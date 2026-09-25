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Модуль памяти DIMM 32GB (16GBx2) DDR5-8000 VXA532G8038K PATRIOT купить с доставкой в Москве
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Модуль памяти DIMM 32GB (16GBx2) DDR5-8000 VXA532G8038K PATRIOT

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Модуль памяти DIMM 32GB (16GBx2) DDR5-8000 VXA532G8038K PATRIOT - фото 1
Модуль памяти DIMM 32GB (16GBx2) DDR5-8000 VXA532G8038K PATRIOT - фото 2
Модуль памяти DIMM 32GB (16GBx2) DDR5-8000 VXA532G8038K PATRIOT - фото 3
Модуль памяти DIMM 32GB (16GBx2) DDR5-8000 VXA532G8038K PATRIOT - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Модуль памяти DIMM 32GB (16GBx2) DDR5-8000 VXA532G8038K PATRIOT - фото 1
  • Модуль памяти DIMM 32GB (16GBx2) DDR5-8000 VXA532G8038K PATRIOT - фото 2
  • Модуль памяти DIMM 32GB (16GBx2) DDR5-8000 VXA532G8038K PATRIOT - фото 3
  • Модуль памяти DIMM 32GB (16GBx2) DDR5-8000 VXA532G8038K PATRIOT - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
88 480 руб. 
Начислим 1416 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 738957
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Модуль памяти DIMM 32GB (16GBx2) DDR5-8000 VXA532G8038K PATRIOT
88 480 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PATRIOT
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х14х2
Вес, г.
80

Описание товара Модуль памяти DIMM 32GB (16GBx2) DDR5-8000 VXA532G8038K PATRIOT

Комплекты памяти серии Aurum состоят из двух модулей в золотой отделке, с отобранными чипами, протестированными вручную, для обеспечения высокой производительности и стабильности работы. Поддержка XMP предусматривает разгон платформы. Встроенная система энергосбережения PMIC на основе микросхемы контролирует пределы напряжения и температуры, предоставляя возможность для вычислительного разгона. Используйте возможности Viper Xtreme 5 Aurum для игр, творческих задач и взаимодействия с ИИ. Усовершенствованная конструкция радиатора обеспечивает стабильную работу при максимальных нагрузках, предохраняя память от перегрева. Чипы, отобранные вручную, и 10-слойная печатная плата обеспечивают превосходную стабильность и производительность. Функция On-Die ECC гарантирует целостность данных при работе в многоядерных системах.

Отзывы о товаре Модуль памяти DIMM 32GB (16GBx2) DDR5-8000 VXA532G8038K PATRIOT




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Характеристики
Бренд
PATRIOT
Страна производитель
Китай
Описание
Комплекты памяти серии Aurum состоят из двух модулей в золотой отделке, с отобранными чипами, протестированными вручную, для обеспечения высокой производительности и стабильности работы. Поддержка XMP предусматривает разгон платформы. Встроенная система энергосбережения PMIC на основе микросхемы контролирует пределы напряжения и температуры, предоставляя возможность для вычислительного разгона. Используйте возможности Viper Xtreme 5 Aurum для игр, творческих задач и взаимодействия с ИИ. Усовершенствованная конструкция радиатора обеспечивает стабильную работу при максимальных нагрузках, предохраняя память от перегрева. Чипы, отобранные вручную, и 10-слойная печатная плата обеспечивают превосходную стабильность и производительность. Функция On-Die ECC гарантирует целостность данных при работе в многоядерных системах.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Модуль памяти DIMM 32GB (16GBx2) DDR5-8000 VXA532G8038K PATRIOT - по цене 88480 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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