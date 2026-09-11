Описание товара Память оперативная DDR4 ExeGate Value Special 8Gb 2400MHz pc-19200 (EX287010RUS)

Для кого и под какие задачи

Этот модуль оперативной памяти представляет собой оптимальный выбор для базового апгрейда стационарного компьютера или сборки недорогой системы, где на первом месте стоит надежность и стабильность работы. Он отлично подойдет для офисных задач, работы с документами, просмотра веб-страниц с множеством вкладок и нетребовательных к ресурсам приложений. Если ваша цель - собрать или обновить ПК для повседневного использования без экстремальных нагрузок, то данная планка обеспечит необходимый уровень производительности с хорошим запасом на будущее.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Модуль относится к современному стандарту DDR4, который на сегодняшний день является самым распространенным для массовых платформ. Это гарантирует совместимость с широким спектром материнских плат и процессоров последних лет. Планка выполнена в форм-факторе DIMM, что означает ее предназначение исключительно для настольных компьютеров - для ноутбуков и мини-ПК требуются модули другого, компактного размера SO-DIMM.

Объём, частота и реальная производительность

Объём одного модуля составляет 8 ГБ, что является отличной отправной точкой для современной системы. Частота работы памяти равна 2400 МГц, что соответствует стандартному для многих базовых платформ уровню и обеспечивает достаточную пропускную способность для быстрой загрузки приложений и отзывчивости системы в целом. Для повседневных задач и даже некоторых игр этой скорости будет вполне достаточно, особенно если использовать память в двухканальном режиме, установив два одинаковых модуля.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Модуль работает на стандартном для DDR4 напряжении 1.2 В, что способствует энергоэффективности и низкому тепловыделению. Скорее всего, данная память не поддерживает продвинутые профили автоматического разгона, такие как XMP или EXPO, и работает на заявленной частоте 2400 МГц в режиме JEDEC, что является гарантией стабильности "из коробки" на любой совместимой материнской плате без необходимости заходить в BIOS.

Совместимость с платформой

Память совместима с подавляющим большинством настольных платформ, поддерживающих стандарт DDR4 - это процессоры Intel Core 6-го поколения (Skylake) и новее, а также AMD Ryzen на сокетах AM4 и новее. Перед покупкой критически важно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты DIMM для памяти именно DDR4, так как физически они не совместимы с предыдущим поколением DDR3. На многих платах память будет работать на частоте 2400 МГц автоматически.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данная модель относится к сегменту Value и, как правило, не оснащается массивными радиаторами охлаждения. Это делает планку компактной и низкопрофильной, что полностью исключает возможные конфликты с установкой даже самых крупных процессорных кулеров в корпусе. Отсутствие радиатора не является проблемой, так при штатной частоте 2400 МГц и напряжении 1.2 В модуль практически не нагревается даже под длительной нагрузкой.

Комплектность, режимы работы и расширение

Данный товар представляет собой одну планку объемом 8 ГБ. Для максимального быстродействия системы рекомендуется приобрести и установить два идентичных модуля, чтобы активировать двухканальный режим работы памяти, который значительно увеличивает пропускную способность. Устанавливать планки следует в слоты одного цвета на материнской плате, как правило, это слоты A2 и B2, что подробно описано в руководстве к вашей плате.

Важные нюансы перед покупкой

Основное внимание при выборе следует уделить проверке совместимости поколения памяти (DDR4) с вашей материнской платой. Этот модуль не предназначен для экстремального разгона и позиционируется как надежное и стабильное решение для работы на номинальных характеристиках. Если вы планируете в будущем расширить объем памяти, оптимальным решением будет сразу докупить вторую такую же планку для работы в двухканале. Для сборки нового игрового ПК среднего или высокого уровня стоит рассмотреть комплекты с более высокой частотой и поддержкой XMP/EXPO.