Память оперативная DDR4 Patriot 2x8Gb 3733MHz (PVS416G373C7K)
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Характеристики
Описание товара Память оперативная DDR4 Patriot 2x8Gb 3733MHz (PVS416G373C7K)
Для кого и под какие задачи
Этот комплект из двух модулей по 8 ГБ предназначен для геймеров и энтузиастов, которые собирают производительный ПК или хотят апгрейдить существующую систему для игр и ресурсоёмких приложений. Суммарные 16 ГБ с высокой частотой 3733 МГц отлично справятся с современными играми на высоких настройках, обеспечат комфортную работу с десятками вкладок браузера параллельно с другим софтом и подойдут для не слишком тяжёлого монтажа видео. Это сбалансированное решение между доступными базовыми наборами и дорогими топовыми комплектами, закрывающее большинство потребностей продвинутого пользователя.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Модули используют стандарт DDR4, что обеспечивает высокую пропускную способность и энергоэффективность по сравнению с предыдущим поколением DDR3. Память выполнена в форм-факторе DIMM, что означает её совместимость исключительно со слотами настольных материнских плат для процессоров Intel и AMD. Для ноутбуков или компактных ПК с платами формата mini-ITX, использующими слоты SO-DIMM, эти планки не подойдут.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект предлагает общий объём 16 ГБ, что является современным стандартом для игровых и рабочих систем. Высокая эффективная частота 3733 МГц напрямую влияет на скорость обмена данными между процессором и памятью, повышая частоту кадров в играх, особенно на платформе AMD Ryzen, и ускоряя отклик системы в тяжёлых задачах. Такой объём и скорость предотвращают подтормаживания при переключении между приложениями и ускоряют рендеринг в программах для монтажа.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Ключевая задержка памяти указана как CL7, что в сочетании с частотой 3733 МГц говорит о низкой латентности и высокой отзывчивости. Рабочее напряжение составляет 1.35 В, что является стандартом для модулей DDR4 с поддержкой разгона. Для достижения заявленных характеристик комплект поддерживает профиль Intel XMP 2.0, что позволяет автоматически установить нужную частоту и тайминги в BIOS материнской платы без ручных настроек, делая процесс настройки простым и безопасным.
Совместимость с платформой
Модули совместимы с настольными платформами, поддерживающими DDR4: это Intel Core 8-го поколения и новее на чипсетах Z, B, H серий, а также AMD Ryzen на сокетах AM4 и новее. Важно помнить, что для стабильной работы на частоте 3733 МГц необходима материнская плата с поддержкой таких скоростей и, желательно, свежая версия BIOS. На некоторых платах с базовыми чипсетами максимальная поддерживаемая частота памяти может быть ниже, поэтому перед покупкой стоит свериться со спецификациями вашей материнской платы.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Планки оснащены алюминиевыми радиаторами, которые помогают эффективно рассеивать тепло, возникающее при работе на высоких частотах под нагрузкой, способствуя стабильности. Радиаторы имеют компактную классическую конструкцию, что минимизирует риск конфликта с установкой крупных процессорных кулеров башенного типа. Подсветка в данной модели отсутствует, что делает её отличным выбором для минималистичных или рабочих сборок, где важен чистый вид и эффективное охлаждение без лишних элементов.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продается в комплекте из двух идентичных модулей, что позволяет сразу задействовать двухканальный режим работы, увеличивающий пропускную способность и производительность системы по сравнению с одноканальным. Для правильной активации этого режима планки нужно установить в слоты одного цвета на материнской плате, обычно это слоты под номерами 1 и 3 или 2 и 4. Если вы планируете в будущем расширить объём до 32 ГБ, рекомендуется приобрести идентичный комплект для максимальной совместимости и стабильности.
Важные нюансы перед покупкой
Основное ограничение связано с совместимостью: модули DDR4 физически и электрически несовместимы со слотами для DDR3 или DDR5. Высокая частота 3733 МГц может не поддерживаться материнскими платами начального уровня или некоторыми процессорами, работающими со стандартной частотой памяти 2133-3200 МГц. Этот комплект оптимально подойдёт пользователям платформ Intel Z-серии или AMD B/X-серии, желающим получить максимум производительности в играх без переплаты за экстремальные частоты или RGB-подсветку. Тем, кому нужен больший объём для профессионального монтажа, стоит рассмотреть комплекты от 32 ГБ, а для простого апгрейда офисного ПК можно выбрать более доступные модели с частотой 2666 или 3200 МГц.
