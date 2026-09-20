Описание товара Память оперативная DDR5 Kingston CL40 8Gb PC41600, 5200Mhz (KF552C40BB-8)

Для кого и под какие задачи

Этот модуль памяти предназначен для пользователей, которые собирают или модернизируют настольный ПК на современной платформе DDR5 и хотят начать с доступного по цене объёма. Он отлично подойдёт для базовых рабочих задач, серфинга в интернете с множеством вкладок и нетребовательных игр, но для профессионального монтажа видео или серьёзных игровых сборок лучше сразу рассматривать комплект из двух или четырёх планок для активации двухканального режима.

Один модуль на 8 ГБ — это разумный первый шаг для новой системы, который позволит оценить базовую производительность DDR5, однако для полноценной работы в 2024 году и позже рекомендуется дальнейшее расширение до 16 ГБ или 32 ГБ в двухканальном режиме.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами оперативная память поколения DDR5, которая представляет собой следующий шаг в эволюции после DDR4. Ключевое отличие — повышенная эффективная частота и разделение канала на два независимых 32-битных субканала, что увеличивает пропускную способность даже на одной планке. Форм-фактор DIMM чётко указывает, что модуль предназначен для установки в стандартные слоты настольных материнских плат и физически несовместим со слотами для DDR4 или ноутбучными SO-DIMM.

Объём, частота и реальная производительность

Объём одного модуля составляет 8 ГБ, что является распространённым стандартом для базовых и игровых конфигураций. Эффективная частота памяти равна 5200 МГц, что обеспечивает высокую пропускную способность и снижает потенциальные узкие места в системах с мощным процессором. В реальных сценариях такая скорость позитивно скажется на отзывчивости системы при переключении между приложениями, загрузке уровней в играх и работе с объёмными документами, однако максимальный потенциал DDR5 раскрывается именно в двухканальной конфигурации.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги памяти обозначены как CL40, что указывает на время цикла задержки. В паре с частотой 5200 МГц эти тайминги обеспечивают хороший баланс между скоростью и латентностью для своего класса. Модуль работает на стандартном для DDR5 напряжении и поддерживает технологию Intel XMP 3.0, что позволяет автоматически загрузить профиль с заявленной частотой 5200 МГц в подходящей материнской плате, избавляя пользователя от ручной настройки параметров в BIOS.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с настольными платформами Intel (Alder Lake, Raptor Lake и новее) и AMD (AM5, Ryzen 7000 серии и новее), которые оснащены слотами DDR5. Крайне важно убедиться, что ваша материнская плата имеет именно слоты DDR5, так как они физически и электрически несовместимы с DDR4. Также стоит проверить список поддерживаемых модулей памяти (QVL) на сайте производителя материнской платы, чтобы гарантировать стабильную работу на заявленной частоте, особенно при использовании нескольких планок.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данная модель выполнена в низкопрофильном дизайне без массивного радиатора. Это снижает риск конфликта с установленными процессорными кулерами башенного типа, что важно для компактных сборок. Отсутствие массивного охлаждения вполне допустимо для модуля с частотой 5200 МГц, так как нагрев при такой нагрузке не является критическим. Подсветка у данной модели также отсутствует, что делает её идеальным выбором для практичных, неигровых сборок, где важна функциональность и совместимость.

Комплектность, режимы работы и расширение

Товар представляет собой одиночный модуль памяти объёмом 8 ГБ. Для достижения максимальной производительности современной системы рекомендуется использовать память парами, устанавливая идентичные модули в соответствующие слоты материнской платы для активации двухканального режима. Это позволяет практически удвоить пропускную способность подсистемы памяти. Если вы планируете расширение, оптимально докупить точно такую же модель для гарантии полной совместимости и стабильной работы на заявленных частотах.

Важные нюансы перед покупкой

Основное ограничение — это использование лишь одного модуля, что означает работу в одноканальном режиме и неполную реализацию потенциала процессора и самой платформы DDR5. Перед покупкой необходимо точно убедиться, что ваша материнская плата поддерживает память стандарта DDR5. Также помните, что для активации профиля XMP с частотой 5200 МГц может потребоваться соответствующий чипсет и обновлённая версия BIOS/UEFI. Этот модуль — отличный бюджетный старт для платформы DDR5, но для игр и ресурсоёмких задач стоит сразу планировать покупку комплекта из двух модулей.