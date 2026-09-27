Память оперативная Patriot DDR5-5600 32GB (PSD532G56002)
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Характеристики
Описание товара Память оперативная Patriot DDR5-5600 32GB (PSD532G56002)
Для кого и под какие задачи
Этот комплект оперативной памяти объемом 32 ГБ создан для пользователей, которым недостаточно базовых 8 или 16 ГБ, но пока не требуется экстремальный объем профессиональных рабочих станций. Он идеально подходит для современных игровых ПК, обеспечивая комфортное прохождение новинок без подтормаживаний, вызванных нехваткой памяти, и одновременно открывая простор для стриминга и работы в фоне. Также эта память станет отличным выбором для апгрейда ПК для работы с графикой, монтажа видео в разрешении Full HD или 2K и интенсивной многозадачности с множеством приложений и вкладок браузера, где 32 ГБ дадут ощутимый запас на будущее.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Данный модуль принадлежит к самому современному поколению DDR5, что означает значительное увеличение пропускной способности и энергоэффективности по сравнению с DDR4. Память Patriot выполнена в стандартном форм-факторе DIMM, который предназначен исключительно для установки в слоты настольных материнских плат. Крайне важно понимать, что модули DDR5 физически и электрически несовместимы с разъемами для DDR4 или DDR3, поэтому ваша материнская плата и процессор должны явно поддерживать именно этот тип памяти.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект состоит из одного модуля объемом 32 ГБ, работающего на эффективной частоте 5600 МГц. Такая высокая частота в связке с архитектурой DDR5 обеспечивает высокую пропускную способность, что напрямую ускоряет загрузку уровней в играх, обработку больших данных в приложениях и общую отзывчивость системы под нагрузкой. Для большинства игр и рабочих задач 32 ГБ - это объем с большим запасом, а частота 5600 МГц представляет собой отличный баланс между производительностью и доступностью для платформ Intel Alder Lake, Raptor Lake и AMD Ryzen 7000 Series.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Память Patriot DDR5-5600 работает с таймингами CL46, что является типичным значением для модулей DDR5 начального и среднего уровня на такой частоте. Более высокие тайминги по сравнению с DDR4 компенсируются значительно возросшей внутренней скоростью и эффективностью. Для простой и безопасной активации заявленной частоты модуль поддерживает технологию Intel XMP 3.0. Это значит, что вам достаточно выбрать соответствующий профиль в BIOS материнской платы, чтобы память автоматически заработала на 5600 МГц без необходимости ручного ввода десятков параметров.
Совместимость с платформой
Модуль совместим с современными платформами, поддерживающими DDR5: это процессоры Intel Core 12-го, 13-го и новее поколений (сокеты LGA1700, LGA1851) и AMD Ryzen 7000 Series и новее (сокет AM5). Перед покупкой обязательно проверьте список поддерживаемых модулей памяти (QVL) на сайте производителя вашей материнской платы, а также максимальную частоту, поддерживаемую вашим процессором. Для корректной работы на заявленной частоте может потребоваться обновление BIOS материнской платы до последней версии.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модуль оснащен алюминиевым радиатором, который эффективно отводит тепло от чипов памяти, обеспечивая стабильную работу на высокой частоте даже при длительных нагрузках. Радиатор имеет умеренную высоту, что минимизирует риск конфликта с крупными башенными или СЖК-кулерами центрального процессора. Подсветка RGB в данной модели отсутствует, что делает ее практичным выбором для тех, кто ценит надежность и стабильность работы выше визуальных эффектов, либо собирает систему в корпусе без окна.
Комплектность, режимы работы и расширение
Важно отметить, что данная позиция представляет собой одиночный модуль объемом 32 ГБ. Для активации двухканального режима работы, который значительно увеличивает пропускную способность и производительность в играх и приложениях, рекомендуется установить два идентичных модуля в правильные слоты на материнской плате (обычно это слоты A2 и B2). Если вы планируете докупить второй такой же модуль в будущем, стоит учесть, что идеальная совместимость гарантируется при покупке готового комплекта из двух планок, но в большинстве случаев установка двух одинаковых одиночных модулей также работает стабильно.
Важные нюансы перед покупкой
Главное ограничение - это несовместимость с устаревшими платформами DDR4, что требует наличия новой материнской платы и процессора. Также заявленная частота 5600 МГц достигается только при активации профиля XMP в BIOS; по умолчанию память будет работать на более низкой базовой частоте. Перед покупкой оцените, нужен ли вам один модуль на 32 ГБ для последующего расширения до 64 ГБ или сразу готовый комплект 2x16 ГБ для немедленного получения преимуществ двухканального режима. Этот модуль Patriot DDR5-5600 станет отличным и сбалансированным выбором для апгрейда или сборки производительного ПК для игр, работы и творчества, где важны и объем, и высокая скорость работы.
