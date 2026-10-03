Память оперативная DDR4 Synology 8Gb 2666MHz (D4EC-2666-8G)
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Характеристики
Описание товара Память оперативная DDR4 Synology 8Gb 2666MHz (D4EC-2666-8G)
Для кого и под какие задачи
Этот модуль оперативной памяти разработан для владельцев серверов и сетевых хранилищ Synology, которым требуется надежное увеличение объёма ОЗУ. Он идеально подходит для апгрейда существующей системы с целью повышения её отзывчивости при обслуживании большего числа пользователей, одновременном запуске нескольких пакетов или при работе с тяжёлыми сервисами вроде виртуализации. В игровых или настольных рабочих ПК он будет излишним, так как его профиль оптимизирован под стабильную долговременную работу в специфическом оборудовании.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами модуль памяти стандарта DDR4, что означает высокую энергоэффективность и повышенную по сравнению с DDR3 пропускную способность. Ключевой особенностью является форм-фактор SO-DIMM, который предназначен для компактных систем — в данном случае для совместимых серверов и NAS Synology. Это значит, что установить такую планку в стандартный слот настольной материнской платы (DIMM) физически невозможно, и совместимость нужно проверять в первую очередь по списку поддерживаемых моделей от производителя устройства.
Объём, частота и реальная производительность
Модуль предлагает объём в 8 ГБ, что является хорошим шагом для расширения ресурсов сетевого хранилища. Рабочая частота 2666 МГц обеспечивает достаточную скорость обмена данными между процессором и памятью, позволяя системе быстрее обрабатывать запросы и кэшировать информацию. Для задач NAS, таких как обслуживание потоковой передачи, резервное копирование или работа файловых служб, этого сочетания объёма и скорости обычно достаточно для снятия bottlenecks и поддержания плавной работы, особенно при добавлении к уже установленным модулям.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Данная планка памяти относится к категории модулей с фиксированными, неразгоняемыми характеристиками, которые обеспечивают максимальную стабильность. Она не поддерживает профили автоматического разгона вроде XMP или EXPO, а работает на стандартных для платформы таймингах и напряжении, определённых производителем оборудования. Такой подход исключает любые несовместимости из-за разгона и гарантирует длительную бесперебойную работу в круглосуточном режиме, что является приоритетом для серверных решений.
Совместимость с платформой
Модуль создан исключительно для совместимости с определёнными моделями серверов и NAS Synology. Перед покупкой крайне важно свериться с официальным списком поддерживаемой памяти (QVL — Qualified Vendor List) для вашей конкретной модели устройства. Установка неподтверждённых модулей может привести к нестабильной работе или полному отказу системы. Совместимость зависит не только от форм-фактора и поколения DDR4, но и от тонких нюансов в работе контроллера памяти конкретной платформы Synology.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Данная планка выполнена в классическом низкопрофильном форм-факторе SO-DIMM без дополнительных радиаторов. Это стандартное решение для серверных модулей, где основное охлаждение обеспечивается общим потоком воздуха внутри корпуса устройства. Отсутствие массивного радиатора минимизирует риск конфликта с элементами конструкции компактного NAS. Внешний вид максимально утилитарен, подсветка (RGB) не предусмотрена, что полностью соответствует целевому назначению модуля в закрытом оборудовании.
Комплектность, режимы работы и расширение
Модуль поставляется одной планкой. Для активации двухканального режима работы, который значительно увеличивает пропускную способность, необходимо установить две или четыре идентичные планки в соответствующие слоты, следуя руководству к вашему устройству Synology. При расширении памяти настоятельно рекомендуется использовать модули с абсолютно одинаковыми характеристиками (объём, частота, тайминги, вендор) для обеспечения стабильности. Смешивание разных планок может привести к сбоям.
Важные нюансы перед покупкой
Главное ограничение — это узкая специализация под оборудование Synology. Модуль не предназначен для обычных настольных ПК или ноутбуков. Перед покупкой обязательно уточните точную модель своего NAS и проверьте её список совместимого ОЗУ на сайте Synology. Для сборки игрового ПК или рабочей станции этот модуль не подходит. Если же вы апгрейдите совместимый NAS, то эта память предлагает проверенную стабильность и надёжность, необходимую для круглосуточной работы, но всегда рассматривайте возможность покупки комплекта из двух идентичных модулей для сразу двухканального режима.
