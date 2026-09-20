Описание товара Память оперативная DDR4 Kingston 32Gb 3200MHz (KSM32RS4/32MFR)

Для кого и под какие задачи

Этот комплект оперативной памяти отлично подойдёт пользователям, которые стремятся к плавной работе в условиях высокой многозадачности и нуждаются в большом объёме ОЗУ для ресурсоёмких приложений. Он станет отличным выбором для апгрейда современного игрового ПК или рабочей станции для монтажа видео, работы с 3D-графикой и сложными проектами в инженерных программах. С объёмом 32 ГБ вы сможете без опаски держать открытыми десятки вкладок в браузере, работать с большими таблицами и одновременно запускать фоновые задачи, не сталкиваясь с подтормаживаниями из-за нехватки памяти.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Модуль использует современное поколение DDR4, которое обеспечивает высокую пропускную способность и энергоэффективность по сравнению с устаревшим DDR3. Данный тип памяти совместим исключительно с материнскими платами, оснащёнными слотами DIMM под DDR4 - это важно проверить перед покупкой для апгрейда старой системы. Форм-фактор стандартный DIMM, предназначенный для настольных компьютеров, в ноутбуки или компактные системы с SO-DIMM слотами такие планки установить невозможно.

Объём, частота и реальная производительность

Комплект предлагает солидный суммарный объём в 32 ГБ, что является комфортным стандартом для современных требовательных задач и даёт запас на будущее. Рабочая частота 3200 МГц обеспечивает высокую скорость обмена данными с процессором, что положительно сказывается на минимальном FPS в играх и отзывчивости системы в профессиональных приложениях, особенно тех, что активно работают с большими массивами данных. Для большинства пользователей этот баланс объёма и скорости является оптимальным, закрывая потребности как в играх, так и в серьёзной работе.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Модули работают на стандартном для DDR4 напряжении, что гарантирует стабильность и совместимость. Для достижения заявленной частоты 3200 МГц в полной мере необходимо активировать профиль Intel XMP 2.0 в BIOS материнской платы - это позволит автоматически применить оптимальные настройки частоты и таймингов без ручного разгона. Данный подход делает настройку системы простой и безопасной даже для неопытных пользователей, обеспечивая прирост производительности "из коробки".

Совместимость с платформой

Память совместима с современными платформами на базе процессоров Intel Core и AMD Ryzen, поддерживающими DDR4. Ключевой момент - ваша материнская плата должна официально поддерживать работу памяти на частоте 3200 МГц, особенно это важно для процессоров AMD Ryzen первых поколений, где поддержка высоких частот могла требовать обновления BIOS. Установка двух идентичных модулей в правильные слоты (обычно через один) гарантирует активацию двухканального режима, что значительно увеличивает эффективную пропускную способность.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данная модель оснащена низкопрофильными радиаторами, которые эффективно рассеивают тепло при продолжительной высокой нагрузке, способствуя долговременной стабильности. Их компактная высота является важным преимуществом, так как минимизирует риск конфликта с массивными башенными кулерами процессора, что позволяет использовать память в большинстве сборок без ограничений. Подсветка у этой серии отсутствует, что делает её идеальным выбором для лаконичных рабочих станций или систем, где приоритетом являются надёжность и совместимость, а не игровая эстетика.

Комплектность, режимы работы и расширение

Память продаётся в виде комплекта из двух модулей по 16 ГБ каждый, что изначально настраивает систему на работу в высокоэффективном двухканальном режиме. Для правильной активации этого режима планки необходимо установить в слоты одного цвета на материнской плате, как правило, это первый и третий или второй и четвёртый слоты. Если в будущем возникнет потребность в расширении до 64 ГБ, рекомендуется докупать идентичный комплект, однако стоит учитывать, что работа четырёх планок на высокой частоте иногда требует ручной корректировки напряжения или таймингов в BIOS.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение - строгая несовместимость с платформами под DDR3 или DDR5, физически установить эту планку в неподходящий слот не получится. Перед покупкой обязательно сверьте список поддерживаемых модулей памяти (QVL) на сайте производителя вашей материнской платы, чтобы гарантировать стабильную работу на частоте 3200 МГц. Этот комплект Kingston оптимален для пользователей, которым нужен большой, надёжный и быстрый объём памяти для работы и игр без излишеств в виде подсветки, но с оглядкой на будущий апгрейд системы.