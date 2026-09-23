Оперативная память Patriot DDR 5 DIMM 32Gb (16Gbx2) 7400Mhz (PVXR532G76C36K)
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Характеристики
Описание товара Оперативная память Patriot DDR 5 DIMM 32Gb (16Gbx2) 7400Mhz (PVXR532G76C36K)
Для кого и под какие задачи
Этот комплект оперативной памяти DDR5 рассчитан на опытных энтузиастов и геймеров, строящих высокопроизводительную систему с прицелом на максимальные кадры в секунду в современных играх и запас мощности для стриминга. Два модуля по 16 ГБ дают комфортный объём для любых игровых проектов, требовательных рабочих приложений и многозадачности, а рекордная частота 7400 МГц выводит скорость отклика системы на новый уровень. Такая память станет логичным выбором для топовой сборки на базе новейших платформ, где каждая доля производительности на счету, в то время как для офисных задач или базового игрового ПК её потенциал будет избыточен.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами оперативная память стандарта DDR5 последнего поколения, которая обеспечивает принципиально более высокую пропускную способность и энергоэффективность по сравнению с DDR4. Модули выполнены в форм-факторе DIMM, что означает их предназначение исключительно для настольных персональных компьютеров. Важно помнить, что слоты для DDR5 имеют иной ключ и физически несовместимы с планками DDR4 или более старыми поколениями, поэтому убедитесь, что ваша материнская плата поддерживает именно этот тип памяти.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект общей ёмкостью 32 ГБ, собранный из двух модулей по 16 ГБ каждый, является оптимальным решением для игр и работы в 2024 году. Заявленная частота 7400 МГц - это один из высочайших показателей на рынке, который напрямую влияет на скорость обработки данных между процессором и памятью. В играх, особенно на разрешениях Full HD и QHD с мощной видеокартой, такая частота может дать ощутимый прирост к минимальному FPS и общей плавности, снижая задержки. В профессиональных задачах, таких как рендеринг или работа с виртуальными машинами, высокая пропускная способность также ускоряет обработку больших массивов данных.
Тайминги, напряжение и профили разгона
При впечатляющей частоте тайминги комплекта составляют CL36, что является сбалансированным показателем для DDR5 на таких скоростях. Сочетание высокой частоты и относительно низкой латентности обеспечивает отличную реальную производительность. Для удобства пользователя модули поддерживают технологию Intel XMP 3.0, позволяющую автоматически применить заводские настройки разгона (частота 7400 МГц, тайминги и необходимое напряжение) простым выбором профиля в BIOS материнской платы. Это избавляет от сложной ручной настройки и гарантирует стабильную работу на заявленных характеристиках.
Совместимость с платформой
Для раскрытия потенциала этой памяти требуется современная платформа. Она оптимально подходит для материнских плат на чипсетах Intel Z790 или новее, а также для процессоров Intel Core 12-го, 13-го и 14-го поколений (Alder Lake, Raptor Lake, Raptor Lake Refresh). Важно понимать, что достижение частоты 7400 МГц зависит не только от возможностей самих модулей, но и от качества контроллера памяти (IMC) в процессоре и платы. На некоторых системах для стабильности может потребоваться ручная тонкая настройка напряжений или выбор чуть более низкой частоты.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модули оснащены массивными алюминиевыми радиаторами, которые эффективно отводят тепло от чипов памяти даже при длительной нагрузке на экстремальных частотах. Дизайн радиаторов выполнен в агрессивном геймерском стиле, что отлично впишется в тематическую сборку. Стоит обратить внимание на высоту планок с учётом установленного процессорного кулера - крупные башенные или системы жидкостного охлаждения с толстыми вентиляторами могут конфликтовать с высокими радиаторами памяти в первых слотах.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продаётся в комплекте из двух идентичных модулей, что является оптимальным для активации двухканального режима работы. Этот режим удваивает эффективную пропускную способность по сравнению с одноканальным, что критически важно для производительности в играх и приложениях. Для правильной установки и активации двухканального режима рекомендуется устанавливать планки в слоты, обычно обозначенные на материнской плате одним цветом (например, A2 и B2 согласно руководству). Докупать отдельные модули для расширения до 64 ГБ стоит с осторожностью, так как даже идентичная модель может не работать стабильно в четырёхслотовой конфигурации на столь высоких частотах.
