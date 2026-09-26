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Память DDR3L Kingston 4Gb (KVR16LN11/4) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Память DDR3L Kingston 4Gb (KVR16LN11/4)

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Память DDR3L Kingston 4Gb (KVR16LN11/4)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Память оперативная
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 310 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 156421
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Характеристики

Бренд
Kingston
Тип товара
Память оперативная
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х5х1
Вес, г.
25

Описание товара Память DDR3L Kingston 4Gb (KVR16LN11/4)

Оперативная память Kingston ValueRAM [KVR16LN11/4] 4 ГБ – хорошее решение для последующей установки в ПК. Модуль форм-фактора DIMM, применяется в стационарных компьютерах, что следует учесть при покупке. Он выпущен известным производителем, который предлагает продукцию высокого качества.Kingston ValueRAM [KVR16LN11/4] 4 ГБ относится к типу DDR3L. Плашка совместима с большим количеством материнских плат, без проблем устанавливается в выделенный слот. Рабочая частота составляет 1600 МГц. Вас порадует высокая скорость работы ПК, переключение между запущенными программами будет происходить быстро. Пропускная способность – PC12800. Тайминги оптимальные для дальнейшего применения – 11-11-11-35.В набор поставки входит один модуль на 4 ГБ, для ряда рабочих систем этого будет достаточно. Элемент низкопрофильный, его высота составляет 18.75 мм. Модуль обладает сниженным потреблением энергии и уменьшенным выделением тепла. Плашку можно установить на платы, которые предназначены под стандарт DDR3. Подается стандартное напряжение для элементов данного типа – 1.35 В.

Отзывы о товаре Память DDR3L Kingston 4Gb (KVR16LN11/4)




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Характеристики
Бренд
Kingston
Тип товара
Память оперативная
Страна производитель
Китай
Описание
Оперативная память Kingston ValueRAM [KVR16LN11/4] 4 ГБ – хорошее решение для последующей установки в ПК. Модуль форм-фактора DIMM, применяется в стационарных компьютерах, что следует учесть при покупке. Он выпущен известным производителем, который предлагает продукцию высокого качества.Kingston ValueRAM [KVR16LN11/4] 4 ГБ относится к типу DDR3L. Плашка совместима с большим количеством материнских плат, без проблем устанавливается в выделенный слот. Рабочая частота составляет 1600 МГц. Вас порадует высокая скорость работы ПК, переключение между запущенными программами будет происходить быстро. Пропускная способность – PC12800. Тайминги оптимальные для дальнейшего применения – 11-11-11-35.В набор поставки входит один модуль на 4 ГБ, для ряда рабочих систем этого будет достаточно. Элемент низкопрофильный, его высота составляет 18.75 мм. Модуль обладает сниженным потреблением энергии и уменьшенным выделением тепла. Плашку можно установить на платы, которые предназначены под стандарт DDR3. Подается стандартное напряжение для элементов данного типа – 1.35 В.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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