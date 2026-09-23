Память оперативная Kingston 64GB DDR4 (KF436C16RB12K4/64)
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Характеристики
Описание товара Память оперативная Kingston 64GB DDR4 (KF436C16RB12K4/64)
Для кого и под какие задачи
Этот комплект оперативной памяти объемом 64 ГБ представляет собой сбалансированное решение для мощных рабочих станций и энтузиастов, чьи задачи выходят далеко за рамки обычного гейминга. Он оптимален для профессиональной работы с видео в высоком разрешении, 3D-моделированием, рендерингом, виртуализацией и одновременным запуском множества тяжелых приложений. Для большинства игровых систем такой объем является избыточным, но для творческих и инженерных задач он обеспечивает необходимый запас для комфортной работы с большими проектами без замедлений из-за нехватки ОЗУ.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Память относится к современному поколению DDR4, которое обеспечивает повышенную пропускную способность и более низкое рабочее напряжение по сравнению с устаревшей DDR3. Модули выполнены в стандартном форм-факторе DIMM, что означает их совместимость исключительно со слотами на материнских платах для настольных компьютеров. Использовать эти планки в ноутбуках или компактных системах с разъемами SO-DIMM физически невозможно, поэтому при выборе критически важно сверять поколение и форм-фактор с вашей платформой.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект состоит из четырех модулей по 16 ГБ каждый, что в сумме дает 64 ГБ оперативной памяти. Базовая частота памяти составляет 2133 МГц, но с активацией профиля XMP она легко поднимается до заявленных 3600 МГц. Высокая частота напрямую влияет на скорость обмена данными между процессором и памятью, что в реальных сценариях ускоряет загрузку уровней в играх, обработку данных в инженерных пакетах и отзывчивость системы при интенсивной многозадачности, снижая вероятность возникновения "бутылочного горлышка".
Тайминги, напряжение и профили разгона
При частоте 3600 МГц память работает с таймингами CL16, что указывает на хороший баланс между высокой пропускной способностью и низкой латентностью. Рабочее напряжение при разгоне составляет 1.35 В, что является стандартным для DDR4 в таком частотном диапазоне. Ключевой особенностью является поддержка технологии Intel XMP 2.0, которая позволяет получить заявленные 3600 МГц простой активацией одного профиля в BIOS материнской платы, избавляя пользователя от необходимости ручного подбора десятков параметров.
Совместимость с платформой
Данные модули DDR4 совместимы с широким спектром настольных платформ Intel Core и AMD Ryzen, поддерживающих этот тип памяти. Однако для стабильной работы на частоте 3600 МГц необходима материнская плата с чипсетом, который официально поддерживает такие скорости (например, Intel Z-серии или AMD B550/X570 и новее), а также достаточно свежая версия BIOS. Важно помнить, что использование всех четырех слотов для достижения максимального объема может накладывать ограничения на максимально достижимую частоту разгона по сравнению с двухмодульной конфигурацией.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Каждый модуль оснащен компактным, но эффективным алюминиевым радиатором черного цвета. Его основная задача - рассеивать тепло, выделяемое при работе на высоких частотах под нагрузкой, что способствует долгосрочной стабильности системы. Радиаторы имеют низкопрофильную конструкцию, что минимизирует риск конфликта с установленными на процессор массивными башенными или СЖК-кулерами. Данная модель не имеет RGB-подсветки, что делает ее отличным выбором для пользователей, ценящих лаконичный внешний вид и эффективное охлаждение без лишних визуальных эффектов.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продается в виде готового комплекта из четырех идентичных планок, что является оптимальным решением для активации двухканального или четырехканального режима работы на соответствующих платформах. Четырехканальный режим, доступный на серверных и высокопроизводительных десктопных процессорах, обеспечивает максимальную пропускную способность. Для правильной работы в двухканальном режиме на большинстве потребительских плат модули следует устанавливать попарно в слоты одного цвета, как это указано в руководстве к материнской плате.
