперативной памяти для комфортной работы. Для сборки нового ПК следует смотреть в сторону современных стандартов DDR4 или DDR5.



Теги товара: DIMM, 8 Гб, DDR3, 8 Гб DDR4

Отзывы о товаре Память оперативная DDR3 Qumo 8Gb 1600MHz (QUM3U-8G1600C11R)




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Характеристики
Бренд
Qumo
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR3
Объем одного модуля, Гб
8
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
8
Тактовая частота
1600
Пропускная способность, Мб/с
12800
Напряжение питания
1, 5
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Этот модуль оперативной памяти DDR3 станет отличным и экономичным решением для владельцев старых, но ещё исправно работающих систем. Он идеально подходит для базового апгрейда офисного или домашнего компьютера, чтобы повысить отзывчивость системы при работе с документами, веб-сёрфинге с множеством вкладок и использовании нетребовательных приложений. Для современных игр, профессионального монтажа видео или работы с тяжёлыми инженерными программами стоит рассматривать более современные поколения памяти, но для своей ниши этот модуль даст ощутимый прирост многозадачности по сравнению со стандартными 2 или 4 гигабайтами.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль памяти поколения DDR3, который использует технологию Double Data Rate третьего поколения. Это означает, что он физически и электрически несовместим со слотами для более новых стандартов DDR4 или DDR5, поэтому подходит только для материнских плат и процессоров, выпущенных в эпоху платформ на базе сокетов LGA 1150, 1155, 1156, AM3+ и других. Форм-фактор DIMM указывает на то, что это память для настольных персональных компьютеров, для ноутбуков и компактных систем потребуются модули меньшего размера - SO-DIMM.

Объём, частота и реальная производительность

Объём модуля составляет 8 ГБ, что для платформы DDR3 является солидным показателем и позволяет комфортно работать в многозадачном режиме. Номинальная эффективная частота работы памяти равна 1600 МГц, что соответствует стандартному для этого поколения уровню производительности. Такая частота обеспечивает достаточную пропускную способность для повседневных задач, заметно улучшая общую плавность работы системы по сравнению с медленными модулями на 1333 МГц, особенно в паре с процессорами, чувствительными к скорости памяти.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги памяти составляют 11-11-11-28, где первое значение (CL11) определяет базовую задержку. В связке с частотой 1600 МГц эти тайминги обеспечивают типичную для своей ценовой категории латентность. Модуль работает при стандартном для DDR3 напряжении 1.5 В и не поддерживает продвинутые профили автоматического разгона вроде XMP, что характерно для бюджетных решений. Это простая plug-and-play память, которая будет работать на заявленных характеристиках в большинстве совместимых систем без необходимости каких-либо настроек в BIOS.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с материнскими платами, имеющими слоты DIMM для памяти DDR3, и соответствующими процессорами Intel (Core i3/i5/i7 2-го, 3-го, 4-го поколений) и AMD (платформы AM3, AM3+, FM2). Критически важно перед покупкой точно убедиться, что ваша материнская плата использует именно DDR3, а не более ранний или поздний стандарт. Для активации двухканального режима и удвоения пропускной способности рекомендуется устанавливать парные идентичные модули в слоты одного цвета на материнской плате.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данная модель выполнена в простом форм-факторе без дополнительных радиаторов охлаждения. Это характерно для модулей DDR3 с умеренными частотами и напряжением, которые не склонны к сильному нагреву в стандартном режиме работы. Отсутствие массивного радиатора является плюсом с точки зрения совместимости - планка гарантированно не будет конфликтовать по высоте с крупными процессорными кулерами даже в компактных корпусах, что упрощает установку и дальнейший апгрейд.

Комплектность, режимы работы и расширение

Это одиночный модуль объёмом 8 ГБ. Для достижения максимальной производительности на совместимых платформах рекомендуется покупать и устанавливать два таких модуля, что активирует двухканальный режим работы памяти. В этом режиме контроллер памяти работает с двумя планками одновременно, существенно увеличивая реальную пропускную способность по сравнению с одноканальным режимом. Если вы планируете дальнейшее расширение, старайтесь докупать максимально похожие по характеристикам модули, но смешивание разных марок и таймингов может привести к нестабильной работе на общих для всех планок настройках.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение - это поколение DDR3, которое уже не актуально для сборки новых систем. Модуль предназначен исключительно для апгрейда старых компьютеров. Убедитесь, что ваша материнская плата поддерживает модули объёмом 8 ГБ в одном слоте - эту информацию можно найти в её спецификации. Поскольку память не имеет радиатора, не стоит рассчитывать на её разгон. Этот модуль - оптимальный выбор для тех, кто хочет недорого и эффективно продлить жизнь своей старой системе, добавив оперативной памяти для комфортной работы. Для сборки нового ПК следует смотреть в сторону современных стандартов DDR4 или DDR5.



Теги товара: DIMM, 8 Гб, DDR3, 8 Гб DDR4
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Купить Память оперативная DDR3 Qumo 8Gb 1600MHz (QUM3U-8G1600C11R) - по цене 2810 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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