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Для кого и под какие задачи
Этот модуль оперативной памяти разработан для владельцев серверов и сетевых хранилищ Synology, которым требуется надежное увеличение объёма ОЗУ. Он идеально подходит для апгрейда существующей системы с целью повышения её отзывчивости при обслуживании большего числа пользователей, одновременном запуске нескольких пакетов или при работе с тяжёлыми сервисами вроде виртуализации. В игровых или настольных рабочих ПК он будет излишним, так как его профиль оптимизирован под стабильную долговременную работу в специфическом оборудовании.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами модуль памяти стандарта DDR4, что означает высокую энергоэффективность и повышенную по сравнению с DDR3 пропускную способность. Ключевой особенностью является форм-фактор SO-DIMM, который предназначен для компактных систем — в данном случае для совместимых серверов и NAS Synology. Это значит, что установить такую планку в стандартный слот настольной материнской платы (DIMM) физически невозможно, и совместимость нужно проверять в первую очередь по списку поддерживаемых моделей от производителя устройства.
Объём, частота и реальная производительность
Модуль предлагает объём в 8 ГБ, что является хорошим шагом для расширения ресурсов сетевого хранилища. Рабочая частота 2666 МГц обеспечивает достаточную скорость обмена данными между процессором и памятью, позволяя системе быстрее обрабатывать запросы и кэшировать информацию. Для задач NAS, таких как обслуживание потоковой передачи, резервное копирование или работа файловых служб, этого сочетания объёма и скорости обычно достаточно для снятия bottlenecks и поддержания плавной работы, особенно при добавлении к уже установленным модулям.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Данная планка памяти относится к категории модулей с фиксированными, неразгоняемыми характеристиками, которые обеспечивают максимальную стабильность. Она не поддерживает профили автоматического разгона вроде XMP или EXPO, а работает на стандартных для платформы таймингах и напряжении, определённых производителем оборудования. Такой подход исключает любые несовместимости из-за разгона и гарантирует длительную бесперебойную работу в круглосуточном режиме, что является приоритетом для серверных решений.
Совместимость с платформой
Модуль создан исключительно для совместимости с определёнными моделями серверов и NAS Synology. Перед покупкой крайне важно свериться с официальным списком поддерживаемой памяти (QVL — Qualified Vendor List) для вашей конкретной модели устройства. Установка неподтверждённых модулей может привести к нестабильной работе или полному отказу системы. Совместимость зависит не только от форм-фактора и поколения DDR4, но и от тонких нюансов в работе контроллера памяти конкретной платформы Synology.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Данная планка выполнена в классическом низкопрофильном форм-факторе SO-DIMM без дополнительных радиаторов. Это стандартное решение для серверных модулей, где основное охлаждение обеспечивается общим потоком воздуха внутри корпуса устройства. Отсутствие массивного радиатора минимизирует риск конфликта с элементами конструкции компактного NAS. Внешний вид максимально утилитарен, подсветка (RGB) не предусмотрена, что полностью соответствует целевому назначению модуля в закрытом оборудовании.
Комплектность, режимы работы и расширение
Модуль поставляется одной планкой. Для активации двухканального режима работы, который значительно увеличивает пропускную способность, необходимо установить две или четыре идентичные планки в соответствующие слоты, следуя руководству к вашему устройству Synology. При расширении памяти настоятельно рекомендуется использовать модули с абсолютно одинаковыми характеристиками (объём, частота, тайминги, вендор) для обеспечения стабильности. Смешивание разных планок может привести к сбоям.
Важные нюансы перед покупкой
Главное ограничение — это узкая специализация под оборудование Synology. Модуль не предназначен для обычных настольных ПК или ноутбуков. Перед покупкой обязательно уточните точную модель своего NAS и проверьте её список совместимого ОЗУ на сайте Synology. Для сборки игрового ПК или рабочей станции этот модуль не подходит. Если же вы апгрейдите совместимый NAS, то эта память предлагает проверенную стабильность и надёжность, необходимую для круглосуточной работы, но всегда рассматривайте возможность покупки комплекта из двух идентичных модулей для сразу двухканального режима.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, DDR5, DDR3, Тип, 16 Гб, Комплект, Объем
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