Оперативная память Patriot DDR 5 DIMM 32Gb 4800Mhz
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Характеристики
Описание товара Оперативная память Patriot DDR 5 DIMM 32Gb 4800Mhz
Для кого и под какие задачи
Этот комплект оперативной памяти объемом 32 ГБ создан для пользователей, которым нужна солидная база для комфортной работы и развлечений без лишних затрат. Он станет отличным выбором для сборки нового офисного или домашнего ПК, а также для апгрейда системы, где важна надежность и достаточный объем для многозадачности с десятками вкладок браузера, офисными пакетами и нетребовательными играми. Для задач, связанных с профессиональным монтажом видео или 3D-рендерингом, стоит рассмотреть комплекты с более высокой частотой, но для большинства повседневных сценариев 32 ГБ на стандартной частоте DDR5 предоставляют комфортный запас производительности.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами модуль оперативной памяти стандарта DDR5, следующего поколения после DDR4, которое приносит значительный рост пропускной способности и эффективности работы. Это означает совместимость только с современными платформами на процессорах Intel 12-го поколения и новее или AMD Ryzen 7000 и новее, оснащенными соответствующими слотами. Форм-фактор DIMM четко указывает, что эта планка предназначена для установки в настольные компьютеры и не подойдет для ноутбуков или компактных систем, где используются модули SO-DIMM.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект предлагает суммарный объем в 32 ГБ, что сегодня является отличным стандартом для большинства систем. Частота 4800 МГц является базовой для стандарта DDR5 и обеспечивает высокую пропускную способность, заметно превосходящую типичные частоты DDR4. В реальных сценариях такая скорость сделает систему очень отзывчивой при переключении между приложениями и работе с большими данными, хотя в играх разница с более быстрыми комплектами DDR5 может быть не столь очевидна. Объема 32 ГБ с лихвой хватит для одновременной работы множества программ, тяжелых таблиц и проектов среднего масштаба.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги модуля, в первую очередь латентность CL, являются важным параметром, влияющим на задержки при обращении к данным. Для памяти DDR5 на частоте 4800 МГц характерны более высокие тайминги по сравнению с DDR4, но за счет архитектурных улучшений итоговая эффективность остается на высоком уровне. Рабочее напряжение у DDR5 ниже, чем у предыдущего поколения, что способствует лучшей энергоэффективности. Данные модули поддерживают профиль Intel XMP 3.0, что позволяет автоматически настроить в BIOS материнской платы их номинальную частоту и тайминги без необходимости ручного разгона, обеспечивая стабильную работу на заявленных характеристиках.
Совместимость с платформой
Данная память DDR5 совместима исключительно с материнскими платами, имеющими слоты DIMM под это поколение. Это платформы на базе процессоров Intel Core 12-го, 13-го, 14-го поколений и новее с чипсетами серий 600, 700 и 800, а также платформы AMD на базе процессоров Ryzen 7000 и новее с чипсетами серий 600 и 700. Перед покупкой крайне важно убедиться, что ваша материнская плата поддерживает стандарт DDR5, так как физически он несовместим с DDR4. Также стоит проверить список поддерживаемых модулей памяти на сайте производителя платы, чтобы гарантировать работу на частоте 4800 МГц.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модули этой серии, как правило, оснащены алюминиевыми радиаторами, которые эффективно рассеивают тепло, выделяемое при длительной нагрузке, обеспечивая стабильность работы даже на номинальных частотах. Конструкция радиаторов обычно компактна, что минимизирует риск конфликта с установленными крупными процессорными кулерами башенного типа. В данной версии подсветка отсутствует, что делает память идеальным выбором для строгих рабочих сборок или систем, где эстетика RGB не является приоритетом, а главное - надежная работа по выгодной цене.
Комплектность, режимы работы и расширение
Судя по объему 32 ГБ, это, вероятно, комплект из двух модулей по 16 ГБ каждый. Такая конфигурация позволяет активировать двухканальный режим работы памяти при установке планок в правильные слоты на материнской плате, что значительно увеличивает пропускную способность по сравнению с одноканальным режимом. Для правильной установки следуйте инструкции к материнской плате, обычно планки устанавливаются через один слот. Докупать одиночные модули к существующему комплекту для расширения объема не рекомендуется, так как это может привести к нестабильности; лучше приобрести аналогичный комплект для полной замены или точно такую же планку, но это не гарантирует идеальной совместной работы.
