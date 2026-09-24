Память оперативная Patriot DDR5 2x16GB 8000MHz Viper Xtreme 5 RGB RTL Gaming (PVXR532G80C38KM)
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Характеристики
Описание товара Память оперативная Patriot DDR5 2x16GB 8000MHz Viper Xtreme 5 RGB RTL Gaming (PVXR532G80C38KM)
Для кого и под какие задачи
Этот комплект оперативной памяти ориентирован на опытных энтузиастов и профессиональных сборщиков топовых игровых систем и рабочих станций, для которых важен каждый кадр и каждая секунда рендеринга. Планки Patriot Viper Xtreme 5 с частотой 8000 МГц созданы для экстремального разгона и выжимания максимума из современных платформ на базе процессоров Intel Core 14- го поколения или AMD Ryzen 7000/8000 серии в сценариях киберспортивных игр с высокой частотой обновления, монтажа видео в 4K и 8K разрешении, а также работы с тяжелыми инженерными симуляциями. Для рядовой офисной работы или базового домашнего ПК такой запас скорости будет избыточен, а вот для апгрейда высококлассной сборки это один из лучших вариантов на рынке.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Модули выполнены по современному стандарту DDR5, который обеспечивает значительно более высокую пропускную способность и эффективность по сравнению с уходящим DDR4 за счет увеличенного предварительного чтения и независимых подканалов. Это поколение памяти физически и электрически несовместимо со слотами DDR4, что важно учесть при выборе материнской платы. Форм-фактор DIMM указывает на предназначение для настольных компьютеров, данные планки не подойдут для ноутбуков, где используются компактные модули SO-DIMM.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект состоит из двух модулей по 16 ГБ, предлагая суммарный объём в 32 ГБ - золотой стандарт для современных игровых и рабочих ПК. Ключевой особенностью является рекордная частота 8000 МГц, которая напрямую увеличивает пропускную способность памяти, уменьшая потенциальные "бутылочные горлышки" в связке с быстрым процессором и видеокартой. В играх это может вылиться в прирост FPS, особенно на разрешениях Full HD и QHD с мощной GPU, а в рабочих приложениях ускорит обработку больших данных и рендеринг сложных сцен.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Высокая частота 8000 МГц сопровождается таймингами CL38, что является сбалансированным показателем для такого скоростного режима. Латентность (задержка) в наносекундах остается конкурентной, обеспечивая не только высокий поток данных, но и хорошую отзывчивость. Для стабильной работы на таких экстремальных частотах модули используют повышенное напряжение, управляемое через предустановленный профиль Intel XMP 3.0. Это позволяет одним кликом в BIOS материнской платы загрузить оптимизированные настройки и выйти на заявленные 8000 МГц без сложных ручных манипуляций.
Совместимость с платформой
Достижение стабильной работы на частоте 8000 МГц требует совместимости всей платформы. Критически важна материнская плата на чипсетах Intel Z790 или AMD X670E/B650E с разведкой слота памяти, рассчитанной на высокочастотные режимы, а также процессор с сильным контроллером памяти (IMC). Обязательно проверяйте список поддерживаемых модулей памяти (QVL) на сайте производителя вашей материнской платы и обновите BIOS до последней версии перед установкой. На более простых платах память может работать на меньшей, номинальной для процессора частоте.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Мощный двухсекционный алюминиевый радиатор эффективно рассеивает тепло от высокоскоростных чипов памяти даже под длительной нагрузкой, что необходимо для поддержания стабильности. Дизайн планок включает адресуемую RGB-подсветку, которая может быть синхронизирована с системами освещения ASUS Aura Sync, MSI Mystic Light, Gigabyte RGB Fusion и другими через стандартные разъемы на материнской плате, позволяя создать единую световую схему в корпусе.
Комплектность, режимы работы и расширение
Продаваясь в комплекте из двух идентичных модулей по 16 ГБ, эта оперативная память изначально предназначена для работы в двухканальном режиме. При правильной установке в соответствующие слоты материнской платы (обычно помеченные как A2 и B2) это удваивает эффективную пропускную способность по сравнению с одноканальной конфигурацией, что значительно повышает производительность системы. Докупать дополнительные планки для расширения до 64 ГБ стоит с осторожностью, смешивание даже одинаковых комплектов может привести к нестабильности на таких высоких частотах.
