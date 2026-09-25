Оперативная память ADATA LANCER BLADE DDR5 DIMM 32GB 6000MHz 2*16GB 30-40-40 1.35V WHITE DUAL TRAY
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Характеристики
Описание товара Оперативная память ADATA LANCER BLADE DDR5 DIMM 32GB 6000MHz 2*16GB 30-40-40 1.35V WHITE DUAL TRAY
Для кого и под какие задачи
Этот комплект оперативной памяти создан для современных игровых систем и мощных рабочих станций, где важна как высокая пропускная способность, так и достаточный объём для работы с требовательными приложениями. Двухканальный набор объёмом 32 ГБ станет отличным выбором для геймеров, желающих получить максимум FPS в новейших AAA-проектах, а также для специалистов, занимающихся монтажом видео, 3D-рендерингом или активно работающих с десятками вкладок браузера и фоновых программ. Для офисных задач или базового мультимедийного ПК такой объём и скорость являются избыточными, в то время как для топового разгона под жидким азотом могут потребоваться модули с более агрессивными таймингами.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами оперативная память стандарта DDR5 последнего поколения, предлагающая принципиально более высокую эффективность и пропускную способность по сравнению с устаревающей DDR4. Модули выполнены в форм-факторе DIMM, что означает их предназначение исключительно для настольных персональных компьютеров. Крайне важно помнить, что слоты для DDR5 имеют иную ключ-вырез и физически несовместимы с планками DDR4, поэтому установка возможна только на материнскую плату с соответствующими разъёмами.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект состоит из двух модулей по 16 ГБ каждый, что в сумме даёт 32 ГБ оперативной памяти. Частота в 6000 МГц обеспечивает высокую скорость обмена данными между процессором и памятью, напрямую влияя на скорость загрузки уровней в играх, отзывчивость системы при интенсивной многозадачности и скорость рендеринга в профессиональных пакетах. Такого объёма с запасом хватит для комфортной игры на высоких настройках с одновременной стриминг-трансляцией, а частота 6000 МГц является одним из наиболее сбалансированных и популярных вариантов для платформ на базе процессоров AMD Ryzen 7000 и Intel Core 12-го поколения и новее.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Основной тайминг модулей составляет CL30, что для частоты 6000 МГц является весьма низким значением и указывает на хорошую латентность подсистемы памяти. Полная последовательность таймингов 30-40-40 при рабочем напряжении 1.35 В говорит об оптимизированной конструкции и позволяет ожидать высокой отзывчивости в задачах, чувствительных к задержкам. Для активации заявленных параметров в BIOS необходимо загрузить предустановленный профиль Intel XMP 3.0 или AMD EXPO, что позволит избежать ручной и сложной настройки.
Совместимость с платформой
Данная память совместима с современными платформами, поддерживающими стандарт DDR5: это Intel LGA 1700 (чипсеты Z790, B760, H770 и др.) и AMD AM5 (чипсеты X670E, B650 и т.д.). Важно понимать, что для работы на частоте 6000 МГц необходимо, чтобы эту частоту официально поддерживали и установленный процессор, и конкретная модель материнской платы. Перед покупкой рекомендуется проверить список квалифицированных поставщиков памяти (QVL) на сайте производителя вашей материнской платы, а также убедиться в актуальности версии BIOS/UEFI.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модули оснащены компактными алюминиевыми радиаторами белого цвета, которые эффективно рассеивают тепло при высокой нагрузке, поддерживая стабильность работы на заявленных частотах. Низкопрофильный дизайн радиаторов сводит к минимуму риск конфликта с установленным массивным процессорным кулером, что делает комплект универсальным для большинства корпусных сборок. Подсветка в данных модулях не предусмотрена, что будет плюсом для пользователей, ценящих строгий, минималистичный вид системного блока или собирающих ПК в корпусе без окна.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продаётся в виде двухканального комплекта из двух идентичных модулей, что является оптимальным вариантом для активации двухканального режима работы. Этот режим удваивает эффективную пропускную способность по сравнению с одноканальным, что напрямую повышает производительность в играх и большинстве приложений. Для корректной работы двухканального режима планки необходимо установить в слоты одного цвета на материнской плате, следуя инструкции к ней. Докупать отдельную планку для расширения до 48 или 64 ГБ не рекомендуется, так как это может нарушить стабильность работы XMP/EXPO профилей.
Важные нюансы перед покупкой
Главным ограничением является несовместимость с любыми платформами, использующими память DDR4 или более старых стандартов. Несмотря на поддержку XMP/EXPO, гарантированный выход на частоту 6000 МГц зависит от возможностей материнской платы и контроллера памяти процессора, особенно при заполнении всех четырёх слотов на платах AM5. При выборе ориентируйтесь сначала на поддержку DDR5 вашей платформой, затем на достаточность объёма 32 ГБ для ваших задач и только потом на высокую частоту с низкими таймингами. Этот комплект станет отличным сбалансированным выбором для сборки нового производительного ПК, но для бюджетного апгрейда старой системы или для энтузиастов, стремящихся к экстремальному разгону, возможно, стоит рассмотреть другие варианты.
