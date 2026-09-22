Top.Mail.Ru
Память оперативная Kingston DDR4 4x8GB 3600MHz Fury Renegade RGB RTL Gaming (KF436C16RB2AK4/32) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Память оперативная Kingston DDR4 4x8GB 3600MHz Fury Renegade RGB RTL Gaming (KF436C16RB2AK4/32)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Память оперативная Kingston DDR4 4x8GB 3600MHz Fury Renegade RGB RTL Gaming (KF436C16RB2AK4/32) - фото 1
Память оперативная Kingston DDR4 4x8GB 3600MHz Fury Renegade RGB RTL Gaming (KF436C16RB2AK4/32) - фото 2
Память оперативная Kingston DDR4 4x8GB 3600MHz Fury Renegade RGB RTL Gaming (KF436C16RB2AK4/32) - фото 3
Память оперативная Kingston DDR4 4x8GB 3600MHz Fury Renegade RGB RTL Gaming (KF436C16RB2AK4/32) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
8
Поддержка ECC
нет
Тактовая частота
3600
Пропускная способность, Мб/с
28800
Тайминги
16-20-20
Радиатор охлаждения
Да
  • Память оперативная Kingston DDR4 4x8GB 3600MHz Fury Renegade RGB RTL Gaming (KF436C16RB2AK4/32) - фото 1
  • Память оперативная Kingston DDR4 4x8GB 3600MHz Fury Renegade RGB RTL Gaming (KF436C16RB2AK4/32) - фото 2
  • Память оперативная Kingston DDR4 4x8GB 3600MHz Fury Renegade RGB RTL Gaming (KF436C16RB2AK4/32) - фото 3
  • Память оперативная Kingston DDR4 4x8GB 3600MHz Fury Renegade RGB RTL Gaming (KF436C16RB2AK4/32) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
48 770 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 716423
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kingston
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
8
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
32
Поддержка ECC
нет
Тактовая частота
3600
Пропускная способность, Мб/с
28800
CAS Latency (CL), тактов
16
Тайминги
16-20-20
Радиатор охлаждения
Да
Подсветка
да
Низкопрофильная (Low Profile)
нет
Напряжение питания
1.35
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х13х3
Вес, г.
50

Описание товара Память оперативная Kingston DDR4 4x8GB 3600MHz Fury Renegade RGB RTL Gaming (KF436C16RB2AK4/32)

Для кого и под какие задачи

Данный комплект из четырёх планок ОЗУ представляет собой сбалансированное и производительное решение для создания мощной игровой системы или рабочей станции. Он оптимально подходит геймерам, которые хотят полностью раскрыть потенциал современных процессоров в требовательных играх, а также специалистам по монтажу видео, 3D-визуализации и другим задачам, где важна высокая пропускная способность и многоканальный режим работы. Суммарный объём в 32 ГБ с запасом покрывает потребности в многозадачности с десятками вкладок браузера, фоновыми приложениями и тяжёлым профессиональным софтом, что делает эту память отличным выбором для новой сборки ПК высокого класса.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами оперативная память стандарта DDR4, которая является современным и широко распространённым решением для настольных компьютеров. Форм-фактор DIMM означает, что эти планки предназначены исключительно для установки в слоты материнских плат стационарных ПК и не подойдут для ноутбуков. Это поколение обеспечивает высокие частоты и улучшенную энергоэффективность по сравнению с предыдущим DDR3, что напрямую влияет на общую отзывчивость системы в играх и профессиональных приложениях.

