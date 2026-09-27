Описание товара Оперативная память Kingston FURY Beast RGB DDR5 8GB 5600MHz CL40 DIMM (KF556C40BBA-8)

Для кого и под какие задачи

Этот модуль памяти идеально подойдёт для создания сбалансированного игрового ПК начального и среднего уровня или для модернизации уже имеющейся системы. С объёмом 8 ГБ он справится с современными играми на высоких настройках в связке с мощной видеокартой, обеспечит комфортную работу с множеством приложений и вкладок браузера, а также лёгкие задачи по обработке фото. Однако для профессионального монтажа видео, работы с 3D-моделями или одновременного запуска нескольких тяжёлых программ стоит рассмотреть комплект из двух или четырёх таких модулей для достижения большего общего объёма и включения двухканального режима.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль памяти поколения DDR5, что означает значительный прирост пропускной способности и энергоэффективности по сравнению с предыдущим стандартом DDR4. Это современное решение для новых платформ, требующее совместимой материнской платы. Форм-фактор DIMM указывает на то, что планка предназначена для установки в настольный компьютер, и не подойдёт для ноутбуков или мини-ПК, где используются компактные модули SO-DIMM.

Объём, частота и реальная производительность

Объём одного модуля составляет 8 ГБ, что является отличной базой для игровых систем. Частота 5600 МГц обеспечивает высокую скорость обмена данными между памятью и процессором, что положительно сказывается на минимальном FPS в играх и общей отзывчивости системы в ресурсоёмких приложениях. Для большинства пользователей разница между стандартной частотой JEDEC и этой скоростью с профилем XMP будет заметна, особенно в процессорозависимых сценариях и играх.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги модуля имеют значение CL40, что является типичным для памяти DDR5 на стартовых частотах и обеспечивает баланс между высокой скоростью и приемлемой латентностью. Рабочее напряжение оптимизировано под стандарты нового поколения. Для автоматического достижения заявленной частоты 5600 МГц модуль поддерживает профиль Intel XMP 3.0, что позволяет активировать разгон простым выбором профиля в BIOS материнской платы, избавляя пользователя от сложных ручных настроек.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с современными платформами на базе процессоров Intel Core 12-го поколения и новее, а также AMD Ryzen 7000 серии, использующими память DDR5. Крайне важно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты DIMM для DDR5, так как они физически и электрически несовместимы с DDR4. Для стабильной работы на заявленной частоте также рекомендуется свежая версия BIOS/UEFI материнской платы.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модуль оснащён стильным алюминиевым радиатором, который эффективно рассеивает тепло при продолжительной нагрузке, способствуя стабильности работы. Планка также обладает адресуемой RGB-подсветкой, которая позволяет персонализировать внешний вид сборки. Подсветку можно синхронизировать с системами управления освещением от основных производителей материнских плат через фирменное программное обеспечение.

Комплектность, режимы работы и расширение

Данный товар представляет собой одну планку памяти объёмом 8 ГБ. Для активации двухканального режима, который значительно увеличивает пропускную способность подсистемы памяти, рекомендуется приобрести второй идентичный модуль и установить их в соответствующие слоты на материнской плате, как это указано в её руководстве. Докупать отдельную планку к уже существующей можно, но для максимальной стабильности и производительности лучше использовать модули из одного комплекта или с абсолютно одинаковыми характеристиками.

Важные нюансы перед покупкой

Ключевое ограничение - это несовместимость с платформами под DDR4 и DDR3, проверьте поколение слотов на вашей материнской плате. Высокий радиатор с подсветкой может конфликтовать с крупными башенными кулерами процессора, особенно при установке в первый слот, поэтому заранее оцените свободное пространство в корпусе. Для игровых систем мы рекомендуем начинать с комплекта из двух модулей для немедленного использования двухканального режима, а для рабочих станций рассматривать комплекты большего общего объёма.