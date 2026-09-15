Описание товара Оперативная память QUMO DDR4 DIMM 8GB 2666MHz (QUM4U-8G2666P19)

Для кого и под какие задачи

Эта планка памяти DDR4 объемом 8 ГБ станет отличным бюджетным решением для базового апгрейда или сборки неигрового компьютера. Она хорошо подойдет для офисных задач, работы с документами, серфинга в интернете с множеством вкладок и для нетребовательных мультимедийных приложений. Если же вы планируете сборку современного игрового ПК или рабочей станции для монтажа видео, стоит рассмотреть комплект из двух или четырех таких модулей для активации двухканального режима или же сразу выбрать память с более высокой частотой.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль оперативной памяти стандарта DDR4, который пришел на смену устаревающему DDR3 и предлагает улучшенную энергоэффективность и более высокие частотные потенциалы. Модуль выполнен в форм-факторе DIMM, что означает его предназначение исключительно для настольных персональных компьютеров. Очень важно помнить, что планки DDR4 физически и электрически несовместимы со слотами для памяти предыдущих поколений, поэтому перед покупкой необходимо убедиться, что ваша материнская плата поддерживает именно этот тип ОЗУ.

Объём, частота и реальная производительность

Объем одного модуля составляет 8 ГБ, что на сегодняшний день является распространенным стандартом для большинства задач. Частота работы памяти равна 2666 МГц, что обеспечивает достаточную пропускную способность для комфортной повседневной работы системы. В играх и профессиональных приложениях такой частоты может не хватить для раскрытия потенциала топовых процессоров, но для систем на базе бюджетных и средних ЦПУ это сбалансированный показатель, который не создает узких мест в производительности.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Ключевой тайминг задержки (CL) у данной модели равен 19, что является типичным значением для памяти начального уровня с частотой 2666 МГц. Рабочее напряжение составляет стандартные для DDR4 1.2 В, обеспечивая низкое энергопотребление и нагрев. Эта планка не имеет предустановленных профилей разгона, таких как XMP, и будет работать на своей номинальной частоте 2666 МГц при условии, что платформа её поддерживает, что делает её простым и надежным выбором для пользователей, не желающих углубляться в настройки BIOS.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с подавляющим большинством настольных платформ, использующих память DDR4 - это процессоры Intel Core 6-го поколения и новее, а также AMD Ryzen на сокетах AM4 и AM5. Однако важно уточнять в спецификациях конкретной материнской платы список поддерживаемых частот, особенно для процессоров Ryzen первых поколений, где поддержка высоких частот могла быть ограничена. Для стабильной работы на заявленной частоте может потребоваться актуальная версия микропрограммы BIOS/UEFI.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данная модель памяти не оснащена радиаторами охлаждения, что является нормой для модулей с невысокой частотой и стандартным напряжением. Отсутствие массивного теплорассеивателя делает планку компактной и гарантирует отсутствие конфликтов при установке даже с самыми крупными башенными кулерами для процессора. Внешний вид модуля лаконичен и функционален, что хорошо подходит для сборок, где важна не эстетика, а надежность и цена.

Комплектность, режимы работы и расширение

Это одиночный модуль памяти. Для максимального быстродействия системы рекомендуется устанавливать память парами, чтобы активировать двухканальный режим работы, который может значительно увеличить пропускную способность. Если вы планируете в будущем расширять объем ОЗУ, старайтесь докупать максимально похожий модуль по частоте и таймингам, а для новой сборки лучше сразу приобрести готовый комплект из двух планок, протестированных на совместную работу.

Важные нюансы перед покупкой

Основное ограничение связано с отсутствием радиатора, что делает модуль менее предпочтительным для разгона, хотя его штатные параметры и не предполагают его. Убедитесь, что на вашей материнской плате есть свободный слот DDR4 и что процессор и чипсет официально поддерживают частоту 2666 МГц. Эта память - оптимальный выбор для бюджетного апгрейда старой системы или для сборки простого домашнего или офисного ПК, где на первом месте стоит надежность и стоимость. Для игровых систем среднего и высокого уровня стоит обратить внимание на комплекты с более высокой частотой и поддержкой XMP/EXPO.