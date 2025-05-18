Память оперативная DDR5 Kingston 32GB (KF556C40BBK2-32)
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Характеристики
Описание товара Память оперативная DDR5 Kingston 32GB (KF556C40BBK2-32)
Для кого и под какие задачи
Этот комплект оперативной памяти DDR5 объёмом 32 ГБ идеально подойдёт для сборки современного игрового ПК или мощной рабочей станции для монтажа видео и работы с 3D. Такого объёма с запасом хватит для комфортной игры на высоких настройках с запущенными фоновыми приложениями, а также для работы с большими проектами в графических и инженерных программах. Он предлагает отличный баланс между ценой и производительностью, находясь выше базовых офисных решений, но не входя в премиальный сегмент экстремального разгона.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами оперативная память стандарта DDR5, новое поколение, которое пришло на смену DDR4 и обеспечивает более высокую пропускную способность и эффективность. Это означает несовместимость со старыми слотами DDR4, поэтому модуль подойдёт только для современных материнских плат с соответствующими разъёмами. Форм-фактор DIMM подтверждает, что это планка для настольного компьютера, а не для ноутбука.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект состоит из двух модулей по 16 ГБ каждый, что в сумме даёт 32 ГБ оперативной памяти. Номинальная частота работы составляет 5600 МГц, что обеспечивает высокую скорость обмена данными с процессором. В играх это может означать более высокий и стабильный фреймрейт, особенно в процессорозависимых сценах, а в рабочих приложениях сократит время рендера и повысит отзывчивость при работе с крупными файлами.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Задержки памяти, или тайминги, указаны как CL40 при номинальной частоте 5600 МГц, что является типичным соотношением для DDR5 начального и среднего уровня. Рабочее напряжение, скорее всего, стандартное для этого поколения. Для простого разгона до заявленных характеристик модули поддерживают технологию Intel XMP 3.0, которая позволяет автоматически выставить частоту и тайминги в BIOS материнской платы, избавляя от ручной настройки.
Совместимость с платформой
Данная память DDR5 совместима с современными платформами Intel (процессоры 12-го, 13-го, 14-го поколений и чипсеты серий 600/700) и AMD (процессоры Ryzen 7000/8000 и платформа AM5). Важно помнить, что для стабильной работы на заявленной частоте 5600 МГц необходимо, чтобы её поддерживали и процессор, и материнская плата. Перед покупкой стоит сверить список поддерживаемых модулей памяти (QVL) на сайте производителя вашей материнской платы.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модули оснащены невысокими алюминиевыми радиаторами чёрного цвета, которые эффективно отводят тепло при длительной нагрузке, обеспечивая стабильность работы. Их компактная конструкция минимизирует риск конфликтов с крупными башенными кулерами для процессора. Подсветка (RGB) в этой модели отсутствует, что делает её оптимальным выбором для сборок, где важна строгость, надёжность и отсутствие лишних проводов для синхронизации подсветки.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продаётся комплектом из двух идентичных модулей по 16 ГБ, что сразу позволяет задействовать двухканальный режим работы при установке в правильные слоты на материнской плате (обычно слоты A2 и B2). Этот режим удваивает эффективную пропускную способность по сравнению с одноканальным, существенно повышая общую производительность системы. В дальнейшем объём можно расширить, добавив ещё один аналогичный комплект, если это позволяет материнская плата.