Объём, частота и реальная производительность

Комплект состоит из четырёх модулей по 8 ГБ каждый, что в сумме даёт 32 ГБ оперативной памяти. Номинальная частота работы составляет 3600 МГц, что значительно повышает пропускную способность подсистемы памяти по сравнению со стандартными частотами вроде 2666 или 3200 МГц. В играх это может выразиться в более высоком и стабильном FPS, особенно при использовании процессоров AMD Ryzen и Intel Core последних поколений, а в рабочих задачах ускорит обработку больших массивов данных и рендеринг.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Задержки памяти указаны как CL16, что в сочетании с высокой частотой 3600 МГц даёт отличный баланс между низкой латентностью и высокой пропускной способностью. Рабочее напряжение составляет 1.35 В. Для выхода на заявленные скоростные характеристики в комплекте поддерживается технология автоматического разгона Intel XMP 2.0, что позволяет активировать профиль 3600 МГц в BIOS материнской платы буквально в пару кликов, без ручного подбора параметров.

Совместимость с платформой

Память Kingston Fury Renegade совместима с современными платформами на базе процессоров Intel Core (серии 10-го поколения и новее) и AMD Ryzen (серии 3000 и новее). Критически важно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты DIMM под DDR4 и поддерживает частоту 3600 МГц через профиль XMP, что обычно указано в спецификациях к чипсетам Z490, B560, Z590 для Intel или B550, X570 для AMD. Для стабильной работы на высоких частотах может потребоваться актуальная версия BIOS/UEFI.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Каждый модуль оснащён алюминиевым радиатором с агрессивным дизайном, который эффективно рассеивает тепло при длительной нагрузке и разгоне, поддерживая стабильность работы. Планки также имеют адресуемую RGB-подсветку (ARGB), которая может быть синхронизирована с системами освещения от основных производителей материнских плат через фирменное ПО или стандартные разъёмы 5V 3-pin ARGB. Это позволяет создать стилистически целостную игровую сборку.

Комплектность, режимы работы и расширение

Вы приобретаете готовый комплект из четырёх идентичных модулей, прошедших совместное тестирование на совместимость и стабильность. Установка всех четырёх планок в соответствующие слоты материнской платы (обычно через один, следуя инструкции) активирует двухканальный или четырёхканальный режим (в зависимости от платформы), что существенно увеличивает скорость обмена данными с процессором по сравнению с одноканальной конфигурацией. Докупать отдельные модули к этому комплекту не рекомендуется во избежание проблем с совместимостью.

Важные нюансы перед покупкой

Основное внимание стоит уделить совместимости: модули DDR4 физически и электрически несовместимы со слотами DDR3 или DDR5. Высокие радиаторы на планках могут конфликтовать с крупными башенными процессорными кулерами, поэтому проверьте свободное пространство в корпусе. Для работы на заявленной частоте 3600 МГц необходима материнская плата, поддерживающая XMP, и соответствующий процессор, так как не все бюджетные чипсеты гарантируют стабильность на таких частотах. Этот комплект - оптимальный выбор для тех, кто собирает мощный ПК с нуля и хочет получить высокую производительность и эстетику без лишних хлопот с настройкой. Если вам нужен больший объём на будущее или вы планируете экстремальный разгон, стоит рассмотреть другие варианты.

Отзывы о товаре Память оперативная Kingston DDR4 4x8GB 3600MHz Fury Renegade RGB RTL Gaming (KF436C16RB2AK4/32)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Kingston
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
8
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
32
Поддержка ECC
нет
Тактовая частота
3600
Пропускная способность, Мб/с
28800
CAS Latency (CL), тактов
16
Тайминги
16-20-20
Радиатор охлаждения
Да
Развернуть
Подсветка
да
Низкопрофильная (Low Profile)
нет
Напряжение питания
1.35
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Данный комплект из четырёх планок ОЗУ представляет собой сбалансированное и производительное решение для создания мощной игровой системы или рабочей станции. Он оптимально подходит геймерам, которые хотят полностью раскрыть потенциал современных процессоров в требовательных играх, а также специалистам по монтажу видео, 3D-визуализации и другим задачам, где важна высокая пропускная способность и многоканальный режим работы. Суммарный объём в 32 ГБ с запасом покрывает потребности в многозадачности с десятками вкладок браузера, фоновыми приложениями и тяжёлым профессиональным софтом, что делает эту память отличным выбором для новой сборки ПК высокого класса.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами оперативная память стандарта DDR4, которая является современным и широко распространённым решением для настольных компьютеров. Форм-фактор DIMM означает, что эти планки предназначены исключительно для установки в слоты материнских плат стационарных ПК и не подойдут для ноутбуков. Это поколение обеспечивает высокие частоты и улучшенную энергоэффективность по сравнению с предыдущим DDR3, что напрямую влияет на общую отзывчивость системы в играх и профессиональных приложениях.