Важные нюансы перед покупкой
Главное ограничение - это абсолютная несовместимость DDR5 с разъемами для DDR4 или DDR3 на материнских платах. Для выхода на заявленную частоту 4800 МГц через профиль XMP необходима материнская плата, которая стабильно поддерживает такие настройки, и, возможно, последняя версия BIOS. Учитывайте, что на некоторых бюджетных платах максимальная поддерживаемая частота памяти может быть ограничена самим чипсетом или моделью. Этот комплект оптимально подойдет для создания сбалансированной и современной системы для работы и мультимедиа, где важны объем и надежность на стандартных частотах нового поколения, а не экстремальный разгон.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR4, DDR3, Тип, 16 Гб, Комплект
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Для кого и под какие задачи
Этот комплект оперативной памяти объемом 32 ГБ создан для пользователей, которым нужна солидная база для комфортной работы и развлечений без лишних затрат. Он станет отличным выбором для сборки нового офисного или домашнего ПК, а также для апгрейда системы, где важна надежность и достаточный объем для многозадачности с десятками вкладок браузера, офисными пакетами и нетребовательными играми. Для задач, связанных с профессиональным монтажом видео или 3D-рендерингом, стоит рассмотреть комплекты с более высокой частотой, но для большинства повседневных сценариев 32 ГБ на стандартной частоте DDR5 предоставляют комфортный запас производительности.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами модуль оперативной памяти стандарта DDR5, следующего поколения после DDR4, которое приносит значительный рост пропускной способности и эффективности работы. Это означает совместимость только с современными платформами на процессорах Intel 12-го поколения и новее или AMD Ryzen 7000 и новее, оснащенными соответствующими слотами. Форм-фактор DIMM четко указывает, что эта планка предназначена для установки в настольные компьютеры и не подойдет для ноутбуков или компактных систем, где используются модули SO-DIMM.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект предлагает суммарный объем в 32 ГБ, что сегодня является отличным стандартом для большинства систем. Частота 4800 МГц является базовой для стандарта DDR5 и обеспечивает высокую пропускную способность, заметно превосходящую типичные частоты DDR4. В реальных сценариях такая скорость сделает систему очень отзывчивой при переключении между приложениями и работе с большими данными, хотя в играх разница с более быстрыми комплектами DDR5 может быть не столь очевидна. Объема 32 ГБ с лихвой хватит для одновременной работы множества программ, тяжелых таблиц и проектов среднего масштаба.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги модуля, в первую очередь латентность CL, являются важным параметром, влияющим на задержки при обращении к данным. Для памяти DDR5 на частоте 4800 МГц характерны более высокие тайминги по сравнению с DDR4, но за счет архитектурных улучшений итоговая эффективность остается на высоком уровне. Рабочее напряжение у DDR5 ниже, чем у предыдущего поколения, что способствует лучшей энергоэффективности. Данные модули поддерживают профиль Intel XMP 3.0, что позволяет автоматически настроить в BIOS материнской платы их номинальную частоту и тайминги без необходимости ручного разгона, обеспечивая стабильную работу на заявленных характеристиках.
Совместимость с платформой
Данная память DDR5 совместима исключительно с материнскими платами, имеющими слоты DIMM под это поколение. Это платформы на базе процессоров Intel Core 12-го, 13-го, 14-го поколений и новее с чипсетами серий 600, 700 и 800, а также платформы AMD на базе процессоров Ryzen 7000 и новее с чипсетами серий 600 и 700. Перед покупкой крайне важно убедиться, что ваша материнская плата поддерживает стандарт DDR5, так как физически он несовместим с DDR4. Также стоит проверить список поддерживаемых модулей памяти на сайте производителя платы, чтобы гарантировать работу на частоте 4800 МГц.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модули этой серии, как правило, оснащены алюминиевыми радиаторами, которые эффективно рассеивают тепло, выделяемое при длительной нагрузке, обеспечивая стабильность работы даже на номинальных частотах. Конструкция радиаторов обычно компактна, что минимизирует риск конфликта с установленными крупными процессорными кулерами башенного типа. В данной версии подсветка отсутствует, что делает память идеальным выбором для строгих рабочих сборок или систем, где эстетика RGB не является приоритетом, а главное - надежная работа по выгодной цене.
Комплектность, режимы работы и расширение
Судя по объему 32 ГБ, это, вероятно, комплект из двух модулей по 16 ГБ каждый. Такая конфигурация позволяет активировать двухканальный режим работы памяти при установке планок в правильные слоты на материнской плате, что значительно увеличивает пропускную способность по сравнению с одноканальным режимом. Для правильной установки следуйте инструкции к материнской плате, обычно планки устанавливаются через один слот. Докупать одиночные модули к существующему комплекту для расширения объема не рекомендуется, так как это может привести к нестабильности; лучше приобрести аналогичный комплект для полной замены или точно такую же планку, но это не гарантирует идеальной совместной работы.
Важные нюансы перед покупкой
Главное ограничение - это абсолютная несовместимость DDR5 с разъемами для DDR4 или DDR3 на материнских платах. Для выхода на заявленную частоту 4800 МГц через профиль XMP необходима материнская плата, которая стабильно поддерживает такие настройки, и, возможно, последняя версия BIOS. Учитывайте, что на некоторых бюджетных платах максимальная поддерживаемая частота памяти может быть ограничена самим чипсетом или моделью. Этот комплект оптимально подойдет для создания сбалансированной и современной системы для работы и мультимедиа, где важны объем и надежность на стандартных частотах нового поколения, а не экстремальный разгон.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR4, DDR3, Тип, 16 Гб, Комплект
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