Важные нюансы перед покупкой
Главное ограничение - это требовательность к платформе: для выхода на 8000 МГц нужна топовая материнская плата и удачный в плане контроллера памяти процессор. Высокие радиаторы могут конфликтовать с массивными процессорными кулерами воздушного типа, проверяйте совместимость по габаритам. Этот комплект - выбор для тех, кто гонится за максимальным FPS в соревновательных играх или хочет построить безкомпромиссную рабочую станцию. Если ваша цель - сбалансированная сборка для игр в 4K, где основная нагрузка ложится на видеокарту, можно рассмотреть более доступные комплекты DDR5 с частотой 60000-7200 МГц.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR4, DDR3, Тип, Комплект, Объем
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Для кого и под какие задачи
Этот комплект оперативной памяти ориентирован на опытных энтузиастов и профессиональных сборщиков топовых игровых систем и рабочих станций, для которых важен каждый кадр и каждая секунда рендеринга. Планки Patriot Viper Xtreme 5 с частотой 8000 МГц созданы для экстремального разгона и выжимания максимума из современных платформ на базе процессоров Intel Core 14- го поколения или AMD Ryzen 7000/8000 серии в сценариях киберспортивных игр с высокой частотой обновления, монтажа видео в 4K и 8K разрешении, а также работы с тяжелыми инженерными симуляциями. Для рядовой офисной работы или базового домашнего ПК такой запас скорости будет избыточен, а вот для апгрейда высококлассной сборки это один из лучших вариантов на рынке.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Модули выполнены по современному стандарту DDR5, который обеспечивает значительно более высокую пропускную способность и эффективность по сравнению с уходящим DDR4 за счет увеличенного предварительного чтения и независимых подканалов. Это поколение памяти физически и электрически несовместимо со слотами DDR4, что важно учесть при выборе материнской платы. Форм-фактор DIMM указывает на предназначение для настольных компьютеров, данные планки не подойдут для ноутбуков, где используются компактные модули SO-DIMM.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект состоит из двух модулей по 16 ГБ, предлагая суммарный объём в 32 ГБ - золотой стандарт для современных игровых и рабочих ПК. Ключевой особенностью является рекордная частота 8000 МГц, которая напрямую увеличивает пропускную способность памяти, уменьшая потенциальные "бутылочные горлышки" в связке с быстрым процессором и видеокартой. В играх это может вылиться в прирост FPS, особенно на разрешениях Full HD и QHD с мощной GPU, а в рабочих приложениях ускорит обработку больших данных и рендеринг сложных сцен.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Высокая частота 8000 МГц сопровождается таймингами CL38, что является сбалансированным показателем для такого скоростного режима. Латентность (задержка) в наносекундах остается конкурентной, обеспечивая не только высокий поток данных, но и хорошую отзывчивость. Для стабильной работы на таких экстремальных частотах модули используют повышенное напряжение, управляемое через предустановленный профиль Intel XMP 3.0. Это позволяет одним кликом в BIOS материнской платы загрузить оптимизированные настройки и выйти на заявленные 8000 МГц без сложных ручных манипуляций.
Совместимость с платформой
Достижение стабильной работы на частоте 8000 МГц требует совместимости всей платформы. Критически важна материнская плата на чипсетах Intel Z790 или AMD X670E/B650E с разведкой слота памяти, рассчитанной на высокочастотные режимы, а также процессор с сильным контроллером памяти (IMC). Обязательно проверяйте список поддерживаемых модулей памяти (QVL) на сайте производителя вашей материнской платы и обновите BIOS до последней версии перед установкой. На более простых платах память может работать на меньшей, номинальной для процессора частоте.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Мощный двухсекционный алюминиевый радиатор эффективно рассеивает тепло от высокоскоростных чипов памяти даже под длительной нагрузкой, что необходимо для поддержания стабильности. Дизайн планок включает адресуемую RGB-подсветку, которая может быть синхронизирована с системами освещения ASUS Aura Sync, MSI Mystic Light, Gigabyte RGB Fusion и другими через стандартные разъемы на материнской плате, позволяя создать единую световую схему в корпусе.
Комплектность, режимы работы и расширение
Продаваясь в комплекте из двух идентичных модулей по 16 ГБ, эта оперативная память изначально предназначена для работы в двухканальном режиме. При правильной установке в соответствующие слоты материнской платы (обычно помеченные как A2 и B2) это удваивает эффективную пропускную способность по сравнению с одноканальной конфигурацией, что значительно повышает производительность системы. Докупать дополнительные планки для расширения до 64 ГБ стоит с осторожностью, смешивание даже одинаковых комплектов может привести к нестабильности на таких высоких частотах.
Важные нюансы перед покупкой
Главное ограничение - это требовательность к платформе: для выхода на 8000 МГц нужна топовая материнская плата и удачный в плане контроллера памяти процессор. Высокие радиаторы могут конфликтовать с массивными процессорными кулерами воздушного типа, проверяйте совместимость по габаритам. Этот комплект - выбор для тех, кто гонится за максимальным FPS в соревновательных играх или хочет построить безкомпромиссную рабочую станцию. Если ваша цель - сбалансированная сборка для игр в 4K, где основная нагрузка ложится на видеокарту, можно рассмотреть более доступные комплекты DDR5 с частотой 60000-7200 МГц.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR4, DDR3, Тип, Комплект, Объем
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