Важные нюансы перед покупкой
Главный нюанс - это требовательность комплекта к остальным компонентам системы. Для выхода на стабильные 7400 МГц нужна качественная материнская плата высшего ценового сегмента и удачный экземпляр процессора с сильным контроллером памяти. На многих платах среднего уровня стабильная рабочая частота может оказаться в районе 6800-7200 МГц. Перед покупкой обязательно сверьтесь со списком поддерживаемых модулей памяти (QVL) на сайте производителя вашей материнской платы. Этот комплект - отличный выбор для опытного пользователя, собирающего систему без компромиссов, в то время как для обычной игровой сборки может быть достаточно памяти с частотой 6000-6400 МГц по более привлекательной цене.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR4, DDR3, Тип, Комплект, Объем
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Для кого и под какие задачи
Этот комплект оперативной памяти DDR5 рассчитан на опытных энтузиастов и геймеров, строящих высокопроизводительную систему с прицелом на максимальные кадры в секунду в современных играх и запас мощности для стриминга. Два модуля по 16 ГБ дают комфортный объём для любых игровых проектов, требовательных рабочих приложений и многозадачности, а рекордная частота 7400 МГц выводит скорость отклика системы на новый уровень. Такая память станет логичным выбором для топовой сборки на базе новейших платформ, где каждая доля производительности на счету, в то время как для офисных задач или базового игрового ПК её потенциал будет избыточен.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами оперативная память стандарта DDR5 последнего поколения, которая обеспечивает принципиально более высокую пропускную способность и энергоэффективность по сравнению с DDR4. Модули выполнены в форм-факторе DIMM, что означает их предназначение исключительно для настольных персональных компьютеров. Важно помнить, что слоты для DDR5 имеют иной ключ и физически несовместимы с планками DDR4 или более старыми поколениями, поэтому убедитесь, что ваша материнская плата поддерживает именно этот тип памяти.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект общей ёмкостью 32 ГБ, собранный из двух модулей по 16 ГБ каждый, является оптимальным решением для игр и работы в 2024 году. Заявленная частота 7400 МГц - это один из высочайших показателей на рынке, который напрямую влияет на скорость обработки данных между процессором и памятью. В играх, особенно на разрешениях Full HD и QHD с мощной видеокартой, такая частота может дать ощутимый прирост к минимальному FPS и общей плавности, снижая задержки. В профессиональных задачах, таких как рендеринг или работа с виртуальными машинами, высокая пропускная способность также ускоряет обработку больших массивов данных.
Тайминги, напряжение и профили разгона
При впечатляющей частоте тайминги комплекта составляют CL36, что является сбалансированным показателем для DDR5 на таких скоростях. Сочетание высокой частоты и относительно низкой латентности обеспечивает отличную реальную производительность. Для удобства пользователя модули поддерживают технологию Intel XMP 3.0, позволяющую автоматически применить заводские настройки разгона (частота 7400 МГц, тайминги и необходимое напряжение) простым выбором профиля в BIOS материнской платы. Это избавляет от сложной ручной настройки и гарантирует стабильную работу на заявленных характеристиках.
Совместимость с платформой
Для раскрытия потенциала этой памяти требуется современная платформа. Она оптимально подходит для материнских плат на чипсетах Intel Z790 или новее, а также для процессоров Intel Core 12-го, 13-го и 14-го поколений (Alder Lake, Raptor Lake, Raptor Lake Refresh). Важно понимать, что достижение частоты 7400 МГц зависит не только от возможностей самих модулей, но и от качества контроллера памяти (IMC) в процессоре и платы. На некоторых системах для стабильности может потребоваться ручная тонкая настройка напряжений или выбор чуть более низкой частоты.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модули оснащены массивными алюминиевыми радиаторами, которые эффективно отводят тепло от чипов памяти даже при длительной нагрузке на экстремальных частотах. Дизайн радиаторов выполнен в агрессивном геймерском стиле, что отлично впишется в тематическую сборку. Стоит обратить внимание на высоту планок с учётом установленного процессорного кулера - крупные башенные или системы жидкостного охлаждения с толстыми вентиляторами могут конфликтовать с высокими радиаторами памяти в первых слотах.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продаётся в комплекте из двух идентичных модулей, что является оптимальным для активации двухканального режима работы. Этот режим удваивает эффективную пропускную способность по сравнению с одноканальным, что критически важно для производительности в играх и приложениях. Для правильной установки и активации двухканального режима рекомендуется устанавливать планки в слоты, обычно обозначенные на материнской плате одним цветом (например, A2 и B2 согласно руководству). Докупать отдельные модули для расширения до 64 ГБ стоит с осторожностью, так как даже идентичная модель может не работать стабильно в четырёхслотовой конфигурации на столь высоких частотах.
Важные нюансы перед покупкой
Главный нюанс - это требовательность комплекта к остальным компонентам системы. Для выхода на стабильные 7400 МГц нужна качественная материнская плата высшего ценового сегмента и удачный экземпляр процессора с сильным контроллером памяти. На многих платах среднего уровня стабильная рабочая частота может оказаться в районе 6800-7200 МГц. Перед покупкой обязательно сверьтесь со списком поддерживаемых модулей памяти (QVL) на сайте производителя вашей материнской платы. Этот комплект - отличный выбор для опытного пользователя, собирающего систему без компромиссов, в то время как для обычной игровой сборки может быть достаточно памяти с частотой 6000-6400 МГц по более привлекательной цене.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR4, DDR3, Тип, Комплект, Объем
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