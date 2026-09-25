Модуль памяти DIMM 32GB (16GBx2) DDR5-8000 VXA532G8038K PATRIOT
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Характеристики
Описание товара Модуль памяти DIMM 32GB (16GBx2) DDR5-8000 VXA532G8038K PATRIOT
Комплекты памяти серии Aurum состоят из двух модулей в золотой отделке, с отобранными чипами, протестированными вручную, для обеспечения высокой производительности и стабильности работы. Поддержка XMP предусматривает разгон платформы. Встроенная система энергосбережения PMIC на основе микросхемы контролирует пределы напряжения и температуры, предоставляя возможность для вычислительного разгона. Используйте возможности Viper Xtreme 5 Aurum для игр, творческих задач и взаимодействия с ИИ. Усовершенствованная конструкция радиатора обеспечивает стабильную работу при максимальных нагрузках, предохраняя память от перегрева. Чипы, отобранные вручную, и 10-слойная печатная плата обеспечивают превосходную стабильность и производительность. Функция On-Die ECC гарантирует целостность данных при работе в многоядерных системах.
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