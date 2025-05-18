Описание товара Память оперативная DDR5 Kingston 32GB (KF556C40BBK2-32)

Для кого и под какие задачи

Этот комплект оперативной памяти DDR5 объёмом 32 ГБ идеально подойдёт для сборки современного игрового ПК или мощной рабочей станции для монтажа видео и работы с 3D. Такого объёма с запасом хватит для комфортной игры на высоких настройках с запущенными фоновыми приложениями, а также для работы с большими проектами в графических и инженерных программах. Он предлагает отличный баланс между ценой и производительностью, находясь выше базовых офисных решений, но не входя в премиальный сегмент экстремального разгона.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами оперативная память стандарта DDR5, новое поколение, которое пришло на смену DDR4 и обеспечивает более высокую пропускную способность и эффективность. Это означает несовместимость со старыми слотами DDR4, поэтому модуль подойдёт только для современных материнских плат с соответствующими разъёмами. Форм-фактор DIMM подтверждает, что это планка для настольного компьютера, а не для ноутбука.

Объём, частота и реальная производительность

Комплект состоит из двух модулей по 16 ГБ каждый, что в сумме даёт 32 ГБ оперативной памяти. Номинальная частота работы составляет 5600 МГц, что обеспечивает высокую скорость обмена данными с процессором. В играх это может означать более высокий и стабильный фреймрейт, особенно в процессорозависимых сценах, а в рабочих приложениях сократит время рендера и повысит отзывчивость при работе с крупными файлами.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Задержки памяти, или тайминги, указаны как CL40 при номинальной частоте 5600 МГц, что является типичным соотношением для DDR5 начального и среднего уровня. Рабочее напряжение, скорее всего, стандартное для этого поколения. Для простого разгона до заявленных характеристик модули поддерживают технологию Intel XMP 3.0, которая позволяет автоматически выставить частоту и тайминги в BIOS материнской платы, избавляя от ручной настройки.

Совместимость с платформой

Данная память DDR5 совместима с современными платформами Intel (процессоры 12-го, 13-го, 14-го поколений и чипсеты серий 600/700) и AMD (процессоры Ryzen 7000/8000 и платформа AM5). Важно помнить, что для стабильной работы на заявленной частоте 5600 МГц необходимо, чтобы её поддерживали и процессор, и материнская плата. Перед покупкой стоит сверить список поддерживаемых модулей памяти (QVL) на сайте производителя вашей материнской платы.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модули оснащены невысокими алюминиевыми радиаторами чёрного цвета, которые эффективно отводят тепло при длительной нагрузке, обеспечивая стабильность работы. Их компактная конструкция минимизирует риск конфликтов с крупными башенными кулерами для процессора. Подсветка (RGB) в этой модели отсутствует, что делает её оптимальным выбором для сборок, где важна строгость, надёжность и отсутствие лишних проводов для синхронизации подсветки.

Комплектность, режимы работы и расширение

Память продаётся комплектом из двух идентичных модулей по 16 ГБ, что сразу позволяет задействовать двухканальный режим работы при установке в правильные слоты на материнской плате (обычно слоты A2 и B2). Этот режим удваивает эффективную пропускную способность по сравнению с одноканальным, существенно повышая общую производительность системы. В дальнейшем объём можно расширить, добавив ещё один аналогичный комплект, если это позволяет материнская плата.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение связано с поколением DDR5 - эти модули физически не установятся в слоты DDR4. Также заявленная частота 5600 МГц гарантированно достигается только при активации профиля XMP в BIOS и при совместимости платформы. Смешивать этот комплект с другими модулями, даже той же серии, не рекомендуется, так как это может привести к нестабильности работы. Этот комплект станет отличным выбором для пользователя, собирающего сбалансированный ПК для игр и работы без излишеств в виде подсветки, но тому, кто планирует серьёзный оверклокинг, возможно, стоит обратить внимание на модели с более низкими таймингами.