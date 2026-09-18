Описание товара Оперативная память Patriot 16Gb DDR4 DIMM (PSD416G24002)

Для кого и под какие задачи

Этот модуль памяти - отличный базовый вариант для пользователей, которым нужна надёжная работа системы без чрезмерных инвестиций. Он прекрасно подойдёт для сборки недорогого домашнего или офисного компьютера, а также для бюджетного апгрейда старой системы с поддержкой DDR4. С объёмом 16 ГБ вы сможете комфортно работать с большим количеством вкладок в браузере, офисными пакетами, нетребовательными играми и даже несложным монтажом, но для тяжёлых профессиональных задач или топовых игровых сборок стоит рассмотреть комплекты с более высокой скоростью.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль оперативной памяти стандарта DDR4, который является современным и широко распространённым решением для большинства настольных систем. Ключевое отличие этого поколения от предыдущего DDR3 - более высокая эффективная частота при сниженном рабочем напряжении, что даёт прирост производительности и энергоэффективности. Форм-фактор DIMM указывает, что эта планка предназначена для установки в стандартные слоты настольных материнских плат и не подойдёт для ноутбуков, где используется компактный SO-DIMM.

Объём, частота и реальная производительность

Модуль объёмом 16 ГБ обеспечивает достаточный запас оперативной памяти для повседневной многозадачности. Частота 2400 МГц является стандартной базовой для платформ DDR4 и гарантированно поддерживается подавляющим большинством совместимых процессоров и материнских плат без дополнительных настроек. В играх и приложениях такая скорость даст стабильную отзывчивость системы, однако ощутимый прирост в производительности, особенно во FPS, можно получить от комплектов с более высокими частотами, начиная от 3200 МГц.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Ожидаемые тайминги для памяти на такой частоте обычно находятся в районе CL16-17, что обеспечивает сбалансированную латентность. Рабочее напряжение стандартно для DDR4 и составляет 1.2 В, что ниже, чем у предыдущих поколений, и способствует меньшему нагреву. Данная модель, судя по номенклатуре, относится к базовым сериям и, скорее всего, не поддерживает технологию XMP для автоматического разгона, а значит, будет работать на частоте 2400 МГц в режиме JEDEC, что гарантирует максимальную совместимость и стабильность.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с настольными платформами Intel (сокеты LGA 1200, 1700) и AMD (сокеты AM4, AM5), использующими память DDR4. Важно помнить, что память DDR4 физически и электрически не совместима со слотами для DDR3 или DDR5. Для корректной работы на заявленной частоте 2400 МГц обычно не требуется каких-либо специальных настроек в BIOS или сложных обновлений прошивки материнской платы, что делает установку максимально простой.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Судя по описанию, данная модель Patriot, вероятно, выполнена в классическом формате без массивных радиаторов охлаждения. Это стандартное решение для памяти, работающей на базовых частотах и напряжении, где дополнительное охлаждение не является критически необходимым. Такая конструкция делает планку низкопрофильной, что полностью исключает возможные конфликты с установкой даже самых крупных процессорных кулеров в компактных корпусах.

Комплектность, режимы работы и расширение

Данный товар представляет собой одиночный модуль объёмом 16 ГБ. Для активации двухканального режима работы, который значительно увеличивает пропускную способность подсистемы памяти и повышает общую производительность системы, потребуется установить два идентичных модуля в соответствующие слоты на материнской плате. Если вы покупаете эту планку для расширения существующего объёма, старайтесь подобрать максимально похожий модуль по частоте и таймингам во избежание нестабильности.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что ваша материнская плата имеет свободные слоты формата DIMM и поддерживает стандарт DDR4. Этот модуль - оптимальный выбор для тех, кто ценит стабильность и гарантированную совместимость больше, чем высокий разгонный потенциал. Если ваша цель - максимальная производительность в играх на новой платформе, обратите внимание на комплекты с более высокой частотой и поддержкой XMP/EXPO. Однако для офисной, домашней или мультимедийной системы эта память от Patriot станет надёжным и выгодным решением.