Память оперативная DDR4 AMD 32Gb 2666MHz (R7432G2606S2S-U)
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Характеристики
Описание товара Память оперативная DDR4 AMD 32Gb 2666MHz (R7432G2606S2S-U)
Для кого и под какие задачи
Этот комплект оперативной памяти объемом 32 Гбайт предназначен для пользователей, которым нужен солидный запас производительной памяти для повседневной многозадачности, работы с большими объемами данных и требовательных профессиональных задач. Он отлично подойдет для обновления или сборки домашнего ПК, который будет использоваться для обработки фото и видео, работы с виртуальными машинами, сложными расчетами или запуском современных игр, где объем памяти не менее важен, чем ее частота. По сравнению с базовыми офисными наборами на 8 или 16 Гбайт, этот комплект дает значительный запас для комфортной работы без подкачки файла, но при этом он ориентирован на стабильную работу на умеренной частоте, а не на экстремальный разгон для энтузиастов.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Модули в этом наборе используют современный стандарт DDR4, который обеспечивает более высокую пропускную способность и энергоэффективность по сравнению с устаревшим DDR3. Форм-фактор DIMM четко указывает, что эта оперативная память предназначена исключительно для настольных компьютеров и не подойдет для ноутбуков или компактных систем, где используются модули SO-DIMM. Важно помнить, что слоты для памяти DDR4 имеют физический ключ, несовместимый с планками DDR3 или DDR5, поэтому установить их в неподходящую материнскую плату невозможно.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект состоит из двух модулей по 16 Гбайт каждый, что в сумме дает 32 Гбайт оперативной памяти - объема, более чем достаточного для решения практически любых пользовательских задач. Частота 2666 МГц является надежной и хорошо поддерживаемой базовой точкой для платформ AMD, обеспечивая хороший баланс между производительностью и совместимостью. В реальных сценариях такой объем позволит держать открытыми десятки вкладок браузера, тяжелые приложения и даже играть, не беспокоясь о нехватке ОЗУ, а частота обеспечит отзывчивость системы и стабильный FPS в играх.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Для стабильной работы на заявленной частоте 2666 МГц модули используют стандартное для DDR4 напряжение, что способствует надежности и совместимости. Тайминги (задержки) памяти оптимизированы для работы с процессорами AMD, что позволяет снизить латентность и улучшить общую отзывчивость системы. Для активации номинальной частоты 2666 МГц в BIOS материнской платы, скорее всего, потребуется включить профиль AMP (AMD Memory Profile) или аналогичную технологию, так как по умолчанию память может запуститься на более низкой стандартной частоте, например, 2133 МГц.
Совместимость с платформой
Данная оперативная память оптимизирована для платформ на базе процессоров и чипсетов AMD, в частности, для платформ AM4 (Ryzen) и более старых. Перед покупкой крайне важно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты именно для DDR4 и поддерживает работу с модулями такого объема и частоты, сверившись со списком совместимости (QVL) на сайте производителя платы. Следует учитывать, что для поддержки частоты 2666 МГц на некоторых старых платах может потребоваться обновление микропрограммы BIOS.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модули в этом комплекте оснащены классическими алюминиевыми радиаторами, которые помогают эффективно рассеивать тепло при длительной нагрузке, способствуя стабильности работы. Радиаторы имеют умеренную высоту, что минимизирует риск конфликта с крупными процессорными кулерами башенного типа при установке в ближайшие к процессору слоты. Дизайн радиаторов выполнен без адресуемой RGB-подсветки, что делает эту память отличным выбором для строгих и лаконичных системных сборок.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продается в виде комплекта из двух идентичных модулей по 16 Гбайт, что изначально нацелено на использование в двухканальном режиме. Установка пары модулей в правильные слоты материнской платы (обычно через один) активирует двухканальный режим, который значительно увеличивает пропускную способность подсистемы памяти по сравнению с одноканальным. Это оптимальная конфигурация для большинства пользователей, а при необходимости дальнейшего расширения до 64 Гбайт можно добавить еще один аналогичный комплект из двух планок, стараясь подбирать модули с максимально близкими характеристиками.
Важные нюансы перед покупкой
Ключевое ограничение - это совместимость только с материнскими платами, имеющими слоты DDR4. Перед покупкой обязательно проверьте спецификации своей платформы. Также учтите, что для полной реализации потенциала комплекта и работы на частоте 2666 МГц потребуется активировать соответствующий профиль в BIOS/UEFI материнской платы. Этот набор памяти оптимален для пользователей, которым в приоритете надежный большой объем по доступной цене, а не максимальная частота для разгона. Если ваша задача - экстремальный игровой или профессиональный разгон, лучше обратить внимание на модели с более высокими частотами и более агрессивными таймингами.
