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Память оперативная DDR4 Patriot SL Premium 8Gb 2666MHz (PSP48G266681H1) купить с доставкой в Москве
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Память оперативная DDR4 Patriot SL Premium 8Gb 2666MHz (PSP48G266681H1)

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Память оперативная DDR4 Patriot SL Premium 8Gb 2666MHz (PSP48G266681H1)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Оперативная память
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 370 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 367122
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Характеристики

Бренд
Patriot Memory
Тип товара
Оперативная память
Размеры в упаковке, см
16х5х2
Вес, г.
70

Описание товара Память оперативная DDR4 Patriot SL Premium 8Gb 2666MHz (PSP48G266681H1)

Увеличьте производительность и отклик системы в любых ресурсоёмких приложениях с модулем памяти Patriot SL Premium. Данный модуль предназначен для систем c поддержкой DDR4 памяти. Рабочий объем 8 Гигабайт, тактовая частота составляет 2666 МГц, а пропускная способность достигает 21300 Мегабайт в секунду.

Отзывы о товаре Память оперативная DDR4 Patriot SL Premium 8Gb 2666MHz (PSP48G266681H1)




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Характеристики
Бренд
Patriot Memory
Тип товара
Оперативная память
Описание
Увеличьте производительность и отклик системы в любых ресурсоёмких приложениях с модулем памяти Patriot SL Premium. Данный модуль предназначен для систем c поддержкой DDR4 памяти. Рабочий объем 8 Гигабайт, тактовая частота составляет 2666 МГц, а пропускная способность достигает 21300 Мегабайт в секунду.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Память оперативная DDR4 Patriot SL Premium 8Gb 2666MHz (PSP48G266681H1) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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