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Для кого и под какие задачи
Этот комплект оперативной памяти создан для современных игровых систем и мощных рабочих станций, где важна как высокая пропускная способность, так и достаточный объём для работы с требовательными приложениями. Двухканальный набор объёмом 32 ГБ станет отличным выбором для геймеров, желающих получить максимум FPS в новейших AAA-проектах, а также для специалистов, занимающихся монтажом видео, 3D-рендерингом или активно работающих с десятками вкладок браузера и фоновых программ. Для офисных задач или базового мультимедийного ПК такой объём и скорость являются избыточными, в то время как для топового разгона под жидким азотом могут потребоваться модули с более агрессивными таймингами.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами оперативная память стандарта DDR5 последнего поколения, предлагающая принципиально более высокую эффективность и пропускную способность по сравнению с устаревающей DDR4. Модули выполнены в форм-факторе DIMM, что означает их предназначение исключительно для настольных персональных компьютеров. Крайне важно помнить, что слоты для DDR5 имеют иную ключ-вырез и физически несовместимы с планками DDR4, поэтому установка возможна только на материнскую плату с соответствующими разъёмами.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект состоит из двух модулей по 16 ГБ каждый, что в сумме даёт 32 ГБ оперативной памяти. Частота в 6000 МГц обеспечивает высокую скорость обмена данными между процессором и памятью, напрямую влияя на скорость загрузки уровней в играх, отзывчивость системы при интенсивной многозадачности и скорость рендеринга в профессиональных пакетах. Такого объёма с запасом хватит для комфортной игры на высоких настройках с одновременной стриминг-трансляцией, а частота 6000 МГц является одним из наиболее сбалансированных и популярных вариантов для платформ на базе процессоров AMD Ryzen 7000 и Intel Core 12-го поколения и новее.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Основной тайминг модулей составляет CL30, что для частоты 6000 МГц является весьма низким значением и указывает на хорошую латентность подсистемы памяти. Полная последовательность таймингов 30-40-40 при рабочем напряжении 1.35 В говорит об оптимизированной конструкции и позволяет ожидать высокой отзывчивости в задачах, чувствительных к задержкам. Для активации заявленных параметров в BIOS необходимо загрузить предустановленный профиль Intel XMP 3.0 или AMD EXPO, что позволит избежать ручной и сложной настройки.
Совместимость с платформой
Данная память совместима с современными платформами, поддерживающими стандарт DDR5: это Intel LGA 1700 (чипсеты Z790, B760, H770 и др.) и AMD AM5 (чипсеты X670E, B650 и т.д.). Важно понимать, что для работы на частоте 6000 МГц необходимо, чтобы эту частоту официально поддерживали и установленный процессор, и конкретная модель материнской платы. Перед покупкой рекомендуется проверить список квалифицированных поставщиков памяти (QVL) на сайте производителя вашей материнской платы, а также убедиться в актуальности версии BIOS/UEFI.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модули оснащены компактными алюминиевыми радиаторами белого цвета, которые эффективно рассеивают тепло при высокой нагрузке, поддерживая стабильность работы на заявленных частотах. Низкопрофильный дизайн радиаторов сводит к минимуму риск конфликта с установленным массивным процессорным кулером, что делает комплект универсальным для большинства корпусных сборок. Подсветка в данных модулях не предусмотрена, что будет плюсом для пользователей, ценящих строгий, минималистичный вид системного блока или собирающих ПК в корпусе без окна.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продаётся в виде двухканального комплекта из двух идентичных модулей, что является оптимальным вариантом для активации двухканального режима работы. Этот режим удваивает эффективную пропускную способность по сравнению с одноканальным, что напрямую повышает производительность в играх и большинстве приложений. Для корректной работы двухканального режима планки необходимо установить в слоты одного цвета на материнской плате, следуя инструкции к ней. Докупать отдельную планку для расширения до 48 или 64 ГБ не рекомендуется, так как это может нарушить стабильность работы XMP/EXPO профилей.
Важные нюансы перед покупкой
Главным ограничением является несовместимость с любыми платформами, использующими память DDR4 или более старых стандартов. Несмотря на поддержку XMP/EXPO, гарантированный выход на частоту 6000 МГц зависит от возможностей материнской платы и контроллера памяти процессора, особенно при заполнении всех четырёх слотов на платах AM5. При выборе ориентируйтесь сначала на поддержку DDR5 вашей платформой, затем на достаточность объёма 32 ГБ для ваших задач и только потом на высокую частоту с низкими таймингами. Этот комплект станет отличным сбалансированным выбором для сборки нового производительного ПК, но для бюджетного апгрейда старой системы или для энтузиастов, стремящихся к экстремальному разгону, возможно, стоит рассмотреть другие варианты.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR4, DDR3, Тип, Комплект, Объем
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