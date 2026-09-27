Описание товара Память оперативная Samsung DDR5 DIMM 32Gb UNB 5600Mhz

Для кого и под какие задачи

Этот одиночный модуль оперативной памяти Samsung DDR5 объёмом 32 ГБ станет отличным выбором для пользователей, которым требуется повышенная производительность и готовность к многозадачности в рамках обновления или сборки нового настольного компьютера. Он идеально подходит для работы с объёмными проектами в графических редакторах, монтажа видео в разрешении Full HD или 4K, а также для запуска современных игр с высокими настройками детализации при условии установки в двухканальном режиме в паре с аналогичной планкой. Для базовых офисных задач такой большой объём памяти на один слот может быть избыточен, а вот для творческих и игровых систем он создаёт хороший запас на будущее.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Модуль выполнен по стандарту DDR5, что означает переход на новое поколение памяти с увеличенной пропускной способностью и улучшенной энергоэффективностью по сравнению с DDR4. Это определяет его совместимость исключительно с современными платформами, поддерживающими DDR5. Форм-фактор DIMM указывает на предназначение для настольных персональных компьютеров, планка физически не подойдёт для ноутбуков или компактных систем, где используются модули SO-DIMM.

Объём, частота и реальная производительность

Объём в 32 ГБ на одной планке обеспечивает широкий простор для работы с требовательными приложениями одновременно, будь то браузер с множеством вкладок, фоновая загрузка контента, игра и стриминг. Частота 5600 МГц является отличным балансом для систем на базе процессоров Intel Core 12-го поколения и новее или AMD Ryzen 7000, обеспечивая заметный прирост скорости отклика системы в играх и профессиональных задачах по сравнению со стандартными частотами в 4800 МГц, особенно при использовании в двухканальной конфигурации.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Модуль памяти Samsung, как правило, использует стандартные для своего класса тайминги и рабочее напряжение, определённые спецификацией JEDEC для частоты 5600 МГц. Это обеспечивает стабильную работу без необходимости ручной настройки. Для активации заявленной высокой частоты на совместимых материнских платах потребуется включить профиль Intel XMP 3.0 или AMD EXPO в BIOS, что позволит автоматически настроить все необходимые параметры для выхода на номинальную скорость без сложного разгона.

Совместимость с платформой

Данная память совместима с настольными материнскими платами, оснащёнными слотами DDR5, и соответствующими процессорами. К ним относятся платформы Intel LGA 1700 (чипсеты серий 600 и 700) и AMD AM5. Крайне важно перед покупкой убедиться, что ваша материнская плата поддерживает именно тип памяти DDR5, так как слоты DDR4 и DDR5 физически и электрически несовместимы. Также стоит проверить список поддерживаемых производителем платы модулей памяти (QVL) для гарантии стабильной работы на частоте 5600 МГц.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данная модель памяти представлена в формате UNB (Unbuffered Non-ECC) без установленных радиаторов. Это классическое решение для модулей, не предназначенных для экстремального разгона, которое обеспечивает минимальную высоту планки. Отсутствие массивного радиатора исключает любые потенциальные конфликты с установкой крупных процессорных кулеров башенного типа, что является важным преимуществом при сборке компактных систем или использовании массивных систем охлаждения.

Комплектность, режимы работы и расширение

Товар представляет собой одиночный модуль памяти. Для раскрытия полного потенциала современных платформ и значительного увеличения пропускной способности настоятельно рекомендуется приобрести вторую идентичную планку и установить их в правильные слоты материнской платы для активации двухканального режима. Это может почти вдвое увеличить скорость работы с памятью в большинстве сценариев по сравнению с одноканальным режимом. Помните, что для расширения объёма в будущем лучше всего использовать модули идентичные по характеристикам.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение — необходимость платформы с поддержкой DDR5; модуль не будет работать в слотах DDR4. Для работы на заявленной частоте 5600 МГц нужна материнская плата с поддержкой XMP/EXPO и, возможно, последняя версия BIOS/UEFI. Поскольку планка продаётся одна, для двухканального режима потребуется покупка второй такой же. Этот модуль оптимально подойдёт тем, кто собирает производительную систему с нуля или хочет увеличить объём, уже имея одну планку DDR5. Если же вы ищете готовый игровой комплект из двух модулей для двухканального режима сразу, лучше рассмотреть соответствующие наборы.