Важные нюансы перед покупкой
Главное ограничение связано с поколением DDR5 - эти модули физически не установятся в слоты DDR4. Также заявленная частота 5600 МГц гарантированно достигается только при активации профиля XMP в BIOS и при совместимости платформы. Смешивать этот комплект с другими модулями, даже той же серии, не рекомендуется, так как это может привести к нестабильности работы. Этот комплект станет отличным выбором для пользователя, собирающего сбалансированный ПК для игр и работы без излишеств в виде подсветки, но тому, кто планирует серьёзный оверклокинг, возможно, стоит обратить внимание на модели с более низкими таймингами.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR4, DDR3, Тип, Комплект, Объем
Теги товара: DIMM, DDR5, 16 Гб, 32 Гб DDR5, 16 Гб DDR5, DDR5 32 Гб 6000 МГц
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Для кого и под какие задачи
Этот комплект оперативной памяти DDR5 объёмом 32 ГБ идеально подойдёт для сборки современного игрового ПК или мощной рабочей станции для монтажа видео и работы с 3D. Такого объёма с запасом хватит для комфортной игры на высоких настройках с запущенными фоновыми приложениями, а также для работы с большими проектами в графических и инженерных программах. Он предлагает отличный баланс между ценой и производительностью, находясь выше базовых офисных решений, но не входя в премиальный сегмент экстремального разгона.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами оперативная память стандарта DDR5, новое поколение, которое пришло на смену DDR4 и обеспечивает более высокую пропускную способность и эффективность. Это означает несовместимость со старыми слотами DDR4, поэтому модуль подойдёт только для современных материнских плат с соответствующими разъёмами. Форм-фактор DIMM подтверждает, что это планка для настольного компьютера, а не для ноутбука.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект состоит из двух модулей по 16 ГБ каждый, что в сумме даёт 32 ГБ оперативной памяти. Номинальная частота работы составляет 5600 МГц, что обеспечивает высокую скорость обмена данными с процессором. В играх это может означать более высокий и стабильный фреймрейт, особенно в процессорозависимых сценах, а в рабочих приложениях сократит время рендера и повысит отзывчивость при работе с крупными файлами.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Задержки памяти, или тайминги, указаны как CL40 при номинальной частоте 5600 МГц, что является типичным соотношением для DDR5 начального и среднего уровня. Рабочее напряжение, скорее всего, стандартное для этого поколения. Для простого разгона до заявленных характеристик модули поддерживают технологию Intel XMP 3.0, которая позволяет автоматически выставить частоту и тайминги в BIOS материнской платы, избавляя от ручной настройки.
Совместимость с платформой
Данная память DDR5 совместима с современными платформами Intel (процессоры 12-го, 13-го, 14-го поколений и чипсеты серий 600/700) и AMD (процессоры Ryzen 7000/8000 и платформа AM5). Важно помнить, что для стабильной работы на заявленной частоте 5600 МГц необходимо, чтобы её поддерживали и процессор, и материнская плата. Перед покупкой стоит сверить список поддерживаемых модулей памяти (QVL) на сайте производителя вашей материнской платы.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модули оснащены невысокими алюминиевыми радиаторами чёрного цвета, которые эффективно отводят тепло при длительной нагрузке, обеспечивая стабильность работы. Их компактная конструкция минимизирует риск конфликтов с крупными башенными кулерами для процессора. Подсветка (RGB) в этой модели отсутствует, что делает её оптимальным выбором для сборок, где важна строгость, надёжность и отсутствие лишних проводов для синхронизации подсветки.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продаётся комплектом из двух идентичных модулей по 16 ГБ, что сразу позволяет задействовать двухканальный режим работы при установке в правильные слоты на материнской плате (обычно слоты A2 и B2). Этот режим удваивает эффективную пропускную способность по сравнению с одноканальным, существенно повышая общую производительность системы. В дальнейшем объём можно расширить, добавив ещё один аналогичный комплект, если это позволяет материнская плата.
Важные нюансы перед покупкой
Главное ограничение связано с поколением DDR5 - эти модули физически не установятся в слоты DDR4. Также заявленная частота 5600 МГц гарантированно достигается только при активации профиля XMP в BIOS и при совместимости платформы. Смешивать этот комплект с другими модулями, даже той же серии, не рекомендуется, так как это может привести к нестабильности работы. Этот комплект станет отличным выбором для пользователя, собирающего сбалансированный ПК для игр и работы без излишеств в виде подсветки, но тому, кто планирует серьёзный оверклокинг, возможно, стоит обратить внимание на модели с более низкими таймингами.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR4, DDR3, Тип, Комплект, Объем
Теги товара: DIMM, DDR5, 16 Гб, 32 Гб DDR5, 16 Гб DDR5, DDR5 32 Гб 6000 МГц
Достоинства:
Комментарий:
все отлично упаковано добротно запустилось все без проблем
Достоинства:
Комментарий:
Новые плашки, под пломбой. Завелись на 6200 с таймингами 38 40 40
Достоинства:
Комментарий:
всё отлично, оперативная память новая,рабочая
Достоинства:
Комментарий:
завтра проверю, если что не так, дополню.все работаеи
Достоинства:
Комментарий:
всё нормально. соответствует описанию
Достоинства:
Комментарий:
пришла оперативная память оригинальной упаковке с пломбами огонь просто) рекомендую брать)
Достоинства:
Комментарий:
Приехала целая, после сборки дополню Апдейт - собрал, если берете башню двухкуллерную типа phantom spirit 120, то 1 кулер ляжет на 1 из плашек
Достоинства:
Комментарий:
всё нормально. соответствует описанию
Достоинства:
Комментарий:
Собрали комп.. Работает уже 2 недели как часы... Улёт.. Спасибо всем!!!!.