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Для кого и под какие задачи
Этот комплект оперативной памяти объемом 32 ГБ создан для пользователей, которым недостаточно базовых 8 или 16 ГБ, но пока не требуется экстремальный объем профессиональных рабочих станций. Он идеально подходит для современных игровых ПК, обеспечивая комфортное прохождение новинок без подтормаживаний, вызванных нехваткой памяти, и одновременно открывая простор для стриминга и работы в фоне. Также эта память станет отличным выбором для апгрейда ПК для работы с графикой, монтажа видео в разрешении Full HD или 2K и интенсивной многозадачности с множеством приложений и вкладок браузера, где 32 ГБ дадут ощутимый запас на будущее.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Данный модуль принадлежит к самому современному поколению DDR5, что означает значительное увеличение пропускной способности и энергоэффективности по сравнению с DDR4. Память Patriot выполнена в стандартном форм-факторе DIMM, который предназначен исключительно для установки в слоты настольных материнских плат. Крайне важно понимать, что модули DDR5 физически и электрически несовместимы с разъемами для DDR4 или DDR3, поэтому ваша материнская плата и процессор должны явно поддерживать именно этот тип памяти.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект состоит из одного модуля объемом 32 ГБ, работающего на эффективной частоте 5600 МГц. Такая высокая частота в связке с архитектурой DDR5 обеспечивает высокую пропускную способность, что напрямую ускоряет загрузку уровней в играх, обработку больших данных в приложениях и общую отзывчивость системы под нагрузкой. Для большинства игр и рабочих задач 32 ГБ - это объем с большим запасом, а частота 5600 МГц представляет собой отличный баланс между производительностью и доступностью для платформ Intel Alder Lake, Raptor Lake и AMD Ryzen 7000 Series.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Память Patriot DDR5-5600 работает с таймингами CL46, что является типичным значением для модулей DDR5 начального и среднего уровня на такой частоте. Более высокие тайминги по сравнению с DDR4 компенсируются значительно возросшей внутренней скоростью и эффективностью. Для простой и безопасной активации заявленной частоты модуль поддерживает технологию Intel XMP 3.0. Это значит, что вам достаточно выбрать соответствующий профиль в BIOS материнской платы, чтобы память автоматически заработала на 5600 МГц без необходимости ручного ввода десятков параметров.
Совместимость с платформой
Модуль совместим с современными платформами, поддерживающими DDR5: это процессоры Intel Core 12-го, 13-го и новее поколений (сокеты LGA1700, LGA1851) и AMD Ryzen 7000 Series и новее (сокет AM5). Перед покупкой обязательно проверьте список поддерживаемых модулей памяти (QVL) на сайте производителя вашей материнской платы, а также максимальную частоту, поддерживаемую вашим процессором. Для корректной работы на заявленной частоте может потребоваться обновление BIOS материнской платы до последней версии.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модуль оснащен алюминиевым радиатором, который эффективно отводит тепло от чипов памяти, обеспечивая стабильную работу на высокой частоте даже при длительных нагрузках. Радиатор имеет умеренную высоту, что минимизирует риск конфликта с крупными башенными или СЖК-кулерами центрального процессора. Подсветка RGB в данной модели отсутствует, что делает ее практичным выбором для тех, кто ценит надежность и стабильность работы выше визуальных эффектов, либо собирает систему в корпусе без окна.
Комплектность, режимы работы и расширение
Важно отметить, что данная позиция представляет собой одиночный модуль объемом 32 ГБ. Для активации двухканального режима работы, который значительно увеличивает пропускную способность и производительность в играх и приложениях, рекомендуется установить два идентичных модуля в правильные слоты на материнской плате (обычно это слоты A2 и B2). Если вы планируете докупить второй такой же модуль в будущем, стоит учесть, что идеальная совместимость гарантируется при покупке готового комплекта из двух планок, но в большинстве случаев установка двух одинаковых одиночных модулей также работает стабильно.
Важные нюансы перед покупкой
Главное ограничение - это несовместимость с устаревшими платформами DDR4, что требует наличия новой материнской платы и процессора. Также заявленная частота 5600 МГц достигается только при активации профиля XMP в BIOS; по умолчанию память будет работать на более низкой базовой частоте. Перед покупкой оцените, нужен ли вам один модуль на 32 ГБ для последующего расширения до 64 ГБ или сразу готовый комплект 2x16 ГБ для немедленного получения преимуществ двухканального режима. Этот модуль Patriot DDR5-5600 станет отличным и сбалансированным выбором для апгрейда или сборки производительного ПК для игр, работы и творчества, где важны и объем, и высокая скорость работы.
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