Важные нюансы перед покупкой
Перед покупкой убедитесь, что ваша материнская плата имеет четыре слота DIMM под DDR4 и что ее чипсет и процессор поддерживают работу с памятью на частоте 3600 МГц. Помните о физической несовместимости DDR4 с более ранними поколениями. Для раскрытия полного потенциала частоты 3600 МГц обязательно потребуется активировать профиль XMP в BIOS, так как по умолчанию память будет работать на базовой частоте 2133 МГц. Этот комплект - отличный выбор для сборки производительной рабочей станции или мощного игрового ПК с ориентацией на стриминг и многозадачность, где объем важнее экстремальных частот. Для чисто игровых сборок с акцентом на максимальный FPS иногда может быть более целесообразным комплект из двух модулей с более высокими частотами или низкими таймингами.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 8 Гб, DDR5, DDR3, Тип, Комплект, Объем, 32 Гб DDR5
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Для кого и под какие задачи
Этот комплект оперативной памяти объемом 64 ГБ представляет собой сбалансированное решение для мощных рабочих станций и энтузиастов, чьи задачи выходят далеко за рамки обычного гейминга. Он оптимален для профессиональной работы с видео в высоком разрешении, 3D-моделированием, рендерингом, виртуализацией и одновременным запуском множества тяжелых приложений. Для большинства игровых систем такой объем является избыточным, но для творческих и инженерных задач он обеспечивает необходимый запас для комфортной работы с большими проектами без замедлений из-за нехватки ОЗУ.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Память относится к современному поколению DDR4, которое обеспечивает повышенную пропускную способность и более низкое рабочее напряжение по сравнению с устаревшей DDR3. Модули выполнены в стандартном форм-факторе DIMM, что означает их совместимость исключительно со слотами на материнских платах для настольных компьютеров. Использовать эти планки в ноутбуках или компактных системах с разъемами SO-DIMM физически невозможно, поэтому при выборе критически важно сверять поколение и форм-фактор с вашей платформой.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект состоит из четырех модулей по 16 ГБ каждый, что в сумме дает 64 ГБ оперативной памяти. Базовая частота памяти составляет 2133 МГц, но с активацией профиля XMP она легко поднимается до заявленных 3600 МГц. Высокая частота напрямую влияет на скорость обмена данными между процессором и памятью, что в реальных сценариях ускоряет загрузку уровней в играх, обработку данных в инженерных пакетах и отзывчивость системы при интенсивной многозадачности, снижая вероятность возникновения "бутылочного горлышка".
Тайминги, напряжение и профили разгона
При частоте 3600 МГц память работает с таймингами CL16, что указывает на хороший баланс между высокой пропускной способностью и низкой латентностью. Рабочее напряжение при разгоне составляет 1.35 В, что является стандартным для DDR4 в таком частотном диапазоне. Ключевой особенностью является поддержка технологии Intel XMP 2.0, которая позволяет получить заявленные 3600 МГц простой активацией одного профиля в BIOS материнской платы, избавляя пользователя от необходимости ручного подбора десятков параметров.
Совместимость с платформой
Данные модули DDR4 совместимы с широким спектром настольных платформ Intel Core и AMD Ryzen, поддерживающих этот тип памяти. Однако для стабильной работы на частоте 3600 МГц необходима материнская плата с чипсетом, который официально поддерживает такие скорости (например, Intel Z-серии или AMD B550/X570 и новее), а также достаточно свежая версия BIOS. Важно помнить, что использование всех четырех слотов для достижения максимального объема может накладывать ограничения на максимально достижимую частоту разгона по сравнению с двухмодульной конфигурацией.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Каждый модуль оснащен компактным, но эффективным алюминиевым радиатором черного цвета. Его основная задача - рассеивать тепло, выделяемое при работе на высоких частотах под нагрузкой, что способствует долгосрочной стабильности системы. Радиаторы имеют низкопрофильную конструкцию, что минимизирует риск конфликта с установленными на процессор массивными башенными или СЖК-кулерами. Данная модель не имеет RGB-подсветки, что делает ее отличным выбором для пользователей, ценящих лаконичный внешний вид и эффективное охлаждение без лишних визуальных эффектов.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продается в виде готового комплекта из четырех идентичных планок, что является оптимальным решением для активации двухканального или четырехканального режима работы на соответствующих платформах. Четырехканальный режим, доступный на серверных и высокопроизводительных десктопных процессорах, обеспечивает максимальную пропускную способность. Для правильной работы в двухканальном режиме на большинстве потребительских плат модули следует устанавливать попарно в слоты одного цвета, как это указано в руководстве к материнской плате.
Важные нюансы перед покупкой
Перед покупкой убедитесь, что ваша материнская плата имеет четыре слота DIMM под DDR4 и что ее чипсет и процессор поддерживают работу с памятью на частоте 3600 МГц. Помните о физической несовместимости DDR4 с более ранними поколениями. Для раскрытия полного потенциала частоты 3600 МГц обязательно потребуется активировать профиль XMP в BIOS, так как по умолчанию память будет работать на базовой частоте 2133 МГц. Этот комплект - отличный выбор для сборки производительной рабочей станции или мощного игрового ПК с ориентацией на стриминг и многозадачность, где объем важнее экстремальных частот. Для чисто игровых сборок с акцентом на максимальный FPS иногда может быть более целесообразным комплект из двух модулей с более высокими частотами или низкими таймингами.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 8 Гб, DDR5, DDR3, Тип, Комплект, Объем, 32 Гб DDR5
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