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Для кого и под какие задачи
Этот комплект оперативной памяти объемом 32 Гбайт предназначен для пользователей, которым нужен солидный запас производительной памяти для повседневной многозадачности, работы с большими объемами данных и требовательных профессиональных задач. Он отлично подойдет для обновления или сборки домашнего ПК, который будет использоваться для обработки фото и видео, работы с виртуальными машинами, сложными расчетами или запуском современных игр, где объем памяти не менее важен, чем ее частота. По сравнению с базовыми офисными наборами на 8 или 16 Гбайт, этот комплект дает значительный запас для комфортной работы без подкачки файла, но при этом он ориентирован на стабильную работу на умеренной частоте, а не на экстремальный разгон для энтузиастов.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Модули в этом наборе используют современный стандарт DDR4, который обеспечивает более высокую пропускную способность и энергоэффективность по сравнению с устаревшим DDR3. Форм-фактор DIMM четко указывает, что эта оперативная память предназначена исключительно для настольных компьютеров и не подойдет для ноутбуков или компактных систем, где используются модули SO-DIMM. Важно помнить, что слоты для памяти DDR4 имеют физический ключ, несовместимый с планками DDR3 или DDR5, поэтому установить их в неподходящую материнскую плату невозможно.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект состоит из двух модулей по 16 Гбайт каждый, что в сумме дает 32 Гбайт оперативной памяти - объема, более чем достаточного для решения практически любых пользовательских задач. Частота 2666 МГц является надежной и хорошо поддерживаемой базовой точкой для платформ AMD, обеспечивая хороший баланс между производительностью и совместимостью. В реальных сценариях такой объем позволит держать открытыми десятки вкладок браузера, тяжелые приложения и даже играть, не беспокоясь о нехватке ОЗУ, а частота обеспечит отзывчивость системы и стабильный FPS в играх.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Для стабильной работы на заявленной частоте 2666 МГц модули используют стандартное для DDR4 напряжение, что способствует надежности и совместимости. Тайминги (задержки) памяти оптимизированы для работы с процессорами AMD, что позволяет снизить латентность и улучшить общую отзывчивость системы. Для активации номинальной частоты 2666 МГц в BIOS материнской платы, скорее всего, потребуется включить профиль AMP (AMD Memory Profile) или аналогичную технологию, так как по умолчанию память может запуститься на более низкой стандартной частоте, например, 2133 МГц.
Совместимость с платформой
Данная оперативная память оптимизирована для платформ на базе процессоров и чипсетов AMD, в частности, для платформ AM4 (Ryzen) и более старых. Перед покупкой крайне важно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты именно для DDR4 и поддерживает работу с модулями такого объема и частоты, сверившись со списком совместимости (QVL) на сайте производителя платы. Следует учитывать, что для поддержки частоты 2666 МГц на некоторых старых платах может потребоваться обновление микропрограммы BIOS.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модули в этом комплекте оснащены классическими алюминиевыми радиаторами, которые помогают эффективно рассеивать тепло при длительной нагрузке, способствуя стабильности работы. Радиаторы имеют умеренную высоту, что минимизирует риск конфликта с крупными процессорными кулерами башенного типа при установке в ближайшие к процессору слоты. Дизайн радиаторов выполнен без адресуемой RGB-подсветки, что делает эту память отличным выбором для строгих и лаконичных системных сборок.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продается в виде комплекта из двух идентичных модулей по 16 Гбайт, что изначально нацелено на использование в двухканальном режиме. Установка пары модулей в правильные слоты материнской платы (обычно через один) активирует двухканальный режим, который значительно увеличивает пропускную способность подсистемы памяти по сравнению с одноканальным. Это оптимальная конфигурация для большинства пользователей, а при необходимости дальнейшего расширения до 64 Гбайт можно добавить еще один аналогичный комплект из двух планок, стараясь подбирать модули с максимально близкими характеристиками.
Важные нюансы перед покупкой
Ключевое ограничение - это совместимость только с материнскими платами, имеющими слоты DDR4. Перед покупкой обязательно проверьте спецификации своей платформы. Также учтите, что для полной реализации потенциала комплекта и работы на частоте 2666 МГц потребуется активировать соответствующий профиль в BIOS/UEFI материнской платы. Этот набор памяти оптимален для пользователей, которым в приоритете надежный большой объем по доступной цене, а не максимальная частота для разгона. Если ваша задача - экстремальный игровой или профессиональный разгон, лучше обратить внимание на модели с более высокими частотами и более агрессивными таймингами.
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