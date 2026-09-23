Память оперативная DDR4 Netac 8GB PC25600 3200MHz (NTBSD4N32SP-08)
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Характеристики
Описание товара Память оперативная DDR4 Netac 8GB PC25600 3200MHz (NTBSD4N32SP-08)
Для кого и под какие задачи
Эта планка DDR4 объемом 8 ГБ ориентирована на бюджетную сборку или апгрейд настольного ПК для повседневных задач. Она станет отличным выбором для базового офисного компьютера, домашнего медиацентра или системы для учебы, где важно получить надежную работу в браузере с множеством вкладок и офисными приложениями. Для современных игр или работы с видео одним модулем будет маловато, но он послужит хорошей основой для создания двухканальной конфигурации объемом 16 ГБ при докупке второй такой же планки.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами модуль оперативной памяти стандарта DDR4, что означает совместимость только с материнскими платами, оснащенными слотами DIMM под это поколение. Память типа DDR4 работает на более низком напряжении по сравнению с предыдущим поколением DDR3, что снижает энергопотребление и нагрев, а также обеспечивает более высокие частотные потенциалы. Форм-фактор DIMM указывает на то, что этот модуль предназначен исключительно для настольных компьютеров и не подойдет для ноутбуков, где используются компактные планки SO-DIMM.
Объём, частота и реальная производительность
Модуль имеет объем 8 ГБ, что является хорошим стартовым количеством для нетребовательных систем. Его штатная частота 3200 МГц относится к верхнему сегменту стандартных для DDR4 скоростей и обеспечивает высокую пропускную способность. В реальных сценариях эта частота позволит системе быстрее загружать и обрабатывать данные, что положительно скажется на скорости отклика в играх и приложениях, особенно если используется двухканальный режим.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги данной памяти, как и большинства модулей на частоте 3200 МГц, будут находиться в стандартном для этого диапазона диапазоне, обеспечивая баланс между высокой частотой и приемлемой латентностью. Рабочее напряжение, характерное для DDR4, составляет 1.2 В в штатном режиме (JEDEC). Для достижения заявленной частоты 3200 МГц почти наверняка потребуется активация предустановленного профиля XMP (Extreme Memory Profile) в BIOS материнской платы, так как по умолчанию память запустится на более низкой, базовой частоте.
Совместимость с платформой
Модуль совместим с широким спектром платформ Intel и AMD, поддерживающих стандарт DDR4. Важно помнить, что для работы на частоте 3200 МГц необходима материнская плата с чипсетом, поддерживающим разгон памяти (например, Intel Z-серии или AMD B- и X-серии), а также процессор с соответствующим контроллером памяти. Перед покупкой обязательно сверьтесь со списком поддерживаемых модулей (QVL) на сайте производителя вашей материнской платы, чтобы гарантировать стабильную работу на заявленных скоростях.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Данная модель выполнена в классическом формате без массивного радиатора, что является типичным решением для модулей с умеренным тепловыделением на стандартном напряжении. Отсутствие крупного радиатора делает планку низкопрофильной, что гарантирует отсутствие конфликтов с установкой массивных процессорных кулеров даже в компактных корпусах. Внешний вид строгий и утилитарный, без подсветки, что делает модуль идеальным для сборок, где важна функциональность, а не визуальные эффекты.
Комплектность, режимы работы и расширение
Это одиночный модуль памяти. Для раскрытия полного потенциала современных платформ настоятельно рекомендуется использовать память в двухканальном режиме, который существенно увеличивает пропускную способность. Поэтому оптимальным путем будет покупка двух идентичных планок для установки в соответствующие слоты материнской платы, обозначенные в руководстве, что даст суммарный объем 16 ГБ в двухканальном режиме. Докупать отдельный модуль для расширения объема можно, но только идентичный по характеристикам для минимизации рисков нестабильности.
Важные нюансы перед покупкой
Ключевое ограничение – это одиночный режим работы при использовании одной планки, что не позволяет реализовать преимущества двухканальной архитектуры. Для стабильной работы на заявленной частоте 3200 МГц требуется активация XMP в BIOS, и эта функция должна поддерживаться вашей материнской платой. Данный модуль отлично подойдет для создания недорогой, но быстрой двухканальной системы при покупке пары, для апгрейда существующего ПК с аналогичной памятью или для базовых сборок, где приоритетом является низкая цена и надежность без излишеств. Если ваша цель – сложный монтаж, рендеринг или современные игры на высоких настройках, лучше сразу рассмотреть комплект из двух модулей общим объемом 16 ГБ или более.