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Для кого и под какие задачи
Этот комплект из двух модулей по 8 ГБ предназначен для геймеров и энтузиастов, которые собирают производительный ПК или хотят апгрейдить существующую систему для игр и ресурсоёмких приложений. Суммарные 16 ГБ с высокой частотой 3733 МГц отлично справятся с современными играми на высоких настройках, обеспечат комфортную работу с десятками вкладок браузера параллельно с другим софтом и подойдут для не слишком тяжёлого монтажа видео. Это сбалансированное решение между доступными базовыми наборами и дорогими топовыми комплектами, закрывающее большинство потребностей продвинутого пользователя.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Модули используют стандарт DDR4, что обеспечивает высокую пропускную способность и энергоэффективность по сравнению с предыдущим поколением DDR3. Память выполнена в форм-факторе DIMM, что означает её совместимость исключительно со слотами настольных материнских плат для процессоров Intel и AMD. Для ноутбуков или компактных ПК с платами формата mini-ITX, использующими слоты SO-DIMM, эти планки не подойдут.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект предлагает общий объём 16 ГБ, что является современным стандартом для игровых и рабочих систем. Высокая эффективная частота 3733 МГц напрямую влияет на скорость обмена данными между процессором и памятью, повышая частоту кадров в играх, особенно на платформе AMD Ryzen, и ускоряя отклик системы в тяжёлых задачах. Такой объём и скорость предотвращают подтормаживания при переключении между приложениями и ускоряют рендеринг в программах для монтажа.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Ключевая задержка памяти указана как CL7, что в сочетании с частотой 3733 МГц говорит о низкой латентности и высокой отзывчивости. Рабочее напряжение составляет 1.35 В, что является стандартом для модулей DDR4 с поддержкой разгона. Для достижения заявленных характеристик комплект поддерживает профиль Intel XMP 2.0, что позволяет автоматически установить нужную частоту и тайминги в BIOS материнской платы без ручных настроек, делая процесс настройки простым и безопасным.
Совместимость с платформой
Модули совместимы с настольными платформами, поддерживающими DDR4: это Intel Core 8-го поколения и новее на чипсетах Z, B, H серий, а также AMD Ryzen на сокетах AM4 и новее. Важно помнить, что для стабильной работы на частоте 3733 МГц необходима материнская плата с поддержкой таких скоростей и, желательно, свежая версия BIOS. На некоторых платах с базовыми чипсетами максимальная поддерживаемая частота памяти может быть ниже, поэтому перед покупкой стоит свериться со спецификациями вашей материнской платы.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Планки оснащены алюминиевыми радиаторами, которые помогают эффективно рассеивать тепло, возникающее при работе на высоких частотах под нагрузкой, способствуя стабильности. Радиаторы имеют компактную классическую конструкцию, что минимизирует риск конфликта с установкой крупных процессорных кулеров башенного типа. Подсветка в данной модели отсутствует, что делает её отличным выбором для минималистичных или рабочих сборок, где важен чистый вид и эффективное охлаждение без лишних элементов.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продается в комплекте из двух идентичных модулей, что позволяет сразу задействовать двухканальный режим работы, увеличивающий пропускную способность и производительность системы по сравнению с одноканальным. Для правильной активации этого режима планки нужно установить в слоты одного цвета на материнской плате, обычно это слоты под номерами 1 и 3 или 2 и 4. Если вы планируете в будущем расширить объём до 32 ГБ, рекомендуется приобрести идентичный комплект для максимальной совместимости и стабильности.
Важные нюансы перед покупкой
Основное ограничение связано с совместимостью: модули DDR4 физически и электрически несовместимы со слотами для DDR3 или DDR5. Высокая частота 3733 МГц может не поддерживаться материнскими платами начального уровня или некоторыми процессорами, работающими со стандартной частотой памяти 2133-3200 МГц. Этот комплект оптимально подойдёт пользователям платформ Intel Z-серии или AMD B/X-серии, желающим получить максимум производительности в играх без переплаты за экстремальные частоты или RGB-подсветку. Тем, кому нужен больший объём для профессионального монтажа, стоит рассмотреть комплекты от 32 ГБ, а для простого апгрейда офисного ПК можно выбрать более доступные модели с частотой 2666 или 3200 МГц.
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