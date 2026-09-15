Оперативная память Netac Shadow II DDR 4 DIMM 8Gb PC21300, 2666Mhz, NTSWD4P26SP-08W
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Характеристики
Описание товара Оперативная память Netac Shadow II DDR 4 DIMM 8Gb PC21300, 2666Mhz, NTSWD4P26SP-08W
Для кого и под какие задачи
Этот модуль оперативной памяти Netac Shadow II DDR4 объемом 8 ГБ является отличным базовым решением для апгрейда или сборки недорогого домашнего или офисного компьютера. Он подойдет для повседневных задач: работы с документами, серфинга в интернете с множеством вкладок, просмотра видео и запуска нетребовательных приложений. Для современных игр или профессиональных задач вроде монтажа видео одного модуля будет недостаточно, но он может стать первым шагом к двухканальной конфигурации.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Модуль относится к современному, но уже широко распространенному поколению DDR4, которое предлагает улучшенную энергоэффективность и более высокие частоты по сравнению с устаревшей DDR3. Форм-фактор DIMM четко указывает, что эта планка предназначена для стандартных настольных компьютеров и не подойдет для ноутбуков или компактных систем, где используются модули SO-DIMM.
Объём, частота и реальная производительность
Объем в 8 ГБ является хорошим стартовым вариантом для систем на платформах Intel и AMD. Частота 2666 МГц относится к базовому уровню для DDR4 и обеспечивает достаточную пропускную способность для большинства повседневных сценариев. По сравнению с более медленными модулями, например, на 2133 МГц, она может дать небольшой прирост в общей отзывчивости системы и в играх, которые чувствительны к скорости памяти.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Модуль, скорее всего, работает на стандартном для DDR4 напряжении 1.2 В и с типичными для этой частоты таймингами. Информация о поддержке профиля XMP (Extreme Memory Profile) не указана, что означает, что для работы на заявленной частоте 2666 МГц может потребоваться ее ручная установка в BIOS материнской платы, либо она будет автоматически выбрана как стандартная для многих процессоров. Это не оверклокерское решение, а стабильная и надежная планка для работы в номинальном режиме.
Совместимость с платформой
Данная память совместима с абсолютным большинством настольных материнских плат, поддерживающих DDR4, будь то платформы Intel (чипсеты серий 100 и новее) или AMD (платформы AM4 и новее). Однако важно помнить, что фактическая максимальная поддерживаемая частота памяти определяется контроллером памяти внутри процессора. Многие современные процессоры без проблем работают с частотой 2666 МГц, но для активации этого режима может потребоваться зайти в настройки BIOS.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модель Netac Shadow II оснащена алюминиевым радиатором, который не только придает планке стильный внешний вид, но и помогает отводить тепло при длительной нагрузке. Для частоты 2666 МГц активное охлаждение не является критически необходимым, но радиатор способствует долгой и стабильной работе. Его высота, как правило, умеренная, что минимизирует риск конфликта с крупными процессорными кулерами при установке в ближайший к процессору слот.
Комплектность, режимы работы и расширение
Данный товар представляет собой одиночный модуль объемом 8 ГБ. Для максимальной производительности в играх и требовательных приложениях крайне рекомендуется использовать память в двухканальном режиме. Это означает покупку двух идентичных модулей и их установку в правильные слоты на материнской плате (обычно через один). Вы можете приобрести сейчас одну планку, а позже добавить вторую такую же, либо сразу купить готовый двухканальный комплект из двух планок.
Важные нюансы перед покупкой
Перед покупкой обязательно убедитесь, что ваша материнская плата имеет слоты DIMM и поддерживает стандарт DDR4 - модули DDR3 и DDR4 физически несовместимы. Для сборки игрового ПК одного модуля 8 ГБ на частоте 2666 МГц будет явно мало, лучше рассматривать комплект из двух планок общим объемом 16 ГБ. Если ваша задача - бюджетный апгрейд старой системы для офисной работы, этот модуль станет отличным и экономичным выбором, обеспечив прирост многозадачности по сравнению с 4 ГБ.