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Для кого и под какие задачи
Эта планка DDR4 объемом 8 ГБ ориентирована на бюджетную сборку или апгрейд настольного ПК для повседневных задач. Она станет отличным выбором для базового офисного компьютера, домашнего медиацентра или системы для учебы, где важно получить надежную работу в браузере с множеством вкладок и офисными приложениями. Для современных игр или работы с видео одним модулем будет маловато, но он послужит хорошей основой для создания двухканальной конфигурации объемом 16 ГБ при докупке второй такой же планки.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами модуль оперативной памяти стандарта DDR4, что означает совместимость только с материнскими платами, оснащенными слотами DIMM под это поколение. Память типа DDR4 работает на более низком напряжении по сравнению с предыдущим поколением DDR3, что снижает энергопотребление и нагрев, а также обеспечивает более высокие частотные потенциалы. Форм-фактор DIMM указывает на то, что этот модуль предназначен исключительно для настольных компьютеров и не подойдет для ноутбуков, где используются компактные планки SO-DIMM.
Объём, частота и реальная производительность
Модуль имеет объем 8 ГБ, что является хорошим стартовым количеством для нетребовательных систем. Его штатная частота 3200 МГц относится к верхнему сегменту стандартных для DDR4 скоростей и обеспечивает высокую пропускную способность. В реальных сценариях эта частота позволит системе быстрее загружать и обрабатывать данные, что положительно скажется на скорости отклика в играх и приложениях, особенно если используется двухканальный режим.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги данной памяти, как и большинства модулей на частоте 3200 МГц, будут находиться в стандартном для этого диапазона диапазоне, обеспечивая баланс между высокой частотой и приемлемой латентностью. Рабочее напряжение, характерное для DDR4, составляет 1.2 В в штатном режиме (JEDEC). Для достижения заявленной частоты 3200 МГц почти наверняка потребуется активация предустановленного профиля XMP (Extreme Memory Profile) в BIOS материнской платы, так как по умолчанию память запустится на более низкой, базовой частоте.
Совместимость с платформой
Модуль совместим с широким спектром платформ Intel и AMD, поддерживающих стандарт DDR4. Важно помнить, что для работы на частоте 3200 МГц необходима материнская плата с чипсетом, поддерживающим разгон памяти (например, Intel Z-серии или AMD B- и X-серии), а также процессор с соответствующим контроллером памяти. Перед покупкой обязательно сверьтесь со списком поддерживаемых модулей (QVL) на сайте производителя вашей материнской платы, чтобы гарантировать стабильную работу на заявленных скоростях.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Данная модель выполнена в классическом формате без массивного радиатора, что является типичным решением для модулей с умеренным тепловыделением на стандартном напряжении. Отсутствие крупного радиатора делает планку низкопрофильной, что гарантирует отсутствие конфликтов с установкой массивных процессорных кулеров даже в компактных корпусах. Внешний вид строгий и утилитарный, без подсветки, что делает модуль идеальным для сборок, где важна функциональность, а не визуальные эффекты.
Комплектность, режимы работы и расширение
Это одиночный модуль памяти. Для раскрытия полного потенциала современных платформ настоятельно рекомендуется использовать память в двухканальном режиме, который существенно увеличивает пропускную способность. Поэтому оптимальным путем будет покупка двух идентичных планок для установки в соответствующие слоты материнской платы, обозначенные в руководстве, что даст суммарный объем 16 ГБ в двухканальном режиме. Докупать отдельный модуль для расширения объема можно, но только идентичный по характеристикам для минимизации рисков нестабильности.
Важные нюансы перед покупкой
Ключевое ограничение – это одиночный режим работы при использовании одной планки, что не позволяет реализовать преимущества двухканальной архитектуры. Для стабильной работы на заявленной частоте 3200 МГц требуется активация XMP в BIOS, и эта функция должна поддерживаться вашей материнской платой. Данный модуль отлично подойдет для создания недорогой, но быстрой двухканальной системы при покупке пары, для апгрейда существующего ПК с аналогичной памятью или для базовых сборок, где приоритетом является низкая цена и надежность без излишеств. Если ваша цель – сложный монтаж, рендеринг или современные игры на высоких настройках, лучше сразу рассмотреть комплект из двух модулей общим объемом 16 ГБ или более.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, DIMM, 128 Гб, 64 Гб, DDR5, DDR3, Тип, 16 Гб, Комплект, Объем
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