Достоинства:
Комментарий:
все работает, в заводской коробке с пломбочкой. советую
Достоинства:
Комментарий:
взяли частоту в 6000 с таймингами 34 38 38 36 при 1.35в
Достоинства:
Комментарий:
В общем, пришли полностью исправные. Выставил xmp профиль с частотой 5600, в связке с ryzen 5 8400f проблем нет. Ранее стояло 2 плашки по 8 гб от патриот. К сожалению, по результатам тестов аида64 показала скорость чтения, записи чуть ниже, чем у патриота, а латенси на 5 единиц выше. Выводы делайте сами
Достоинства:
Комментарий:
Были упакованы в оригинальный пластиковый блистер с заводскими пломбами. Прибыли в отличном состоянии. Все запустилось без проблем. Рекомендую товар и продавца
Достоинства:
Комментарий:
Упаковка заводская, не вскрывал, не устанавливал. После покупки материнки ASUS PRIME Z790 и установке в неё этих модулей - запустились на частоте 4800 МГц, а продавец указывал, что их рабочая частота 5600 МГц. Выводы - очередное надувательство.
Достоинства:
Комментарий:
Доставили вовремя,упакована хорошо. Работает отлично.
Достоинства:
Комментарий:
Тут говорить не о чем , цена соответствует производителю , кингстон всегда были теми к кому можно идти за оперативкой
Достоинства:
Комментарий:
Kingston fury радуют своим соотношением цена / качество. Использовал их оперативку прошлого поколения и на предыдущем ddr4 билде. На новом билде ddr5 есть ощутимая прибавка производительности в играх и ресурсоемких задачах, таких как сжатие и распаковка крупных архивов и обработка баз данных.
Достоинства:
Комментарий:
Пришло вовремя, упаковано хорошо, всё работает.
Достоинства:
Комментарий:
будьте осторожны при покупке именно этой модели, так как подходит не ко всем материнским платам
Достоинства:
Комментарий:
Всё работает, стресс-тест выдержали.
Достоинства:
Комментарий:
За свои деньги отличная память
Достоинства:
Комментарий:
Все работает, новое с пломбами, завелась на 4800, в биосе выставил на 5600, попробовал выставить на 6000-тоже работает
Достоинства:
Комментарий:
3 дня грузил, бсодов не было.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный кит. без проблем запустился на Msi Pro B760M-P + i5-12400f. Без xmp профиля на частоте 4800. С профилем на все 5600.
Достоинства:
Комментарий:
Доставка быстрая, завелась без проблем , работает хорошо , время покажет
Достоинства:
Комментарий:
Пошло в сборку нового пк, все работает.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошо упакован. Товар новый, в заводской упаковке. Поставил на комп. Работает.
Достоинства:
Комментарий:
Товар запакован, на пломбах. Работоспособность позже. Пока все отлично.
Достоинства:
Комментарий:
Пришло быстро, но просто в пакете, без пупырчатой пленке. Оперативку выбирал долго, в итоге остановился на этом варианте. В работе не проверял, т.к. жду мат. плату.