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Для кого и под какие задачи
Этот модуль оперативной памяти Netac Shadow II DDR4 объемом 8 ГБ является отличным базовым решением для апгрейда или сборки недорогого домашнего или офисного компьютера. Он подойдет для повседневных задач: работы с документами, серфинга в интернете с множеством вкладок, просмотра видео и запуска нетребовательных приложений. Для современных игр или профессиональных задач вроде монтажа видео одного модуля будет недостаточно, но он может стать первым шагом к двухканальной конфигурации.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Модуль относится к современному, но уже широко распространенному поколению DDR4, которое предлагает улучшенную энергоэффективность и более высокие частоты по сравнению с устаревшей DDR3. Форм-фактор DIMM четко указывает, что эта планка предназначена для стандартных настольных компьютеров и не подойдет для ноутбуков или компактных систем, где используются модули SO-DIMM.
Объём, частота и реальная производительность
Объем в 8 ГБ является хорошим стартовым вариантом для систем на платформах Intel и AMD. Частота 2666 МГц относится к базовому уровню для DDR4 и обеспечивает достаточную пропускную способность для большинства повседневных сценариев. По сравнению с более медленными модулями, например, на 2133 МГц, она может дать небольшой прирост в общей отзывчивости системы и в играх, которые чувствительны к скорости памяти.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Модуль, скорее всего, работает на стандартном для DDR4 напряжении 1.2 В и с типичными для этой частоты таймингами. Информация о поддержке профиля XMP (Extreme Memory Profile) не указана, что означает, что для работы на заявленной частоте 2666 МГц может потребоваться ее ручная установка в BIOS материнской платы, либо она будет автоматически выбрана как стандартная для многих процессоров. Это не оверклокерское решение, а стабильная и надежная планка для работы в номинальном режиме.
Совместимость с платформой
Данная память совместима с абсолютным большинством настольных материнских плат, поддерживающих DDR4, будь то платформы Intel (чипсеты серий 100 и новее) или AMD (платформы AM4 и новее). Однако важно помнить, что фактическая максимальная поддерживаемая частота памяти определяется контроллером памяти внутри процессора. Многие современные процессоры без проблем работают с частотой 2666 МГц, но для активации этого режима может потребоваться зайти в настройки BIOS.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модель Netac Shadow II оснащена алюминиевым радиатором, который не только придает планке стильный внешний вид, но и помогает отводить тепло при длительной нагрузке. Для частоты 2666 МГц активное охлаждение не является критически необходимым, но радиатор способствует долгой и стабильной работе. Его высота, как правило, умеренная, что минимизирует риск конфликта с крупными процессорными кулерами при установке в ближайший к процессору слот.
Комплектность, режимы работы и расширение
Данный товар представляет собой одиночный модуль объемом 8 ГБ. Для максимальной производительности в играх и требовательных приложениях крайне рекомендуется использовать память в двухканальном режиме. Это означает покупку двух идентичных модулей и их установку в правильные слоты на материнской плате (обычно через один). Вы можете приобрести сейчас одну планку, а позже добавить вторую такую же, либо сразу купить готовый двухканальный комплект из двух планок.
Важные нюансы перед покупкой
Перед покупкой обязательно убедитесь, что ваша материнская плата имеет слоты DIMM и поддерживает стандарт DDR4 - модули DDR3 и DDR4 физически несовместимы. Для сборки игрового ПК одного модуля 8 ГБ на частоте 2666 МГц будет явно мало, лучше рассматривать комплект из двух планок общим объемом 16 ГБ. Если ваша задача - бюджетный апгрейд старой системы для офисной работы, этот модуль станет отличным и экономичным выбором, обеспечив прирост многозадачности по сравнению с 4 ГБ.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, DDR5, DDR3, Тип, 16 Гб, Комплект, Объем
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