Объём, частота и реальная производительность

Комплект состоит из четырёх модулей по 8 ГБ каждый, что в сумме даёт 32 ГБ оперативной памяти. Номинальная частота работы составляет 3600 МГц, что значительно повышает пропускную способность подсистемы памяти по сравнению со стандартными частотами вроде 2666 или 3200 МГц. В играх это может выразиться в более высоком и стабильном FPS, особенно при использовании процессоров AMD Ryzen и Intel Core последних поколений, а в рабочих задачах ускорит обработку больших массивов данных и рендеринг.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Задержки памяти указаны как CL16, что в сочетании с высокой частотой 3600 МГц даёт отличный баланс между низкой латентностью и высокой пропускной способностью. Рабочее напряжение составляет 1.35 В. Для выхода на заявленные скоростные характеристики в комплекте поддерживается технология автоматического разгона Intel XMP 2.0, что позволяет активировать профиль 3600 МГц в BIOS материнской платы буквально в пару кликов, без ручного подбора параметров.

Совместимость с платформой

Память Kingston Fury Renegade совместима с современными платформами на базе процессоров Intel Core (серии 10-го поколения и новее) и AMD Ryzen (серии 3000 и новее). Критически важно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты DIMM под DDR4 и поддерживает частоту 3600 МГц через профиль XMP, что обычно указано в спецификациях к чипсетам Z490, B560, Z590 для Intel или B550, X570 для AMD. Для стабильной работы на высоких частотах может потребоваться актуальная версия BIOS/UEFI.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Каждый модуль оснащён алюминиевым радиатором с агрессивным дизайном, который эффективно рассеивает тепло при длительной нагрузке и разгоне, поддерживая стабильность работы. Планки также имеют адресуемую RGB-подсветку (ARGB), которая может быть синхронизирована с системами освещения от основных производителей материнских плат через фирменное ПО или стандартные разъёмы 5V 3-pin ARGB. Это позволяет создать стилистически целостную игровую сборку.

Комплектность, режимы работы и расширение

Вы приобретаете готовый комплект из четырёх идентичных модулей, прошедших совместное тестирование на совместимость и стабильность. Установка всех четырёх планок в соответствующие слоты материнской платы (обычно через один, следуя инструкции) активирует двухканальный или четырёхканальный режим (в зависимости от платформы), что существенно увеличивает скорость обмена данными с процессором по сравнению с одноканальной конфигурацией. Докупать отдельные модули к этому комплекту не рекомендуется во избежание проблем с совместимостью.

Важные нюансы перед покупкой

Основное внимание стоит уделить совместимости: модули DDR4 физически и электрически несовместимы со слотами DDR3 или DDR5. Высокие радиаторы на планках могут конфликтовать с крупными башенными процессорными кулерами, поэтому проверьте свободное пространство в корпусе. Для работы на заявленной частоте 3600 МГц необходима материнская плата, поддерживающая XMP, и соответствующий процессор, так как не все бюджетные чипсеты гарантируют стабильность на таких частотах. Этот комплект - оптимальный выбор для тех, кто собирает мощный ПК с нуля и хочет получить высокую производительность и эстетику без лишних хлопот с настройкой. Если вам нужен больший объём на будущее или вы планируете экстремальный разгон, стоит рассмотреть другие варианты.

Самовывоз
Доставка
Отзывы


Память оперативная Kingston DDR4 4x8GB 3600MHz Fury Renegade RGB RTL Gaming (KF436C16RB2AK4/32) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...