Достоинства:
Комментарий:
Стоят, работают, свои функции выполняют. Дешевле, чем в магазах сетевых
Достоинства:
Комментарий:
все работает, соответствует описанию
Отзывы о товаре Память оперативная DDR5 Kingston 32GB (KF556C40BBK2-32)
Достоинства:
Комментарий:
все отлично упаковано добротно запустилось все без проблем
Достоинства:
Комментарий:
Новые плашки, под пломбой. Завелись на 6200 с таймингами 38 40 40
Достоинства:
Комментарий:
всё отлично, оперативная память новая,рабочая
Достоинства:
Комментарий:
завтра проверю, если что не так, дополню.все работаеи
Достоинства:
Комментарий:
всё нормально. соответствует описанию
Достоинства:
Комментарий:
пришла оперативная память оригинальной упаковке с пломбами огонь просто) рекомендую брать)
Достоинства:
Комментарий:
Приехала целая, после сборки дополню Апдейт - собрал, если берете башню двухкуллерную типа phantom spirit 120, то 1 кулер ляжет на 1 из плашек
Достоинства:
Комментарий:
всё нормально. соответствует описанию
Достоинства:
Комментарий:
Собрали комп.. Работает уже 2 недели как часы... Улёт.. Спасибо всем!!!!.
Достоинства:
Комментарий:
все работает, в заводской коробке с пломбочкой. советую
Достоинства:
Комментарий:
взяли частоту в 6000 с таймингами 34 38 38 36 при 1.35в
Достоинства:
Комментарий:
В общем, пришли полностью исправные. Выставил xmp профиль с частотой 5600, в связке с ryzen 5 8400f проблем нет. Ранее стояло 2 плашки по 8 гб от патриот. К сожалению, по результатам тестов аида64 показала скорость чтения, записи чуть ниже, чем у патриота, а латенси на 5 единиц выше. Выводы делайте сами
Достоинства:
Комментарий:
Были упакованы в оригинальный пластиковый блистер с заводскими пломбами. Прибыли в отличном состоянии. Все запустилось без проблем. Рекомендую товар и продавца
Достоинства:
Комментарий:
Упаковка заводская, не вскрывал, не устанавливал. После покупки материнки ASUS PRIME Z790 и установке в неё этих модулей - запустились на частоте 4800 МГц, а продавец указывал, что их рабочая частота 5600 МГц. Выводы - очередное надувательство.
Достоинства:
Комментарий:
Доставили вовремя,упакована хорошо. Работает отлично.
Достоинства:
Комментарий:
Тут говорить не о чем , цена соответствует производителю , кингстон всегда были теми к кому можно идти за оперативкой
Достоинства:
Комментарий:
Kingston fury радуют своим соотношением цена / качество. Использовал их оперативку прошлого поколения и на предыдущем ddr4 билде. На новом билде ddr5 есть ощутимая прибавка производительности в играх и ресурсоемких задачах, таких как сжатие и распаковка крупных архивов и обработка баз данных.
Достоинства:
Комментарий:
Пришло вовремя, упаковано хорошо, всё работает.
Достоинства:
Комментарий:
будьте осторожны при покупке именно этой модели, так как подходит не ко всем материнским платам
Достоинства:
Комментарий:
Всё работает, стресс-тест выдержали.
Достоинства:
Комментарий:
За свои деньги отличная память
Достоинства:
Комментарий:
Все работает, новое с пломбами, завелась на 4800, в биосе выставил на 5600, попробовал выставить на 6000-тоже работает
Достоинства:
Комментарий:
3 дня грузил, бсодов не было.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный кит. без проблем запустился на Msi Pro B760M-P + i5-12400f. Без xmp профиля на частоте 4800. С профилем на все 5600.
Достоинства:
Комментарий:
Доставка быстрая, завелась без проблем , работает хорошо , время покажет
Достоинства:
Комментарий:
Пошло в сборку нового пк, все работает.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошо упакован. Товар новый, в заводской упаковке. Поставил на комп. Работает.
Достоинства:
Комментарий:
Товар запакован, на пломбах. Работоспособность позже. Пока все отлично.
Достоинства:
Комментарий:
Пришло быстро, но просто в пакете, без пупырчатой пленке. Оперативку выбирал долго, в итоге остановился на этом варианте. В работе не проверял, т.к. жду мат. плату.
Достоинства:
Комментарий:
Стоят, работают, свои функции выполняют. Дешевле, чем в магазах сетевых
Достоинства:
Комментарий:
все работает, соответствует описанию