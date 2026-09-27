Описание товара Память оперативная DDR4 Patriot Signature 4Gb 2666MHz (PSD44G266681S)

Для кого и под какие задачи

Этот модуль памяти является отличным решением для базового апгрейда или сборки недорогого офисного, домашнего или мультимедийного компьютера. Он подходит для повседневных задач, таких как работа с документами, интернет-серфинг с несколькими вкладками, просмотр видео и использование легких приложений. Для современных игр или ресурсоемких рабочих процессов вроде монтажа видео одного такого модуля будет недостаточно, но он станет надежным и бюджетным способом оживить старую систему или дополнить уже установленную память.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Модуль относится к современному поколению DDR4, которое пришло на смену DDR3, предлагая более высокую эффективную частоту, сниженное рабочее напряжение и улучшенную энергоэффективность. Планка выполнена в форм-факторе DIMM, что означает её предназначение для установки в настольные персональные компьютеры. Важно помнить, что слоты под память DDR4 физически и электрически не совместимы со слотами для более старых или новых поколений, поэтому ваша материнская плата должна иметь соответствующие разъемы.

Объём, частота и реальная производительность

Объём модуля составляет 4 ГБ, что является стартовым уровнем для современных систем на платформе DDR4. Частота работы равна 2666 МГц, что обеспечивает хорошую пропускную способность для повседневных операций. В одноканальном режиме такой памяти хватит для фоновых задач, но для комфортной многозадачности или игр рекомендуется использование двух таких планок в двухканальной конфигурации, что удвоит объём до 8 ГБ и значительно повысит скорость обмена данными с процессором.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Модуль работает на стандартном для DDR4 напряжении 1.2 В, что способствует низкому тепловыделению. Тайминги, включая задержку CL19, оптимизированы для стабильной работы на заявленной частоте 2666 МГц. Данная модель не оснащена продвинутыми профилями автоматического разгона вроде XMP, поэтому её частота является номинальной и гарантированно поддерживается совместимыми платформами без необходимости каких-либо настроек в BIOS, что идеально для начинающих пользователей, ценящих простоту.

Совместимость с платформой

Память совместима с широким спектром материнских плат для процессоров Intel Core и AMD Ryzen, поддерживающих стандарт DDR4. Для корректной работы на частоте 2666 МГц необходимо, чтобы данную частоту официально поддерживали установленный процессор и чипсет материнской платы; в противном случае система может запустить модуль на более низкой стандартной частоте, например, 2133 или 2400 МГц. Перед покупкой обязательно сверьте спецификации вашей платформы.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модуль выполнен в лаконичном дизайне без дополнительных радиаторов охлаждения, что является обычной практикой для памяти с умеренной частотой и напряжением. Такое решение минимизирует высоту планки, исключая любые потенциальные конфликты с крупными процессорными кулерами даже в компактных корпусах. Внешний вид строгий и функциональный, что делает эту память нейтральным компонентом, который легко впишется в любую сборку, где на первом месте стоит надежность, а не визуальные эффекты.

Комплектность, режимы работы и расширение

Это одиночный модуль памяти. Для раскрытия потенциала современных процессоров и увеличения скорости работы системы настоятельно рекомендуется устанавливать память парами для активации двухканального режима. Это означает, что для сборки с 8 ГБ ОЗУ потребуется приобрести два таких идентичных модуля и установить их в правильные слоты на материнской плате, обычно помеченные одним цветом. В дальнейшем объем можно увеличить, добавив еще пару планок, но стабильность работы лучше всего гарантируют модули из одного набора.

Важные нюансы перед покупкой

Ключевое ограничение - это объем в 4 ГБ, которого сегодня может быть мало для комфортной работы Windows 10 или 11 вместе с несколькими приложениями. Для игрового или рабочего ПК минимальной рекомендуемой конфигурацией является 8 ГБ (2x4 ГБ) или 16 ГБ. Убедитесь, что на вашей материнской плате есть свободный слот DDR4. Данная память - отличный бюджетный выбор для офисного ПК, апгрейда старой системы или в качестве второго модуля для создания двухканального режима, если у вас уже есть аналогичная планка. Для новых сборок с нуля, ориентированных на будущее, лучше сразу рассматривать комплекты из двух модулей большего объема.