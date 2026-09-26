Описание товара Оперативная память CBR DDR4 DIMM (UDIMM) 8GB 3200MHz (CD4-US08G32M22-00S)

Для кого и под какие задачи

Этот модуль памяти является отличным решением для базового апгрейда стационарного компьютера или сборки неигровой системы, где на первом месте стоит надежность и стабильность. Он идеально подходит для повседневных задач: работы с офисными приложениями, серфинга в интернете с множеством вкладок, просмотра мультимедиа и нетребовательных игр. Объема 8 ГБ достаточно для комфортной многозадачности в домашних условиях, однако для современных игр на высоких настройках или профессиональной работы с видео и 3D стоит рассмотреть комплект из двух таких планок или модули большего объема.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль оперативной памяти стандарта DDR4, что означает совместимость с современными платформами на базе процессоров Intel Core и AMD Ryzen, выпущенных в последние годы. Ключевое отличие от предыдущего поколения DDR3 - более высокая эффективная частота при сниженном рабочем напряжении, что повышает общую энергоэффективность системы. Форм-фактор DIMM (UDIMM) четко указывает, что это память для настольных персональных компьютеров, и она физически не подойдет для ноутбуков, где используются компактные планки SO-DIMM.

Объём, частота и реальная производительность

Модуль имеет объем 8 ГБ, что является стандартным выбором для одной планки в современных конфигурациях. Номинальная частота работы составляет 3200 МГц, что обеспечивает высокую пропускную способность и снижает потенциальные "бутылочные горлышки" в системе, особенно в связке с производительными процессорами. В реальных сценариях такая частота обеспечит плавность в играх, где FPS зависит не только от видеокарты, и высокую отзывчивость системы при переключении между тяжелыми приложениями, например, браузером и графическим редактором.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги памяти, включая ключевую задержку CL, в сочетании с частотой 3200 МГц формируют итоговую латентность, влияющую на скорость отклика. Рабочее напряжение для DDR4, как правило, составляет стандартные 1.2 В, что способствует стабильной работе и меньшему тепловыделению. Данный модуль поддерживает технологию XMP 2.0, которая позволяет автоматически, через BIOS материнской платы, установить заявленные частоту и тайминги, избавляя пользователя от ручной настройки и обеспечивая гарантированную производительность прямо из коробки.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с подавляющим большинством материнских плат для настольных ПК, имеющих слоты DDR4. Для работы на заявленной частоте 3200 МГц необходима плата с чипсетом, поддерживающим разгон памяти (например, Intel Z- или B-серии, либо AMD B- или X-серии), и соответствующий процессор. Важно помнить, что процессоры Intel non-K серии и AMD с индексом G могут иметь ограничения по максимальной частоте памяти, поэтому перед покупкой стоит сверить спецификации вашего процессора и платы.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данная модель памяти выполнена в классическом низкопрофильном дизайне без массивных радиаторов. Это является преимуществом при сборке компактных систем или использовании крупных башенных процессорных кулеров, так как исключает риск механического конфликта. Отсутствие радиатора не является критичным для работы на штатных частотах DDR4 с напряжением 1.2 В, поскольку тепловыделение в таком режиме остается на невысоком уровне, достаточном для пассивного охлаждения окружающим воздухом внутри корпуса.

Комплектность, режимы работы и расширение

Это одиночный модуль памяти объемом 8 ГБ. Для раскрытия полного потенциала современных процессоров, которые поддерживают двухканальный режим, рекомендуется устанавливать память парами. Таким образом, для оптимальной производительности стоит купить два одинаковых модуля и установить их в слоты, рекомендуемые инструкцией к материнской плате, что позволит удвоить пропускную способность. В будущем систему можно расширить, добавив еще один или несколько аналогичных модулей, но для максимальной стабильности лучше использовать планки с идентичными характеристиками.

Важные нюансы перед покупкой

Главное, на что нужно обратить внимание - это поколение памяти и форм-фактор. Модуль DDR4 ни при каких условиях не встанет в слот для DDR3 или DDR5 на материнской плате. Убедитесь, что ваша материнская плата поддерживает частоту 3200 МГц, иначе память будет работать на максимальной частоте, которую позволяет платформа. Для активации профиля XMP и выхода на заявленные 3200 МГц потребуется зайти в BIOS/UEFI и в один клик выбрать соответствующий профиль. Этот модуль - отличный выбор для бюджетного апгрейда или сборки системы с акцентом на стабильность и цену, но для игровых ПК высокой производительности предпочтительнее сразу приобретать комплект из двух планок.